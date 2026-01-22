À±¤Î±¿Ì¿¤ò½ä¤ëÊª¸ì¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーVII ¥ê¥á¥¤¥¯ ¥¤¥ó¥¿ー¥°¥ìー¥É¡ÙNintendo Switch(TM) 2 ¡¿Xbox Series X|SÈÇ ËÜÆü 1·î22Æü(ÌÚ)È¯Çä¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶ÍÀ¸ Î´»Ê¡¢°Ê²¼¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢Nintendo Switch 2 ¡¿ Xbox Series X|S ¡¿ WindowsÈÇ¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーVII ¥ê¥á¥¤¥¯ ¥¤¥ó¥¿ー¥°¥ìー¥É¡Ù¤òËÜÆüÈ¯Çä¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーVII ¥ê¥á¥¤¥¯ ¥¤¥ó¥¿ー¥°¥ìー¥É¡Ù
¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーVII ¥ê¥á¥¤¥¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×3Éôºî¤ÎÂè1ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¸µ¥½¥ë¥¸¥ãー¤Î¥¯¥é¥¦¥É¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¢¸¶ºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö¥ß¥Ã¥É¥¬¥ëÃ¦½Ð¡×¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーVII ¥ê¥á¥¤¥¯¡Ù¤È¡¢¥·¥Î¥Ó¤Î¾¯½÷¡¦¥æ¥Õ¥£¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿ÈÖ³°ÊÔ¡ØFF7R EPISODE INTERmission¡Ù¤Î2¤Ä¤ÎÊª¸ì¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¥È¥ìー¥éー¸ø³«[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=SwL-D3aUoxc ]
¥í¥ó¥Á¥È¥ìー¥éー ¡ÃNintendo Switch 2 ÈÇ / Xbox Series X|SÈÇ
Nintendo Switch 2¡¡¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¡Ô½é²óÉõÆþÆÃÅµ¡Õ
½é²óÉõÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ø¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡§¥¶¡¦¥®¥ã¥¶¥ê¥ó¥°¨¡¨¡FINAL FANTASY¡Ù ¥×¥ì¥¤¡¦¥Öー¥¹¥¿ー¡ß1¥Ñ¥Ã¥¯¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥¤¡¦¥Öー¥¹¥¿ー¤Ë¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ë¥«ー¥É¤¬14ËçÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¥×¥ì¥¤¡¦¥Öー¥¹¥¿ー¤Ï»ÔÈÎ¤Î¤â¤Î¤ÈÆ±°ì¤Ç¤¹¡£¡¡(TM) & (C) 2025 Wizards
Nintendo Switch 2 ¡¿ Xbox Series X|S ¡¿ WindowsÈÇ¡¡¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¡ÔÁá´ü¹ØÆþ¸ÂÄêÈÇ¡Õ
¡ÔÁá´ü¹ØÆþ¸ÂÄêÈÇ¡Õ¤Ï²Á³Ê¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡ØFF7¥ê¥á¥¤¥¯ ¥¤¥ó¥¿ー¥°¥ìー¥É¡Ù¤È¸¶ºî¡ØFINAL FANTASY VII¡Ù¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢¨2026Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÄÌ¾ïÈÇ¡¢Digital Deluxe Edition¤Ï2026Ç¯2·î1Æü¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤Î¤¿¤á¸½ºß¤Ï¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡ã¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¡ä
¡¦Nintendo Switch 2 ÈÇ
¡¦Xbox Series X|S ¡¿ WindowsÈÇ¡¡
Nintendo Switch 2 ¡¿ Xbox Series X|S ¡¿ WindowsÈÇ¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÔÁá´ü¹ØÆþ¸ÂÄêÈÇ¡Õ
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÔÁá´ü¹ØÆþ¸ÂÄêÈÇ¡Õ¤Ï¥²ー¥àËÜÊÔ¤È¸¶ºî¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¡ØFFVII ¥ê¥á¥¤¥¯ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤È¡ØFFVII ¥ê¥á¥¤¥¯ ¥¤¥ó¥¿ー¥°¥ìー¥É ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù2ºýÊ¬¤ÎÆâÍÆ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥È¥Ö¥Ã¥¯¡×¤È¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ß¥Ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡ÊÁ´24¶Ê¼ýÏ¿¡Ë¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢¨2026Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÄÌ¾ïÈÇ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï2026Ç¯2·î1Æü¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤Î¤¿¤á¸½ºß¤Ï¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡ã¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¡ä
¡¦Nintendo Switch 2 ÈÇ
¡¦Xbox Series X|S ¡¿ WindowsÈÇ¡¡
Square Enix Digital Content Viewer¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ß¥Ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¡Ë¤Ï¡¢¡ØSquare Enix Digital Content Viewer¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ»ëÄ°±ÜÍ÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡ØSquare Enix Digital Content Viewer¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä±ÜÍ÷¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥È¥Ö¥Ã¥¯¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹ºîÉÊ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ëÄ°±ÜÍ÷¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÔÁá´ü¹ØÆþ¸ÂÄêÈÇ¡Õ
¡ÚNintendo Switch 2 ÈÇ¡Û
¢¨ËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò»ëÄ°±ÜÍ÷¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢SquareEnix¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¼èÆÀ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¼èÆÀÊýË¡¤Ï¤³¤Á¤é¡Êhttps://secure.square-enix.com/¡Ë
¢¨¡ØSquare Enix Digital Content Viewer¡Ù¤ÏPC¤Î¥¦¥§¥Ö¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ØSquare Enix Digital Content Viewer¡Ù¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¡¢¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éーe¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î·èºÑ´°Î»¸å¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥áー¥ë¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹ÍÑ¤ÎURL¤È¥³ー¥É¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥áー¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦Í½¤á¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚXbox Series X|S¡¢WindowsÈÇ¡Û
¢¨¡ØSquare Enix Digital Content Viewer¡Ù¤Ï¾¦ÉÊ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーVII ¥ê¥á¥¤¥¯ ¥¤¥ó¥¿ー¥°¥ìー¥É¡Ù ÌµÎÁÂÎ¸³ÈÇ
ÌµÎÁÂÎ¸³ÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¥²ー¥àËÁÆ¬¤Î¡ÖCHAPTER 1. °íÈÖËâÚèÏ§ÇúÇËºîÀï¡×¤ò¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÎ¸³ÈÇ¤Î¥»ー¥Ö¥Çー¥¿¤ÏÀ½ÉÊÈÇ¤Ø¤½¤Î¤Þ¤Þ°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡ÖÀºÎî¤Î¥Ô¥¢¥¹¡õËÁ¸±¥¢¥¤¥Æ¥à¥»¥Ã¥È¡×¤âÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Nintendo Switch 2 ÌµÎÁÂÎ¸³ÈÇ
¡ÔNintendo Store¡Õ
¡Ô¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÖ¹æ¡Õ
Nintendo Switch 2 ÈÇ¤Ç¤Ï²¼µ¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÖ¹æ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢ÌµÎÁÂÎ¸³ÈÇ¤ò¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥¹¥È¥¢ ¡¿ ¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éーe¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
D3GM3304H3DBB2VB
¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÖ¹æ¤ÎÆþÎÏÊýË¡¤Ï¤³¤Á¤é¢¨³°Éô¥µ¥¤¥È(Ç¤Å·Æ²¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ë¤ØÁ«°Ü¤·¤Þ¤¹
Xbox Series X|S ¡¿ Windows ÌµÎÁÂÎ¸³ÈÇ
¡ÔMicrosoft Store¡Õ
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーVII ¥ê¥á¥¤¥¯ ¥¤¥ó¥¿ー¥°¥ìー¥É ¡ß £Ê£ÒÅì³¤ in Ì¾¸Å²°
Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î¼ÖÆâ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¤ä¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤ò½ä¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥¤¥¹ÉÕ¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Ï£´·î15Æü¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¸ÂÄê¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÅµ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ô¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Õ
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーVII ¥ê¥á¥¤¥¯ ¥¤¥ó¥¿ー¥°¥ìー¥É CUP COFFEE TUMBLER BOOKÈ¯Çä¡ª
¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥¶¥Ã¥¯¥¹¡¦¥»¥Õ¥£¥í¥¹¤òÉÁ¤¤¤¿¿¿¶õÃÇÇ®¥¿¥ó¥Ö¥éー¡ÊÁ´2¿§¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡ªËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¿¥·¥ë¥Ðー¤ÎÁ´2¿§Å¸³«¡£ËÜÂÎÉ½ÌÌ¤Ë¤ÏÌîÂ¼Å¯Ìé¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤ò¡¢ÇØÌÌ¤Ë¤Ï¥á¥Æ¥ª¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡ØFFVII¡ÙÍ×ÁÇËþºÜ¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ò¤¢¤·¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¡Ç½Åª¤Ç²÷Å¬¤Ê¿¿¶õÃÇÇ®¹½Â¤¥¿¥ó¥Ö¥éー¤Ï¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥²ー¥à¤Î¤ª¤È¤â¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¢¡È¯ÇäÍ½ÄêÆü¢¡
2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡ËÍ½Äê
¢¡ÈÎÇä²Õ½ê¢¡
Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡Ê¢¨°ìÉô¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡¦ÊõÅç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÊÊõÅç¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡¿Í½Ìó¼õÉÕÃæ¡Ë
¢¡ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¢¡
¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーVII¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÖÈèÏ«²óÉü¥¦¥§¥¢¡Ê¾å²¼¥»¥Ã¥È¡Ë¡×¤¬Í½Ìó¼õÉÕÃæ¡ª
¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーVII¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÖÈèÏ«²óÉü¥¦¥§¥¢¡Ê¾å²¼¥»¥Ã¥È¡Ë¡×¤¬Í½Ìó¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌ°åÎÅµ¡´ï¤È¤·¤ÆÆÏ½Ð¤µ¤ì¤¿¥ê¥«¥Ð¥êー¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢ÆÃ¼ìÁ¡°Ý¤Ë¤è¤ë·ì¹ÔÂ¥¿Ê¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈèÏ«²óÉü¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£½¢¿²»þ¤äÄ¹»þ´Ö¤Î¥²ー¥à¥×¥ì¥¤»þ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¶»¸µ¤Ë¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¤È¥Á¥ç¥³¥Ü¤Î»É½«¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Àー¥¯¥°¥ìー¤Î2¥«¥éー¡¢M¡¦L¡¦XL¤Î3¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ç¤¹¡£
¢¡È¯ÇäÍ½ÄêÆü¢¡2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡ËÍ½Äê
¢¡ÈÎÇä²Õ½ê¢¡
¡¦ÊõÅç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÊÊõÅç¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡¿Í½Ìó¼õÉÕÃæ¡Ë
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡ÊÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡Ë
¡¦amazon¡ÊÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡Ë
¢¨°ìÉô½ñÅ¹¡¢É´²ßÅ¹¤Ê¤É¤Ç¤â¼è¤ê°·¤¤Í½Äê
¢¡ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¢¡
https://tkj.jp/goods/list?q=ffrecoveryprolab
¡ÖFFVII ¥ê¥á¥¤¥¯ ¥¤¥ó¥¿ー¥°¥ìー¥É ¡ß ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×¹Å¼Á¥«ー¥É¥±ー¥¹¤¬Åö¤¿¤ë¡ª¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹ e-STORE¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーVII¡Ù´ØÏ¢¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò5,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç550Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢¡Ø¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡§¥¶¡¦¥®¥ã¥¶¥ê¥ó¥°――FINAL FANTASY¡Ù ¤ÎÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーVII ¥ê¥á¥¤¥¯ ¥¤¥ó¥¿ー¥°¥ìー¥É ¡ß ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¡¹Å¼Á¥«ー¥É¥±ー¥¹¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ô¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡Õ
ËÜÆü1·î22Æü(ÌÚ)23:59¤Þ¤Ç
¡Ô¾ÜºÙ¤ÏÆÃ½¸¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Õ
¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーVII ¥ê¥á¥¤¥¯ ¥¤¥ó¥¿ー¥°¥ìー¥É¡Ù¤È¤Ï
À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿RPG¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーVII ¥ê¥á¥¤¥¯ ¥¤¥ó¥¿ー¥°¥ìー¥É¡Ù¤¬¡¢¿·¤¿¤ËNintendo Switch 2¡¿Xbox Series X|S¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¹¥¤¤Ê»þ¤Ë¡¢À±¤ÎÌ¤Íè¤ò½ä¤ëÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ 3Éôºî¤ÇËÂ¤¬¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーVII ¥ê¥á¥¤¥¯ ¥·¥êー¥º¡×¤ÎÂè1ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ë¤Ï¡¢µðÂç¤Ê³¬ÁØÅÔ»Ô¥ß¥Ã¥É¥¬¥ë¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡¢¸µ¥½¥ë¥¸¥ãー¤Î¥¯¥é¥¦¥É¤ÎÊª¸ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤½¤ÎÊª¸ì¤ÎÎ¢Â¦¤ÇÌ©Ì¿¤òÂÓ¤Ó¤¿¥·¥Î¥Ó¤Î¾¯½÷¡¢¥æ¥Õ¥£¤ÎÊª¸ì¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÌÌ¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/128734/table/284_1_c35445da1e34da9ff2684332ab0ba784.jpg?v=202601221151 ]
¢¡¡ØFINAL FANTASY VII¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1997Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢ÁÔÂç¤Ç´¶Æ°Åª¤ÊÊª¸ì¤äÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢Åö»þºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿±ÇÁü¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢1,550ËüËÜ°Ê¾å¡Ê¢¨1¡Ë¤ÎÀ¤³¦Îß·×ÈÎÇäËÜ¿ô¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÖFINAL FANTASY¡×¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖFINAL FANTASY¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢1987Ç¯¤ÎÂè1ºîÈ¯Çä°ÊÍè¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î±ÇÁüµ»½Ñ¤ÈÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡¢Ë¤«¤Ê¥¹¥Èー¥êーÀ¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é ¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥íー¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£²¤ÊÆ»Ô¾ì¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¡¢Á´À¤³¦¤ÇÎß·×2²¯700ËüËÜ°Ê¾å¡Ê¢¨1¡Ë¤Î½Ð²Ù¡¦¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÎÇä¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥½¥Õ¥È½Ð²Ù¿ô¤È¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÎÇä¿ô¤Î¹ç·×
¡Ú¤´»²¹Í¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÁÏÂ¤Åª¤«¤Ä³×¿·Åª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¿¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤òÀ¸¤ßÂ³¤±¤ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î¼«¼ÒIP¤ÎÂåÉ½ºî¤Ë¤Ï¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¥·¥êー¥º¡ÊÎß·×½Ð²Ù¡¦¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÎÇäËÜ¿ô9,500ËüËÜ°Ê¾å¡Ë¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡×¥·¥êー¥º¡ÊÆ±2²¯700ËüËÜ°Ê¾å¡Ë¡¢¡Ö¥¹¥Úー¥¹¥¤¥ó¥Ùー¥Àー¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Êhttps://www.jp.square-enix.com¡Ë