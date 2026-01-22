WAKU¡¢·ÐºÑ»º¶È¾ÊÃæ¹ñ·ÐºÑ»º¶È¶ÉÅù¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖJ-Startup WEST¡×¤ËÁªÄê
³ô¼°²ñ¼ÒWAKU¡ÊËÜ¼Ò¡§²¬»³¸©²¬»³»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§É±Ìî Î¼Í¤¡¢°Ê²¼¡ÖWAKU¡×¡Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾ÊÃæ¹ñ·ÐºÑ»º¶È¶É¤Ê¤É¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ëÃÏ°èÈ¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖJ-Startup WEST¡×¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
J-Startup WEST¤È¤Ï
J-Startup WEST¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Î°éÀ®»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÃÏ°èÈÇ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ2023Ç¯ÅÙ¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·ÐºÑ»º¶È¾ÊÃæ¹ñ·ÐºÑ»º¶È¶É¤È»Í¹ñ·ÐºÑ»º¶È¶É¤Ê¤É¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñÃÏ°è¤«¤éÁ´¹ñ¡¦À¤³¦¤Ø¤Ï¤Ð¤¿¤¯ÍË¾¤Ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤òÁªÄê¤·¡¢´±Ì±¤Î»Ù±çµ¡´Ø¡¦»ö¶È²ñ¼Ò¡¦¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¤¿½¸ÃæÅª¤Ê»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹µÚ¤Ó¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
WAKU¤¬¼è¤êÁÈ¤à¼Ò²ñ²ÝÂê
¶áÇ¯¡¢¹ñºÝ¾ðÀª¤ÎÉÔ°ÂÄê²½¤ä»ñ¸»²Á³Ê¤Î¹âÆ¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¿©ÎÁ¤äÇÀ¶È»ñºà¤ò½ä¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ÎÀÈ¼åÀ¤¬¸²ºß²½¤·¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¦¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤¬½ÅÍ×¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÈîÎÁ¤äÀ¸»º»ñºà¤ò³¤³°Í¢Æþ¤ËÂç¤¤¯°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¿¹½Â¤¤ò¸«Ä¾¤·¡¢Â¾¹ñ¤Ë²áÅÙ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¹ñÆâ¤Îµ»½ÑÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸»ºÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
WAKU¤Ï¡¢¡Ö¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó¤Ç¿ÍÎà¤Î¿©¤ò¼é¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¿¢Êª¤Î¸÷¹çÀ®¤äÌÔ½ëÅù¤Î¥¹¥È¥ì¥¹ÂÑÀ¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ð¥¤¥ª¥¹¥Æ¥£¥ß¥å¥é¥ó¥Èµ»½Ñ¤Î³«È¯¤È¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ»º¤Î²Ê³Øµ»½Ñ¤ò¼´¤Ë¡¢ÇÀ¶ÈÀ¸»º¤ò»ýÂ³Åª¤Ë²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È´ðÈ×¤ò¶¯²½¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤Î¿©ÎÁ²ÝÂê¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
WAKU¤Ïº£²ó¤ÎJ-Startup WESTÁªÄê¤ò·Àµ¡¤È¤·¤Æ¡¢¸¦µæ³«È¯¤«¤é¸½¾ì¼ÂÁõ¤Þ¤Ç¤ò°ìÂÎ¤Ç¿Ê¤á¤ëÂÎÀ©¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¥Ð¥¤¥ª¥¹¥Æ¥£¥ß¥å¥é¥ó¥È»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤ä»ñºà²Á³Ê¹âÆ¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ³Î¼ÂÀ¤Î¹â¤¤´Ä¶²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢°ÂÄêÅª¤ËÇÀ¶ÈÀ¸»º¤ò¹Ô¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤ÈÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï³¤³°Å¸³«¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¹ñ»ºµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤Î¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥¢¥°¥ê¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡É±Ìî Î¼Í¤
¤³¤ÎÅÙ¡¢J-Startup WEST¤ËÁªÄê¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ä¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤¬½ÅÍ×À¤òÁý¤¹Ãæ¤Ç¡¢ÆüËÜÈ¯¤Îµ»½Ñ¤ÇÇÀ¶ÈÀ¸»º¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£WAKU¤Ï¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¡Ö¿ÍÎà¤Î¿©¤ò¼é¤ë¡×´ë¶È¤È¤·¤ÆÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒWAKU
½êºßÃÏ¡§²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èË§²ì5303 ORIC101¹æ¼¼
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò É±ÌîÎ¼Í¤
ÀßÎ©¡§2022Ç¯7·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ð¥¤¥ª¥¹¥Æ¥£¥ß¥å¥é¥ó¥È¡¦ÈîÎÁ¤Î¸¦µæ³«È¯¤ª¤è¤ÓÈÎÇä
URL¡§https://wakuwakudriven.com
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
WAKU³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÃ´Åö
Email¡§info@wakuwakudriven.com