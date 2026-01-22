¡Ú¥¹¥Æー¥¤Î¤¢¤µ¤¯¤Þ¡Û¶Ë¾å¥¹¥Æー¥¤¬¿©¤ÙÊüÂê¡ª¡Ø¾¢Æùº×¤ê¡Ù1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤¢¤µ¤¯¤Þ´ØÅ¹¡¢ÉÙ»ÎÅ¹¡¢¶¹»³Å¹¤Î3Å¹ÊÞ¤ÇÆ±»þ³«ºÅ¡ª― ¾®³ØÀ¸Ì¤Ëþ¤ÏÌµÎÁ
³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤µ¤¯¤Þ¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§×¢ÅÄÍÛ°ì¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Æー¥¤Î¤¢¤µ¤¯¤Þ¡×¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢´ØÅ¹¡Ê´ôÉì¸©´Ø»Ô¡Ë¡¢ÉÙ»ÎÅ¹¡ÊÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»Ô¡Ë¡¢¶¹»³Å¹¡Êºë¶Ì¸©¶¹»³»Ô¡Ë¤Î£³Å¹ÊÞÆ±»þ³«ºÅ¤ÇÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥¹¥Æー¥¿©¤ÙÊüÂê¡Ö¾¢Æùº×¤ê¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥Æー¥¿©¤ÙÊüÂê¡Ö¾¢Æùº×¤ê¡×¤È¤Ï¡©
¸üÀÚ¤ê¥µー¥í¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Æー¥Æù¤ò¤´Äó¶¡¡£¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¤ªÆù¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Å¹Æâ¤ò²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¤ªµÒÍÍ¤Î¥Æー¥Ö¥ë¤Ø¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£½ÏÎý¤Î¾Æ¤µ»¤Ç°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ö»Ý¤ß¡×¡Ö¹á¤Ð¤·¤µ¡×¡Ö¿©´¶¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¾¢¡É¤ÎÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°ïÉÊÂ·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥µ¥é¥À¥Ðー¥³ー¥Êー¤Ë¤Ï¡¢¹ë²Ú¥µ¥é¥À¥Ðー¡¦¥Ç¥¶ー¥È¥Ðー¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤Î³û¤Î¥¹¥âー¥¯¡¢¥¿¥³¤Î¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç¡¢¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¥·¥å¥ê¥ó¥×¤Ê¤ÉÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤´Äó¶¡¤¹¤ë¥¹¥Æー¥¤Ï¡¢ÄÌ¾ï1,000±ß～3,000±ßÁêÅö¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¾¤¤·¾å¤¬¤ë¤Û¤É¤ªÆÀ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Á°²ó³«ºÅ»þ¤Ë¤Ï 1Ëü±ßÁêÅöÊ¬¤ò´®Ç½¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥é¥À¥Ðー¡¦¥Ç¥¶ー¥È¥Ðー¹ë²Ú£´£µÉÊ
ÅöÆü¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¤âÅÐ¾ì
¢£¥¹¥Æー¥¿©¤ÙÊüÂê¡Ö¾¢Æùº×¤ê¡×¤Î³µÍ×
Æü»þ
2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë11:00～22:00¡ÊºÇ½ªÆþÅ¹20:40¡Ë
ÆâÍÆ
¥¹¥Æー¥¿©¤ÙÊüÂê¡¦¥µ¥é¥À¥Ðー¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¥ÐーÉÕ¤
ÃËÀ¡§3,429±ß¡Ê3,771±ßÀÇ¹þ¡Ë
½÷À¡§2,929±ß¡Ê3,221±ßÀÇ¹þ¡Ë
¾®³ØÀ¸¡§1,629±ß¡Ê1,791±ßÀÇ¹þ¡Ë
¾®³ØÀ¸Ì¤Ëþ¡§ÌµÎÁ
À©¸Â»þ´Ö
80Ê¬
¡Ú¥á¥Ë¥åー¾ÜºÙ¡Û
¢£¥¹¥Æー¥¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¥µー¥í¥¤¥ó¡¢¥Æ¥ó¥Àー¥í¥¤¥ó¡¢¥é¥ó¥×¡¢¥Üー¥ë¥Á¥Ã¥×¡¢¥Á¥¥ó¡¢¤¢¤µ¤¯¤Þ¥Ï¥ó¥Ðー¥°¡¢ÆÚ¸ª¥íー¥¹Â¾
¢£ÆÃÊÌ¾¦ÉÊ
³û¤Î¥¹¥âー¥¯¡¢¥¿¥³¤Î¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç¡¢¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¥·¥å¥ê¥ó¥× Â¾
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¡¦ÎÁÍý¤Ï½½Ê¬¤ÊÎÌ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Áá´ü¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¡¦ÅöÆü¤Ï¿©¤ÙÊüÂê¤Î¤ß¤Î¤´Äó¶¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¥ªー¥Àー¤Ï¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤´Í½Ìó¤ÏÉÔ²Ä¤È¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¿©¤ÙÊüÂê¥á¥Ë¥åー¤ÏÆÃÊÌ²Á³Ê¤Î°Ù¡¢³ä°úÂÐ¾Ý³°¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅöÆü¤ÏÆþ¾ìÈÖ¹æ»¥¤òÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦º®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇ½ª¼õÉÕ»þ´ÖÁ°¤Ç¤âÇÛÉÛ¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¼õÉÕ½ªÎ»¤ÎºÝ¤Ë¤Ï³Æ¼ïSNS¤Ë¤Æ°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ¾ì½ê
¥¹¥Æー¥¤Î¤¢¤µ¤¯¤Þ ´ØÅ¹
½êºßÃÏ¡§´ôÉì¸©´Ø»Ô¾®À¥2844ÈÖÃÏ1
TEL¡§0575-46-9100
¥¹¥Æー¥¤Î¤¢¤µ¤¯¤Þ ÉÙ»ÎÅ¹
½êºßÃÏ¡§ÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»Ô¹âÅçÄ®71
TEL¡§0545-53-5230
¥¹¥Æー¥¤Î¤¢¤µ¤¯¤Þ ¶¹»³Å¹
½êºßÃÏ¡§ºë¶Ì¸©¶¹»³»Ô²¼±üÉÙºä¾å513-1
TEL¡§04-2952-5005
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤µ¤¯¤Þ¤È¤Ï
1948Ç¯ÁÏ¶È¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤µ¤¯¤Þ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ë67Å¹ÊÞ¤Î¥¹¥Æー¥¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÅ¸³«¡£
Ì¾Êª¥¹¥Æー¥¤ä¥Ï¥ó¥Ðー¥°¡¢Á´45ÉÊ¤Î¥µ¥é¥À¥Ðー¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂÎ¸³·¿¤ÎÅ¹ÊÞ±é½Ð¤ä¤ªµÒÍÍ»²²Ã·¿´ë²è¤â¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡È¿©¡É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æü¾ï¤Ë¡Ö¤è¤í¤³¤Ó¡×¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
