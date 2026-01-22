¡ÖVIRTUAL GIRL @ WORLD¡ÇS END¡×¤Î¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥° Ani-Art ¥¢¥¯¥ê¥ë¥«ー¥É¤Ê¤É¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¡ª¡ª¥¢¥Ë¥á¡¦Ì¡²è¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´8Ëç)

³ô¼°²ñ¼Òarma bianca

³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ¡ÖVIRTUAL GIRL @ WORLD¡ÇS END¡×¤Î¾¦ÉÊ6¼ï¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:ºä°æÃÒÀ®¡Ë¤Ï¡ÖÆü¾ï¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤­¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ¡ÖVIRTUAL GIRL @ WORLD¡ÇS END¡×¤Î¾¦ÉÊ¤Î¼õÃí¤ò1·î19Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£



¢§¼õÃí¥µ¥¤¥È¡§AMNIBUS(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹)







https://amnibus.com/products/title/1964?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/1964?utm_source=press)


¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£




¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥° Ani-Art ¥¢¥¯¥ê¥ë¥«ー¥É







¥¢¥¤¡¢¥ê¥ó¥«¡¢¥Þ¥­¡¢¾ïÈ× °¦¡¢ÊÒÀ¥ ÑÛ¡¢¥µ¥­¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¿·¤¿¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ËÉ½¸½¤·¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥«ー¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¢¨¡ÖAni-Art¥·¥êー¥º¡×¤Ï¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÉ½¸½¤ÇÉÁ¤¤¤¿AMNIBUS¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£



¢¦»ÅÍÍ


²Á³Ê¡¡¡§Ã±ÉÊ \748(ÀÇ¹þ), BOX \8,976(ÀÇ¹þ)


¼ïÎà¡¡¡§Á´12¼ï


¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë70¡ß60mm¡¡¸ü¤ß¡§1mm


ÁÇºà¡¡¡§¥¢¥¯¥ê¥ë




¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥° Ani-Art ´Ì¥Ð¥Ã¥¸







¥¢¥¤¡¢¥ê¥ó¥«¡¢¥Þ¥­¡¢¾ïÈ× °¦¡¢ÊÒÀ¥ ÑÛ¡¢¥µ¥­¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¿·¤¿¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ËÉ½¸½¤·¡¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢¦»ÅÍÍ


²Á³Ê¡¡¡§Ã±ÉÊ \528(ÀÇ¹þ), BOX \6,336(ÀÇ¹þ)


¼ïÎà¡¡¡§Á´12¼ï


¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â56mm


ÁÇºà¡¡¡§»æ¡¢¥Ö¥ê¥­




¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥° Ani-Art ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É







¥¢¥¤¡¢¥ê¥ó¥«¡¢¥Þ¥­¡¢¾ïÈ× °¦¡¢ÊÒÀ¥ ÑÛ¡¢¥µ¥­¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¿·¤¿¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ËÉ½¸½¤·¡¢¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢¦»ÅÍÍ


²Á³Ê¡¡¡§Ã±ÉÊ \308(ÀÇ¹þ), BOX \3,696(ÀÇ¹þ)


¼ïÎà¡¡¡§Á´12¼ï


¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë12.7¡ß8.9cm


ÁÇºà¡¡¡§»æ




¢§Ani-Art F3¹æ¥­¥ã¥ó¥Ð¥¹¥Üー¥É







¢¨²èÁü¤Ï¡Ö¥¢¥¤ Ani-Art F3¹æ¥­¥ã¥ó¥Ð¥¹¥Üー¥É¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£



¥¢¥¤¡¢¥ê¥ó¥«¡¢¥Þ¥­¡¢¾ïÈ× °¦¡¢ÊÒÀ¥ ÑÛ¡¢¥µ¥­¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¿·¤¿¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ËÉ½¸½¤·¡¢¥­¥ã¥ó¥Ð¥¹¥Üー¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÉô²°¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢¦»ÅÍÍ


²Á³Ê¡¡¡§³Æ \5,555(ÀÇ¹þ)


¼ïÎà¡¡¡§Á´6¼ï¡Ê¥¢¥¤¡¢¥ê¥ó¥«¡¢¥Þ¥­¡¢¾ïÈ× °¦¡¢ÊÒÀ¥ ÑÛ¡¢¥µ¥­¡Ë


¥µ¥¤¥º¡§F3¹æ¡Ê273¡ß220mm¡Ë


ÁÇºà¡¡¡§ÌÚºà¡¢²½Á¡




¢§Ani-Art BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É







¢¨²èÁü¤Ï¡Ö¥¢¥¤ Ani-Art BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£



¥¢¥¤¡¢¥ê¥ó¥«¡¢¥Þ¥­¡¢¾ïÈ× °¦¡¢ÊÒÀ¥ ÑÛ¡¢¥µ¥­¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¿·¤¿¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ËÉ½¸½¤·¡¢BIG¤Ê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢¦»ÅÍÍ


²Á³Ê¡¡¡§³Æ \1,980(ÀÇ¹þ)


¼ïÎà¡¡¡§Á´6¼ï¡Ê¥¢¥¤¡¢¥ê¥ó¥«¡¢¥Þ¥­¡¢¾ïÈ× °¦¡¢ÊÒÀ¥ ÑÛ¡¢¥µ¥­¡Ë


¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë18.9¡ß11.5cm¡¡ÂæºÂ¡§7.5¡ß3cm¡¡¸ü¤ß¡§3mm¡¡¢¨¼ïÎà¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë


ÁÇºà¡¡¡§¥¢¥¯¥ê¥ë




¢§Ani-Art A3¥Þ¥Ã¥È²Ã¹©¥Ý¥¹¥¿ー







¢¨²èÁü¤Ï¡Ö¥¢¥¤ Ani-Art A3¥Þ¥Ã¥È²Ã¹©¥Ý¥¹¥¿ー¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£



¥¢¥¤¡¢¥ê¥ó¥«¡¢¥Þ¥­¡¢¾ïÈ× °¦¡¢ÊÒÀ¥ ÑÛ¡¢¥µ¥­¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¿·¤¿¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ËÉ½¸½¤·¡¢A3¥µ¥¤¥º¤Î¥Þ¥Ã¥È²Ã¹©¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿ー¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÉô²°¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢¦»ÅÍÍ


²Á³Ê¡¡¡§³Æ \913(ÀÇ¹þ)


¼ïÎà¡¡¡§Á´6¼ï¡Ê¥¢¥¤¡¢¥ê¥ó¥«¡¢¥Þ¥­¡¢¾ïÈ× °¦¡¢ÊÒÀ¥ ÑÛ¡¢¥µ¥­¡Ë


¥µ¥¤¥º¡§A3


ÁÇºà¡¡¡§»æ




¡ÚËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û


³ô¼°²ñ¼Òarma bianca


½»½ê¡§¢©164-0013 ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÌïÀ¸Ä®3－35－13 335ÃæÌî¿·¶¶¥Ó¥ë 3F


¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://armabianca.com/contact


Ã´Åö¡§óîÆ£Ä¾¼ù


Mail¡§support@amnibus.com


È¯¹Ô¸µ¡¡³ô¼°²ñ¼Ò arma bianca


Web https://armabianca.com/


(C)Project VIRTUAL GIRL