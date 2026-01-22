¡ÖVIRTUAL GIRL @ WORLD¡ÇS END¡×¤Î¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥° Ani-Art ¥¢¥¯¥ê¥ë¥«ー¥É¤Ê¤É¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¡ª¡ª¥¢¥Ë¥á¡¦Ì¡²è¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ¡ÖVIRTUAL GIRL @ WORLD¡ÇS END¡×¤Î¾¦ÉÊ6¼ï¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:ºä°æÃÒÀ®¡Ë¤Ï¡ÖÆü¾ï¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ¡ÖVIRTUAL GIRL @ WORLD¡ÇS END¡×¤Î¾¦ÉÊ¤Î¼õÃí¤ò1·î19Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¼õÃí¥µ¥¤¥È¡§AMNIBUS(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹)
https://amnibus.com/products/title/1964?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/1964?utm_source=press)
¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥° Ani-Art ¥¢¥¯¥ê¥ë¥«ー¥É
¥¢¥¤¡¢¥ê¥ó¥«¡¢¥Þ¥¡¢¾ïÈ× °¦¡¢ÊÒÀ¥ ÑÛ¡¢¥µ¥¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¿·¤¿¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ËÉ½¸½¤·¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥«ー¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡ÖAni-Art¥·¥êー¥º¡×¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÉ½¸½¤ÇÉÁ¤¤¤¿AMNIBUS¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê¡¡¡§Ã±ÉÊ \748(ÀÇ¹þ), BOX \8,976(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡¡¡§Á´12¼ï
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë70¡ß60mm¡¡¸ü¤ß¡§1mm
ÁÇºà¡¡¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥° Ani-Art ´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¥¢¥¤¡¢¥ê¥ó¥«¡¢¥Þ¥¡¢¾ïÈ× °¦¡¢ÊÒÀ¥ ÑÛ¡¢¥µ¥¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¿·¤¿¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ËÉ½¸½¤·¡¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê¡¡¡§Ã±ÉÊ \528(ÀÇ¹þ), BOX \6,336(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡¡¡§Á´12¼ï
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â56mm
ÁÇºà¡¡¡§»æ¡¢¥Ö¥ê¥
¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥° Ani-Art ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¥¢¥¤¡¢¥ê¥ó¥«¡¢¥Þ¥¡¢¾ïÈ× °¦¡¢ÊÒÀ¥ ÑÛ¡¢¥µ¥¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¿·¤¿¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ËÉ½¸½¤·¡¢¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê¡¡¡§Ã±ÉÊ \308(ÀÇ¹þ), BOX \3,696(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡¡¡§Á´12¼ï
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë12.7¡ß8.9cm
ÁÇºà¡¡¡§»æ
¢§Ani-Art F3¹æ¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥Üー¥É
¢¨²èÁü¤Ï¡Ö¥¢¥¤ Ani-Art F3¹æ¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥Üー¥É¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¡¢¥ê¥ó¥«¡¢¥Þ¥¡¢¾ïÈ× °¦¡¢ÊÒÀ¥ ÑÛ¡¢¥µ¥¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¿·¤¿¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ËÉ½¸½¤·¡¢¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥Üー¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÉô²°¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê¡¡¡§³Æ \5,555(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡¡¡§Á´6¼ï¡Ê¥¢¥¤¡¢¥ê¥ó¥«¡¢¥Þ¥¡¢¾ïÈ× °¦¡¢ÊÒÀ¥ ÑÛ¡¢¥µ¥¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§F3¹æ¡Ê273¡ß220mm¡Ë
ÁÇºà¡¡¡§ÌÚºà¡¢²½Á¡
¢§Ani-Art BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¢¨²èÁü¤Ï¡Ö¥¢¥¤ Ani-Art BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¡¢¥ê¥ó¥«¡¢¥Þ¥¡¢¾ïÈ× °¦¡¢ÊÒÀ¥ ÑÛ¡¢¥µ¥¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¿·¤¿¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ËÉ½¸½¤·¡¢BIG¤Ê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê¡¡¡§³Æ \1,980(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡¡¡§Á´6¼ï¡Ê¥¢¥¤¡¢¥ê¥ó¥«¡¢¥Þ¥¡¢¾ïÈ× °¦¡¢ÊÒÀ¥ ÑÛ¡¢¥µ¥¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë18.9¡ß11.5cm¡¡ÂæºÂ¡§7.5¡ß3cm¡¡¸ü¤ß¡§3mm¡¡¢¨¼ïÎà¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë
ÁÇºà¡¡¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¢§Ani-Art A3¥Þ¥Ã¥È²Ã¹©¥Ý¥¹¥¿ー
¢¨²èÁü¤Ï¡Ö¥¢¥¤ Ani-Art A3¥Þ¥Ã¥È²Ã¹©¥Ý¥¹¥¿ー¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¡¢¥ê¥ó¥«¡¢¥Þ¥¡¢¾ïÈ× °¦¡¢ÊÒÀ¥ ÑÛ¡¢¥µ¥¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¿·¤¿¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ËÉ½¸½¤·¡¢A3¥µ¥¤¥º¤Î¥Þ¥Ã¥È²Ã¹©¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿ー¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÉô²°¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê¡¡¡§³Æ \913(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡¡¡§Á´6¼ï¡Ê¥¢¥¤¡¢¥ê¥ó¥«¡¢¥Þ¥¡¢¾ïÈ× °¦¡¢ÊÒÀ¥ ÑÛ¡¢¥µ¥¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§A3
ÁÇºà¡¡¡§»æ
¢§¼õÃí¥µ¥¤¥È¡§AMNIBUS(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹)
https://amnibus.com/products/title/1964?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/1964?utm_source=press)
https://x.com/AMNIBUS(https://x.com/AMNIBUS)
¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Òarma bianca
½»½ê¡§¢©164-0013 ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÌïÀ¸Ä®3－35－13 335ÃæÌî¿·¶¶¥Ó¥ë 3F
¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://armabianca.com/contact
Ã´Åö¡§óîÆ£Ä¾¼ù
Mail¡§support@amnibus.com
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
È¯¹Ô¸µ¡¡³ô¼°²ñ¼Ò arma bianca
Web https://armabianca.com/
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
(C)Project VIRTUAL GIRL