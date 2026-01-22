¡Ö¿©¤ÈÇÀ¤ò¤Ä¤Ê¤°Ä«¤´¤Ï¤ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¡2025¡×¤Ç£Î£Á£Æ£É£Ã³ØÀ¸¤¬Âçºå¥¬¥¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¾Þ¤ò¼õ¾Þ
¡¡¶áµ¦ÇÀÀ¯¶ÉµÚ¤ÓÂçºå¥¬¥¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¼çºÅ¤Î¡Ö¿©¤ÈÇÀ¤ò¤Ä¤Ê¤°Ä«¤´¤Ï¤ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¡2025¡×¤Ç¤Ê¤é¿©¤ÈÇÀ¤ÎÌ¥ÎÏÁÏÂ¤¹ñºÝÂç³Ø¹»¡ÊÄÌ¾Î NAFIC¡§¥Ê¥Õ¥£¥Ã¥¯)¤Î£²Ç¯À¸¤¬¡¢¡ÖÂçºå¥¬¥¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥³¥ó¥Æ¥¹¥È³µÍ×¡Û
¼ç¡¡¡¡ºÅ¡¡¶áµ¦ÇÀÀ¯¶É¡¢Âçºå¥¬¥¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯
Êç½¸´ü´Ö¡¡ÎáÏÂ7Ç¯6·î26Æü～10·î31Æü
Êç½¸ÆâÍÆ¡¡¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ü1ÉÊ¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¥ì¥·¥Ô
ÂÐ¡¡¡¡¾Ý¡¡¹â¹»À¸°Ê¾å¤Î³ØÀ¸2Ì¾¤Î¥Áー¥à
¡¦79ÁÈ¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢½ñÎà¿³ºº¤òÄÌ¤Ã¤¿8ÁÈ¤¬¼Â±é¿³ºº¤ò¼Â»Ü¡£
¡¦¼Â±é¿³ºº¤ÏÎáÏÂ8Ç¯1·î17Æü¤ËÂçºå¥¬¥¹¥Ï¥°¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡ÊÂçºå»ÔÀ¾¶è¡Ë¤Ç¼Â»Ü¡£
¡Ú¡ÖÂçºå¥¬¥¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¾Þ¡×¼õ¾Þ¼Ô³µÍ×¡Û
¼õ¡¡¾Þ¡¡¼Ô¡¡£Î£Á£Æ£É£Ã ¥Ç¥å¥ª¡¦¥Ç¥ê¥¹
¥á¥Ë¥åーÌ¾¡¡¥ß¥ë¥¯¤ª¤à¤¹¤Ó¤È¥¹¥Ú¥¤¥óÉ÷¥ª¥à¥ì¥Ä¡ÊÏÂÉ÷¡Ë¡¦¥Ñ¥Ô¥è¥Ã¥È»ÅÎ©¤Æ
¿©ºà¤ÎÆÃÄ§¡¡ÊÆ¡ÊÆàÎÉ¸©»º¡Ë¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡ÊÆàÎÉ¸©»º¡Ë¡¢´³³Á¡ÊÆàÎÉ¸©»º¡Ë¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤æ¤º¡ÊÆàÎÉ¸©»º¡Ë¡¢¤·¤á¤¸¡ÊÆàÎÉ¸©»º¡Ë¡¢ÂçÏÂ¤Þ¤Ê¡ÊÆàÎÉ¸©»ºÍµ¡ÇÀ»ºÊªÅù¡Ë
¥ß¥ë¥¯¤ª¤à¤¹¤Ó¤È¥¹¥Ú¥¤¥óÉ÷¥ª¥à¥ì¥Ä¡ÊÏÂÉ÷¡Ë¡¦¥Ñ¥Ô¥è¥Ã¥È»ÅÎ©¤Æ
£Î£Á£Æ£É£Ã ¥Ç¥å¥ª¡¦¥Ç¥ê¥¹
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.maff.go.jp/kinki/syouhi/seikatu/syokuiku/250617_2.html