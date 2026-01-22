2026 SS Levi¡Çs(R) ¡ÖEXCLUSIVE RIBCAGE ANKLE SEAMED EDGE¡× for URBAN RESEARCH DOORS
URBAN RESEARCH DOORS¤è¤ê¡¢Levi¡Çs(R) ¡ÖEXCLUSIVE RIBCAGE ANKLE SEAMED EDGE¡×¤ò1·î27Æü(²Ð)¤ËÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Levi¡Çs(R)¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤â¥Ï¥¤¥¦¥¨¥¹¥È¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥È¥ìー¥È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡ÖRIBCAGE¡Ê¥ê¥Ö¥±ー¥¸¡Ë¡×¥¸ー¥ó¥º¡£
¥¦¥¨¥¹¥È°ÌÃÖ¤ò¹â¤¯ÀßÄê¤·¤¿¥Ï¥¤¥¦¥¨¥¹¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤ä¥Ò¥Ã¥×¤Þ¤ï¤ê¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤È¸«¤»¡¢¼«Á³¤ÊµÓÄ¹¸ú²Ì¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¤âÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¥¢¥ó¥¯¥ë¾æ¤Î¿þ¡£ÀÚ¤êÂØ¤¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»Ü¤·¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¤ò¥×¥é¥¹¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤ÏLevi¡Çs(R)¤é¤·¤¤¥Ü¥¿¥ó¥Õ¥é¥¤»ÅÍÍ¤òºÎÍÑ¡£¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥é¥¤¥¯¤ÊÉ½¾ð¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Äø¤è¤¯¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¸ú¤«¤»¤¿ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ªー¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢²÷Å¬¤ÊÀü¤¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¡£Àü¤¹þ¤à¤Û¤É¤Ë¿ÈÂÎ¤ËÆëÀ÷¤à¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢Æü¾ï¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òµ¤Ê¬¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
EXCLUSIVE RIBCAGE ANKLE SEAMED EDGE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26110-2040071/?_ga=2.190409320.2103826251.1768874098-604587.1723687207)
ÉÊÈÖ¡§CD26110-2040071
²Á³Ê¡§\10,450 (ÀÇ¹þ)
¥«¥éー¡§¥Ö¥ëー
¥µ¥¤¥º¡§26 / 27 / 28
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û
2026Ç¯1·î27Æü(²Ð)
¢¨ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡Û
URBAN RESEARCH DOORS Á´Å¹(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store4/)
URBAN RESEARCH Store Á´Å¹(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)
URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26110-2040071/?_ga=2.236210882.2103826251.1768874098-604587.1723687207)