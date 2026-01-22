¡Úº§³è¤ÎIBJ¡Û·î´Ö¤ÎÀ®º§¿ô¤¬²áµîºÇ¹â¤Î2,165ÁÈ¡¢Ç¯´Ö¤Ç¤âºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·
À®º§¿ô¤¬¹ñÆâºÇÂ¿*¤Îº§³è¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒIBJ¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐºäÌÐ¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§6071¡¢°Ê²¼¡ÖIBJ¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤ÎÀ®º§ÁÈ¿ô¤¬2,165ÁÈ¤È¤Ê¤ê¡¢Ã±·î¤È¤·¤Æ²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¯´ÖÀ®º§¿ô¤Ï20,000ÁÈ*¹¤òÆÍÇË¤·¡¢IBJ¤ÎºÇ½ÅÍ×»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ëÀ®º§¿ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÀßÎ©°ÊÍèºÇ¹âµÏ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤´±ï¤¬¤¢¤ë³§ÍÍ¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦·Ð±ÄÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢IBJ¤Ï½Ð²ñ¤¤¤«¤éÀ®º§¤Þ¤Ç¤ò¤¤áºÙ¤«¤¯¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¿¼¹ï²½¤¹¤ë¿Í¸ý¸º¾¯ÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æº§°ù¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£À®º§¿ô¤¬²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤¿ÇØ·Ê
·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ë¤ª¤±¤ë¿·µ¬Æþ²ñ¼Ô¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê²ñ°÷¿ô¤¬³ÈÂç¤·¡¢¤ª¸«¹ç¤¤¤¬³èÈ¯²½¤·¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢À®º§¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤Î¤¤áºÙ¤«¤¤À®º§»Ù±ç¤È¡¢²ñ°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿¿·õ¤Ê³èÆ°¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£½Ð²ñ¤¤¤Îµ¡²ñ¤Î³ÈÂç¤ÈÀ®º§¤ò¸«¿ø¤¨¤¿»Ù±ç¤¬Áê¾è¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß¡¢¸òºÝ¤«¤éÀ®º§¤Ø¤È¿Ê¤à¥±ー¥¹¤¬Ãå¼Â¤ËÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ½ÐÀ¸¿ô¸º¾¯¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¡¢·ëº§»Ù±ç¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤ë
·ëº§Ê¸²½¤ò½Å¤ó¤¸¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢·ëº§¸å¤Ë»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢·ëº§¤¬½ÐÀ¸¤ÎÁ°Äó¤È¤Ê¤ë¼Ò²ñ¹½Â¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢É×ÉØ¡Ê´ûº§½÷À¡Ë¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤ÎÊ¿¶Ñ¿Í¿ô¤ò¼¨¤¹¡Ö´°·ë½ÐÀ¸»ù¿ô¡×¤Ï¡¢1980Ç¯Âå°Ê¹ß¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç¡¢2025Ç¯¤Î½ÐÀ¸¿ô¤ÏÌó66.5Ëü¿Í*²¤È¡¢Åý·×³«»Ï°ÊÍè¤ÎºÇ¾¯µÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º§°ù·ï¿ô¤Ï48.5ËüÁÈ*²¤È¡¢2023Ç¯°Ê¹ß50ËüÁÈ¤ò²¼²ó¤ë¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤¦¤¨¤Ç¤Ï¡¢·ëº§¤ò´õË¾¤¹¤ëÊý¤òÀ®º§¤Þ¤ÇÆ³¤¡¢º§°ù·ï¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬½ÅÍ×¤Ê¥Æー¥Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£IBJ¤Ç¤Ï¡¢·ëº§»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æº§°ù¿ô¤Î²¼»Ù¤¨¤È½ÐÀ¸¿ô¤Î²óÉü¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²ñ°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ4,700¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ëIBJ²ÃÌÁÅ¹¤Î³§¤µ¤Þ¤¬À®º§¤ò»Ù±ç
¢£ IBJ¤ÎÄó¶¡²ÁÃÍ¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
IBJ¤Ç¤Ï¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àµ¡Ç½¤Î³È½¼¤ä¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Ë´ð¤Å¤¯¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°ÀºÅÙ¤Î¸þ¾å¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿À®º§»Ù±ç¤Î¶¯²½¤Ê¤É¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¤ä´ë¶È¤È¤Îº§³è»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¡¢½Ð²ñ¤¤¤Îµ¡²ñ¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¸ý¸º¾¯¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢·ëº§¤òÄÌ¤¸¤¿²ÈÄí·ÁÀ®¤ä»Ò°é¤Æ¡¢ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î³èÀ²½¤Ï¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¡£IBJ¤Ïº£¸å¤â¡¢¼Á¤Î¹â¤¤º§³è»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒIBJ
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÀ®º§¡Ê¡áº§Ìó¡Ë*¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÈ¼«¤Î·ëº§ÁêÃÌ½ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÇÁ´¹ñ¤Î·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Èº§³è¼Ô¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¿Í¤À¤±¤¬Äó¶¡¤Ç¤¤ë¿Æ¿È¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤äº§³è¥Õ¥§ー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡£ÆüËÜ¤Î¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿Í¸ý¸º¾¯ÌäÂê¡×¤Ë¡¢·ëº§¤Ë»ê¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¡¡¼Ò¡¡¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É1-23-7 ¿·½É¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¦¥¨¥¹¥È 12³¬¡¦17³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÀÐºä ÌÐ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.ibjapan.jp/
