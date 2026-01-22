2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÇ¯¤Ë1ÅÙ¤ÎÌÍ¤Îº×Åµ¡ÚÌÍ¥µ¥ß¥Ã¥È2026¡Û¤¬³«ºÅ¡ª¡ÚÇîÂ¿°ì¹¬¼Ë¡¦¹¬¤Á¤ã¤ó¥éー¥á¥ó¡Û¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¡ª
À¤³¦10¥«¹ñ90Å¹ÊÞ°Ê¾å¤òÅ¸³«¡¢¥éー¥á¥ó¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¢ÇîÂ¿°ì¹¬¼Ë¤ä¹¬¤Á¤ã¤ó¥éー¥á¥ó¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¤¥ó¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê½êºßÃÏ Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ µÈÂ¼ ¹¬½õ °Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢JRÇîÂ¿¥·¥Æ¥£¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÌÍ¥µ¥ß¥Ã¥È2026¡×¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£26Æü´Ö¸ÂÄê¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÌÍ¥µ¥ß¥Ã¥È¡×¤Ø¤¼¤ÒÂ¤ò¤ª±¿¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£ÇîÂ¿¤Þ¤¼¤½¤Ð¡§1,000±ß
¡ÊÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§ÇîÂ¿°ì¹¬¼Ë ÇîÂ¿¥Ç¥¤¥È¥¹Å¹¡Ë
ÇîÂ¿°ì¹¬¼Ë¡ÖÄ¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£Å¹¡×¤Ç¤·¤«¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ÇîÂ¿°ì¹¬¼ËÆÃÀ½¤Î¤Þ¤¼¤½¤Ð¤¬¥Ç¥¤¥È¥¹Å¹¤ËÅÐ¾ì¡ª³ÑÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¥Á¥ãー¥·¥åー¡¢¹âºÚÌÀÂÀ¡¢¶Ì¤Í¤®¡¢¥Ë¥é¤È¹ë²Ú¤Ê¶ñºà¤È¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÆÚ¹ü¥¹ー¥×¤ÇÏÂ¤¨¤¿¤Þ¤¼¤½¤Ð¡£¤·¤Ã¤«¤êº®¤¼¤Æ¼«Ëý¤ÎÌÍ¤È°ì½ï¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÇîÂ¿¤Þ¤¼¤½¤Ð
¢£¥È¥Þ¥È¤Þ¤¼¤½¤Ð¡§1,000±ß
¡ÊÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¹¬¤Á¤ã¤ó¥éー¥á¥ó ÇîÂ¿±ØÃÞ»ç¸ýÅ¹¡Ë
¥È¥Þ¥È¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÀ½¥È¥Þ¥È¥½ー¥¹¤È¡¢¤Þ¤¼¤½¤ÐÀìÍÑ¤ÎÌÍ¤Ï¡¢ÏÂ¤ÈÍÎ¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î°ìÇÕ¡£±£¤·Ì£¤Ë²´éÚ¥½ー¥¹¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥°¥Ã¤È»Ý¤ß¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤êº®¤¼¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥È¥Þ¥È¤Þ¤¼¤½¤Ð
¢£ÇîÂ¿ÌÍ¥µ¥ß¥Ã¥È¤È¤Ï
¢¡³«ºÅ³µÍ×¢¡
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë～2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë
¡ÚÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡ÛÇîÂ¿¤á¤ó³¹Æ»Á´12Å¹ÊÞ¡Ü¥·¥Æ¥£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤¯¤¦¤Æ¤ó10F¡ÖÇîÂ¿°ìÉ÷Æ²¡×¡Ü¥Ç¥¤¥È¥¹¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹1F¡Ö¹¬¤Á¤ã¤ó¥éー¥á¥ó¡×
¡ÚÆâÍÆ¡Û³ÆÅ¹ÊÞ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤ä¡¢Â¾Å¹ÊÞ¤Î¤ß¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ë¥åー¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ìー¥É¥ë¥é¥êー¤â³«ºÅ¡ª³ÆÅ¹¤Î¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤ò¿©¤ÙÊâ¤¤¤Æ¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤òGET¡ª¡ª¢¨¾Ü¤·¤¯¤Ï¡ØÌÍ¥µ¥ß¥Ã¥È2026 ～1Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Î¡¢ÌÍ¤Îº×Åµ～¡Ù³«ºÅ¡ª¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¸ÂÄêÌÍ¤´ÃíÊ¸¤ÎÊý¤Ë1Ëç¥·ー¥ë¤Î¤ªÅÏ¤·¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ëç¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÍ¥µ¥ß¥Ã¥ÈURL¡§https://www.jrhakatacity.com/newsevent/detail/?cd=000661
¥éー¥á¥ó
¢£¸µÁÄË¢·Ï¡ÖÇîÂ¿°ì¹¬¼Ë¡×¤È¤Ï
ÇîÂ¿°ì¹¬¼Ë¤Ï2004Ç¯¤ËÊ¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÂçÌ¾¤Ç³«¶È¤·¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤ÎµÈÂ¼¹¬½õ¤¬¡Ø¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¡¢¤É¤³¤Ë¤âÂ°¤µ¤Ê¤¤¡¢ËÜÊª¤ÎÆÚ¹ü¥éー¥á¥ó¤òÄÉµÚ¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é»î¹Ôºø¸í¤ÎËö¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤Î¡Ö¾ßÌý¥À¥ì¡×¤È¡ÖÆÚ¹ü¥¹ー¥×¡×¡¢¥¹ー¥×¤È¤ÎÁêÀ¤òÆÍ¤µÍ¤áÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¡ÖÀ½ÌÍ²°·Ä»Ë¤ÎÆÃÃíÌÍ¡×¤Ç¤¹¡£¥éー¥á¥ó¤ÎÌ£¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ë¥«¥¨¥·¡Ê¾ßÌý¥À¥ì¡Ë¤Ï¿ô¼ï¤ÎÃÏ¾ßÌý¡¢µû²ð¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿Ìç³°ÉÔ½Ð¤Î¾ßÌý¥À¥ì¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÆÚ¹ü¥¹ー¥×¤Ï¡¢ÆÚ¤ÎÆ¬¹ü¡¢ÇØ¹ü¡¢´Ý¹ü¤òºÕ¤±¤ë¤Þ¤Ç¤È¤³¤È¤ó¿æ¤¹þ¤ß¡¢¡Ö¼ã¤¤¥¹ー¥×¡×¤È¡Ö½Ï¤·¤¿¥¹ー¥×¡×¤ò·Ñ¤®Â¤·¤Ê¤¬¤éºî¤ë¡Ö½ÏÀ®ÄÉ¤¤¿æ¤À½Ë¡¡×¤Çºî¤ê¤À¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»¤Ç»Ý¤ß¤ò¶Å½Ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¥¯¥êー¥ßー¤µ¤È¡¢¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê¡ÖË¢¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¹ー¥×¤ÎÉ½ÌÌ¤ËÉâ¤«¤Ö¡ÖË¢¡×¤Ï»Ý¤ß¤Î¾Ú¤Ç¡¢ÇîÂ¿°ì¹¬¼Ë¤Î¥éー¥á¥ó¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÌÍ¤Ï¡¢Ë¢Î©¤Ä¥¯¥êー¥ßー¤ÊÆÚ¹ü¥¹ー¥×¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¡¢ÇîÂ¿°ì¹¬¼Ë¤Î°Ù¤À¤±¤ËÆÃÊÌÇÛ¹ç¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¾®⻨Ê´¤ò»ÈÍÑ¡£¾®⻨ËÜÍè¤Î¹á¤ê¤ò»Ä¤·¥â¥Ã¥Á¥ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡ÖºÙÊ¿ÂÇ¤ÁÌÍ¡×¤Ç¤¹¡£¥éー¥á¥ó¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ëÂçÈ½¥Á¥ãー¥·¥åー¤Ï»é¤ÈÆù¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤¤ÆÚ¸ª¥íー¥¹¡¢¿§Ì£¤ò²Ã¤¨¤ë¥Í¥®¡¢¿©´¶¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬³Ú¤·¤¤¤¤¯¤é¤²¤¬À¹¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÈþ¤·¤¤¡ÖÇîÂ¿ÆÚ¹ü¥éー¥á¥ó¡×¤Ç¤¹¡£ÁÏ¶È¤ÎÍâÇ¯¤Ë¤ÏµþÅÔÉÜ¤Ë½ÐÅ¹¤·¡¢¤³¤Î½ÐÅ¹¤òµ¡¤Ë¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°Å¸³«¤¬²ÃÂ®¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢Åù¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¡¢À¤³¦10¥«¹ñ60Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥éー¥á¥ó
¢£ÇîÂ¿¥éー¥á¥óÀìÌçÅ¹¡Ö¹¬¤Á¤ã¤ó¥éー¥á¥ó¡×¤È¤Ï
ÇîÂ¿¥éー¥á¥óÀìÌçÅ¹ ¹¬¤Á¤ã¤ó¥éー¥á¥ó(¤³¤¦¤Á¤ã¤ó)¤Ï¡¢ËÜ¾ìÇîÂ¿¤Ï¤â¤È¤è¤ê¹ñÆâ³°10¥«¹ñ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸µÁÄË¢·ÏÆÚ⾻¥éー¥á¥ó¡ØÇîÂ¿°ì¹¬¼Ë¡Ù¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¡¢ÆÚ⾻¥éー¥á¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£2025Ç¯12·î¸½ºß¡¢¹ñÆâ¤Ë19Å¹¡¢³¤³°2Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¡¢´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Î¡ÖÇîÂ¿ÆÚ⾻¥éー¥á¥ó¡×¤Ï¡¢»î¹Ôºø¸í¤Î¸å¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆÚ⾻¤Î»ÝÌ£¡Ê¥Ñ¥ó¥Á¡Ë¤È¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê´¶¤¸¤ë⽢¤ß¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¥¹ー¥×¤¬ÆÃÄ§¤ÎÆÚ⾻¥éー¥á¥ó¤È¤·¤Æ´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÌÍ¤Ï¹¬¤Á¤ã¤ó¥éー¥á¥ó¤Î°Ù¤À¤±¤ËÆÃÊÌÇÛ¹ç¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¾®⻨Ê´¤ò»ÈÍÑ¡£¹¬¤Á¤ã¤ó¥éー¥á¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÆÚ⾻¥¹ー¥×¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¡¢ÆÃÃí¤ÎºÙÌÍ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®⻨ËÜÍè¤Î¹á¤ê¤¬Ë¤«¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê´¶¤È¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥³¥·¤ò³Ú¤·¤á¡¢¥Ñ¥Ä¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¤Ä¤¤¤Ä¤¤ÂØ⽟¤òÃíÊ¸¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤À¤ï¤ê¤Î¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿ÆÃÀ½ÂçÈ½¥Á¥ãー¥·¥åー¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤Î⻘¥Í¥®¤È¿©¤Ù¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ËÜ¾ìÇîÂ¿¤ÎÄ®ÆÚ⾻¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¹¬¤Á¤ã¤ó¥éー¥á¥ó¤Ï¡¢¤ª»ÒÍÍ¤«¤é¤´Ç¯ÇÛ¤ÎÊý¡¢⽼¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤ºÉý¹¤¤ÊýÃ£¤è¤ê¡ÖÁá¤¤¡¢ÈþÌ£¤¤¡¢¤Þ¤¿Íè¤¿¤¤¡ª¡×ËÜ¾ìÇîÂ¿¤ÎÄ®ÆÚ⾻¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµÂ¾¡¢¥éー¥á¥ó¥á¥Ë¥åー¡¢¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤òÂ¿¿ô¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ¡£
¢£Å¹ÊÞ¾ðÊó
ÇîÂ¿°ì¹¬¼Ë ÇîÂ¿¥Ç¥¤¥È¥¹Å¹
¡ÚÇîÂ¿°ì¹¬¼Ë ÇîÂ¿¥Ç¥¤¥È¥¹Å¹¡Û
½»½ê¡§¢©812-0012Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èÇîÂ¿±ØÃæ±û³¹1-1 ÇîÂ¿¥Ç¥¤¥È¥¹£²£Æ
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§092-475-8510
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～23:30¡ÊL.O. 23:00¡Ë
Å¹µÙÆü¡§¤Ê¤·¡Ê¢¨»ÜÀß¤Ë½à¤º¤ë¡Ë
ÀÊ¿ô¡§38ÀÊ
¢¨´ü´ÖÃæ¡ÖÇîÂ¿²È·Ï¾ßÌýÆÚ¹ü¥éー¥á¥ó¡×¤ÎÈÎÇä¤Ï¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹¬¤Á¤ã¤ó¥éー¥á¥ó ÇîÂ¿±ØÃÞ»ç¸ýÅ¹
¡Ú¹¬¤Á¤ã¤ó¥éー¥á¥ó ÇîÂ¿±ØÃÞ»ç¸ýÅ¹¡Û
½»½ê¡§¢©812-0012Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èÇîÂ¿±ØÃæ±û³¹£±－£±¥Ç¥¤¥È¥¹¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹£±£Æ
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§092-710-5989
±Ä¶È»þ´Ö¡§8:00～22:00(L.O.21:30)
Å¹µÙÆü¡§¤Ê¤·¡Ê¢¨»ÜÀß¤Ë½à¤º¤ë¡Ë
ÀÊ¿ô¡§16ÀÊ¡¡
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¡¢Å¹µÙÆü¤Ï»ÜÀß¤äÅ¹ÊÞ¤Î±¿ÍÑ¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ºÇ¿·¾ðÊó¤ÏHP¤Ë¤Æ·ÇºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÇîÂ¿°ì¹¬¼Ë ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Î¤´¾Ò²ð
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢Æâ¤Ç¤Ï¡ÖÇîÂ¿°ì¹¬¼Ë¡×¤Î³Æ¼ï¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤´¼«Âð¤Ç¤â¡¢¡ÖÇîÂ¿°ì¹¬¼Ë¤ÎÌ£¡×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÇîÂ¿°ì¹¬¼Ë ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://ikkousha.net/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¤¥ó¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÈÂ¼ ¹¬½õ
½êºßÃÏ¡§¢©812-0013 Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èÇîÂ¿±ØÅì2-4-30 ¤¤¤ï¤¥Ó¥ë101
ÁÏ¶È¡§2004Ç¯
ÀßÎ©¡§2007Ç¯
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÇîÂ¿°ì¹¬¼Ë¤Î±¿±Ä¡¢¹¬¤Á¤ã¤ó¥éー¥á¥ó¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È
