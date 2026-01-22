¡Öµ²±¤Î²øÊª¡×¡õ¡Ö¤Õ¤ì¤¢¤¤¥ì¥Ã¥¹¥ó·ÀÌó¡×¤ÎMAEÀèÀ¸ ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥Ñ¥¸¥ã¥Þver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ê¤É¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¡ª¡ª¥¢¥Ë¥á¡¦Ì¡²è¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ¡Öµ²±¤Î²øÊª¡×¡õ¡Ö¤Õ¤ì¤¢¤¤¥ì¥Ã¥¹¥ó·ÀÌó¡×¤Î¾¦ÉÊ14¼ï¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:ºä°æÃÒÀ®¡Ë¤Ï¡ÖÆü¾ï¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ¡Öµ²±¤Î²øÊª¡×¡õ¡Ö¤Õ¤ì¤¢¤¤¥ì¥Ã¥¹¥ó·ÀÌó¡×¤Î¾¦ÉÊ¤Î¼õÃí¤ò1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¼õÃí¥µ¥¤¥È¡§AMNIBUS(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹)
https://amnibus.com/products/title/1845,1846,1847?utm_source=press
¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
MAEÀèÀ¸ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÀéÀ¡¡¢ÀéÀ²¡¢Î¦Ìî ±ä²ì¡¢·Ê»³ ÐÒ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§MAEÀèÀ¸ ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥Ñ¥¸¥ã¥Þver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ
Åö¾¦ÉÊ¤ò1BOX¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ±ÉÊ¤Ë¤Æ1BOXÁêÅö¿ô¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡¢Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡ÖMAEÀèÀ¸ ÉÁ¤²¼¤í¤· Î¦Ìî ±ä²ì&·Ê»³ ÐÒ ¥Ñ¥¸¥ã¥Þver. ¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸ AMNIBUS¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤òÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§Ã±ÉÊ \605(ÀÇ¹þ), BOX \4,840(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´8¼ï
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â56mm
ÁÇºà ¡§»æ¡¢¥Ö¥ê¥
¢§MAEÀèÀ¸ ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥Ñ¥¸¥ã¥Þver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É
¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§Ã±ÉÊ \275(ÀÇ¹þ), BOX \3,850(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´14¼ï
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë80¡ß50mm
ÁÇºà ¡§»æ
¢§MAEÀèÀ¸ ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥Ñ¥¸¥ã¥Þver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¯¥ê¥¢¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
¥¯¥ê¥¢ÁÇºà¤Î¤¿¤á¡¢ÂÑ¿åÀ¡¦ÂÑ¸õÀ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Æー¥·¥ç¥Ê¥êー¤Ê¤É¡¢¿È¶á¤Ê»ý¤ÁÊª¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§Ã±ÉÊ \550(ÀÇ¹þ), BOX \4,400(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´8¼ï
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊºÇÂçÌó¡Ë59¡ß55mm °ÊÆâ
ÁÇºà ¡§PET¡¢PP
¢§MAEÀèÀ¸ ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥Ñ¥¸¥ã¥Þver. BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¢¨²èÁü¤Ï¡ÖMAEÀèÀ¸ ÉÁ¤²¼¤í¤· ÀéÀ¡ ¥Ñ¥¸¥ã¥Þver. BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂæºÂ¤ò·Ò¤²¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§³Æ \1,980(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´4¼ï¡ÊÀéÀ¡¡¢ÀéÀ²¡¢Î¦Ìî ±ä²ì¡¢·Ê»³ ÐÒ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ¡§¡ÊÌó¡Ë18.6¡ß5cm¡¡ÂæºÂ¡§¡ÊÌó¡Ë7¡ß3cm¡¡¸ü¤ß¡§3mm¡¡¢¨¼ïÎà¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë
ÁÇºà ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¢§MAEÀèÀ¸ ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥Ñ¥¸¥ã¥Þver. ¥¢¥¯¥ê¥ë¥«ー¥É2¼ï¥»¥Ã¥È
¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§³Æ \1,430(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´2¼ï¡ÊÀéÀ¡&ÀéÀ²¡¢Î¦Ìî ±ä²ì&·Ê»³ ÐÒ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë70¡ß60mm¡¡¸ü¤ß¡§1mm
ÁÇºà ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¢§MAEÀèÀ¸ ÉÁ¤²¼¤í¤· ¤Á¤Ó¥¥ã¥é ¥Ñ¥¸¥ã¥Þver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§Ã±ÉÊ \880(ÀÇ¹þ), BOX \5,280(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´6¼ï
¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ¡§¡ÊºÇÂçÌó¡Ë70¡ß60mm¡¡ÂæºÂ¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â35mm¡¡¸ü¤ß¡§3mm
ÁÇºà ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¢§MAEÀèÀ¸ ÉÁ¤²¼¤í¤· ¤Á¤Ó¥¥ã¥é ¥Ñ¥¸¥ã¥Þver. ¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ãー¥à2¸Ä¥»¥Ã¥È
¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§³Æ \880(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´2¼ï¡ÊÀéÀ¡&ÀéÀ²¡¢Î¦Ìî ±ä²ì&·Ê»³ ÐÒ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ¡§¡ÊºÇÂçÌó¡Ë36¡ß27mm¡¡¸ü¤ß¡§3mm¡¡¢¨¼ïÎà¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë
ÁÇºà ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸
ÀéÀ²¡¢ÀéÀ¡¡¢Î¦Ìî ±ä²ì¡¢·Ê»³ ÐÒ¤Î¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥°¥ê¥Ã¥¿ー²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ
Åö¾¦ÉÊ¤ò1BOX¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ±ÉÊ¤Ë¤Æ1BOXÁêÅö¿ô¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡¢Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡ÖÀéÀ²&ÀéÀ¡ 75mm¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸ AMNIBUS¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤òÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§Ã±ÉÊ \605(ÀÇ¹þ), BOX \4,840(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´8¼ï
¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â56mm¡¡ÆÃÅµ¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â75mm
ÁÇºà ¡§»æ¡¢¥Ö¥ê¥
¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥«¥á¥éÉ÷¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É
ÀéÀ²¡¢ÀéÀ¡¡¢Î¦Ìî ±ä²ì¡¢·Ê»³ ÐÒ¡¢¼þ ¸ç¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥«¥á¥éÉ÷¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÉô²°¤Ë¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ë¶´¤ó¤Ç»ý¤ÁÊâ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§Ã±ÉÊ \275(ÀÇ¹þ), BOX \2,750(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´10¼ï
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë80¡ß50mm
ÁÇºà ¡§»æ
¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¸¶ºî¥³¥Þ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
ÀéÀ²¡¢ÀéÀ¡¡¢Î¦Ìî ±ä²ì¡¢·Ê»³ ÐÒ¤Î¸¶ºî¥³¥Þ¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¿È¶á¤Ê»ý¤ÁÊª¤ò¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Æー¥·¥ç¥Ê¥êー¤Ê¤É¡¢¿È¶á¤Ê»ý¤ÁÊª¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§Ã±ÉÊ \550(ÀÇ¹þ), BOX \5,500(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´10¼ï
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊºÇÂçÌó¡Ë13.6¡ß11cm °ÊÆâ
ÁÇºà ¡§»æ¡¢PP
¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
ÀéÀ²¡¢ÀéÀ¡¡¢Î¦Ìî ±ä²ì¡¢·Ê»³ ÐÒ¤ÎÉ½»æ¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§Ã±ÉÊ \880(ÀÇ¹þ), BOX \5,280(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´6¼ï
¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ¡§¡ÊÌó¡Ë70¡ß50mm¡¡ÂæºÂ¡§¡ÊÌó¡Ë50¡ß20mm¡¡¸ü¤ß¡§3mm
ÁÇºà ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È
ÀéÀ²¡¢ÀéÀ¡¡¢Î¦Ìî ±ä²ì¡¢·Ê»³ ÐÒ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡¢¤Á¤Ó¥¥ã¥é¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥¢¥¯¥ê¥ë¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¸ü¤µ8mm¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂæºÂÌµ¤·¤Ç¼«Î©¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÊÂ¤Ù¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§Ã±ÉÊ \880(ÀÇ¹þ), BOX \5,280(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´6¼ï
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊºÇÂçÌó¡Ë60¡ß60mm °ÊÆâ¡¡¸ü¤ß¡§¡ÊÌó¡Ë8mm
ÁÇºà ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¢§¥Ñー¥ÄÉÕ¤BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
ÀéÀ²¡¢ÀéÀ¡¡¢Î¦Ìî ±ä²ì¡¢·Ê»³ ÐÒ¤Î¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡¢¸¶ºî¥³¥Þ¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Ñー¥ÄÉÕ¤¤ÎBIG¤Ê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§³Æ \1,980(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´2¼ï¡Êµ²±¤Î²øÊª¡¢¤Õ¤ì¤¢¤¤¥ì¥Ã¥¹¥ó·ÀÌó¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë19.1¡ß12.7cm¡¡¸ü¤ß¡§3mm¡¡¢¨ÁÈ¤ßÎ©¤ÆÁ°
ÁÇºà ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¢§2Ï¢¥ï¥¤¥äー¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー
¢¨²èÁü¤Ï¡ÖÀéÀ²&ÀéÀ¡ 2Ï¢¥ï¥¤¥äー¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー ver.A¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀéÀ²¡¢ÀéÀ¡¡¢Î¦Ìî ±ä²ì¡¢·Ê»³ ÐÒ¤Î¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¤ò2Ï¢¥ï¥¤¥äー¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥ー¥Û¥ë¥Àー¥Ñー¥Ä¤Ï¥ï¥¤¥äー»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§³Æ \990(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´4¼ï¡ÊÀéÀ²&ÀéÀ¡ ver.A¡¢ÀéÀ²&ÀéÀ¡ ver.B¡¢Î¦Ìî ±ä²ì&·Ê»³ ÐÒ ver.A¡¢Î¦Ìî ±ä²ì&·Ê»³ ÐÒ ver.B¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë40¡ß32mm ¡ÊÌó¡Ë40¡ß32mm¡¡¸ü¤ß¡§3mm
ÁÇºà ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¢§¼õÃí¥µ¥¤¥È¡§AMNIBUS(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹)
https://amnibus.com/products/title/1845,1846,1847?utm_source=press
https://x.com/AMNIBUS
¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Òarma bianca
½»½ê¡§¢©164-0013 ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÌïÀ¸Ä®3－35－13 335ÃæÌî¿·¶¶¥Ó¥ë 3F
¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://armabianca.com/contact
Ã´Åö¡§óîÆ£Ä¾¼ù
Mail¡§support@amnibus.com
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
È¯¹Ô¸µ ³ô¼°²ñ¼Ò arma bianca
Web https://armabianca.com/
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
(C)MAE¡¿ÃÝ½ñË¼¡¦Tong Li Publishing Co., Ltd.