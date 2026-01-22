¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¡Û¸¤¤¬´¨¤¤¤È´¶¤¸¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ï¡©»ô¤¤¼ç200¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿Åß¤Î´¨¤µÂÐºö¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥¯¥·ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®ÁÒ Å´Ê¿¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ö¥êー¥Àー¥µ¥¤¥È¡Ø°¦¸¤¥Ö¥êー¥Àー¡Êhttps://aikenonline.jp¡Ë(https://aikenonline.jp)¡Ù¤Ï¡¢¸¤¤Î´¨¤µÂÐºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÈ¼«¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø°¦¸¤¥Ö¥êー¥Àー¡Ù¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²ÌÈ¯É½¡ª
¡Ø°¦¸¤¥Ö¥êー¥Àー¡Ù¤Ï¡¢Í¥ÎÉ¥Ö¥êー¥Àー¤«¤é»Ò¸¤¤ò¤ª·Þ¤¨¤Ç¤¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£¤ª·Þ¤¨Á°¤Î½àÈ÷¤ä»ô°é¤ËÌòÎ©¤Ä¥³¥é¥à¤Ê¤É¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤Þ¤Ë¸þ¤±¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢°¦¸¤¤Î²÷Å¬¤ÊÅß¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¾ðÊó¼ý½¸¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡°¦¸¤¤¬´¨¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤ß¤»¤ë¹ÔÆ°¤Ï¡©
¥¢¥ó¥±ー¥È¤Î·ë²Ì¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î»ô¤¤¼ç¤¬µó¤²¤¿¥µ¥¤¥ó¤Ï¡¢Âè1°Ì¡ÖÉÛÃÄ¡¦ÌÓÉÛ¡¦¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤°¤ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢¤ï¤º¤«1É¼º¹¤ÇÂè2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÂÎ¤ò´Ý¤á¤Æ¿²¤ë¡×¡£¤É¤Á¤é¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¤¤Æ¡¢¼Â¤ÏÂÎ²¹¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡ÈÃÈ¡É¤òµá¤á¤ëÀÚ¼Â¤Ê¥µ¥¤¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â³¤¯Âè3°Ì¤Ë¤Ï¡¢Ä¾ÀÜÅª¤ÊÀ¸Íý¸½¾Ý¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂÎ¤¬¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£°ìÊý¤Ç¡¢Âè5°Ì¡Ö»¶Êâ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤ò·ù¤¬¤ë¡×¡¢Âè6°Ì¡ÖÆ°¤«¤º¤Ë¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³èÆ°ÎÌ¤ÎÊÑ²½¤òÃí»ë¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ ¡ÖÆÃ¤ËÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤â¤¢¤ê¡¢¸¤¼ï¤äÇ¯Îð¡¢ÈïÌÓ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ´¨¤µ¤Ø¤ÎÂÑÀ¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¸¤¤Î¸ÄÂÎº¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Å¬ÀÚ¤Ê´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ä¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡°¦¸¤¤Î´¨¤µÂÐºö¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¸¤¤ÎËÉ´¨ÂÐºö¤ÇºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿²óÅú¤Ï¡¢Âè1°Ì¤Î¡ÖÃÈË¼¡¦¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»ÈÍÑ¡×¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î62¡ó¤¬ÅêÉ¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¼²¹Ä´À°¤Ï¸¤¤Î´¨¤µÂÐºö¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï¼ê·Ú¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤¤ëÊýË¡¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
Â³¤¯Âè2°Ì¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¥Ù¥Ã¥É¤äÌÓÉÛ¤òÍÑ°Õ¡×¡¢Âè3°Ì¤Ë¤Ï¡Ö¥Û¥Ã¥È¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¡×¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¼¼Æâ¤ÇÃÈ¤ò¤È¤ì¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò°Õ¼±Åª¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Âè4°Ì¤Î¡ÖËÉ´¨ÍÑ¤ËÉþ¤òÃå¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤«¤é¤Ï¡¢°¦¸¤¤ÎÂÎ¼Á¤ä³°½Ð»þ¤Îµ¤²¹¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¸ÄÊÌ¤ÎÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö»¶Êâ»þ´Ö¤òÃ»¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ï¾¯¿ô¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸·¤·¤¤´¨¤µ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢°¦¸¤¤Î·ò¹¯¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢Æü¡¹¤Î»¶Êâ¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡°¦¸¤¤Î´¨¤µÂÐºö¤ËÃË½÷º¹¤Ï¤¢¤ë¤«¡©
Á°½Ò¤Î·ë²Ì¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤Æ¡¢¸¤¤Î´¨¤µÂÐºö¤òÃË½÷ÊÌ¡ÊÃËÀ46¡ó¡¢½÷À53¡ó¡¢¤½¤ÎÂ¾1¡ó¡Ë¤ÇÈæ³Ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ä¥Û¥Ã¥È¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÍ×¤ÊÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃË½÷´Ö¤ÇÂç¤¤Êº¹¤Ï¤ß¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º¡¢°¦¸¤¤Î´¨¤µÂÐºö¤¬¹¤¯¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö»¶Êâ»þ´Ö¤òÃ»¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ï62¡ó¤¬ÃËÀ¤È¤Ê¤ê¡¢³°µ¤²¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½ÀÆð¤ÊÈ½ÃÇ¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö·¤¤ä·¤²¼¤òÍú¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ï½÷À¤¬67¡ó¤È¹â¤¤³ä¹ç¤òÀê¤á¡¢ÂÎ¢¤ÎÊÝ¸î¤Ê¤ÉºÙ¤ä¤«¤Ê¥±¥¢°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¯¤Þ¤ÇËÜ¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤«¤é¤ß¤¨¤ë·¹¸þ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â°¦¸¤¤ò´¨¤µ¤«¤é¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»ô¤¤¼ç¤ÎÁÛ¤¤¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº³µÍ×¡Û
Ä´ººÊýË¡¡§¥¯¥é¥¦¥É¥ïー¥¯¥¹¤Ë¤è¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È²óÅú
²óÅú¼Ô¿ô¡§200Ì¾
²óÅúÊýË¡¡§Ê£¿ô²óÅú²Ä
½¸·×´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î7Æü
¡Ø°¦¸¤¥Ö¥êー¥Àー¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¸¤¤Î´¨¤µÂÐºö¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ö´¨¤µ¤Ë¶¯¤¤¸¤¼ï(https://aikenonline.jp/article/6285/)¡×¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»ô°é¡¦¥±¥¢¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¸¤¼ï¤´¤È¤ÎÆÃÄ§¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ªÌòÎ©¤Á¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø°¦¸¤¥Ö¥êー¥Àー¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¢ª :
https://aikenonline.jp/
»Ò¸¤¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê°Â¿´¤ÈÁªÂò»è¤ò¡£
----¤½¤ì¤¬¡Ö°¦¸¤¥Ö¥êー¥Àー¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ø°¦¸¤¥Ö¥êー¥Àー¡Ù¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë»Ò¸¤¤ò¸¡º÷¤·¤ÆÄ¾ÀÜ¥Ö¥êー¥Àー¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ç¤¤ë¡¢Ä¾ÈÎ·¿¤Î»Ò¸¤¸¡º÷¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£2023Ç¯¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¡¢ÅÐÏ¿¥Ö¥êー¥Àー1,200Ì¾¡¢·ÇºÜ»Ò¸¤6,000Æ¬°Ê¾å¤È¼ÂÀÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤Þ¤ØÄ¾ÀÜ¤ª°ú¤ÅÏ¤·¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»Ò¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°ÜÆ°¤ä´Ä¶ÊÑ²½¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢°Â¿´¤·¤Æ·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥êー¥Àー¤ÎSNS¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤ä¿ÍÊÁ¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤«¤é¹¥É¾¤Ç¤¹¡£¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸µ¡Ç½¤ä¡¢ÅÅÏÃ¡¦¥áー¥ë¡¦SNS¤Ê¤É¤Ç¡¢¤ä¤ê¼è¤ê¤ä¸«³ØÍ½Ìó¤Ê¤É¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿»Ò¤Ê¤Î¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×
¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ö¥êー¥Àー¤«¤é»Ò¸¤¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¡×
¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤Î¤¬¡Ø°¦¸¤¥Ö¥êー¥Àー¡Ù¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î»Ò¸¤¤È¤Î¤´±ï¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢¡¤´À®Ìó¥×¥ì¥¼¥ó¥È¼Â»ÜÃæ¢¡
Åö¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¤´À®Ìó¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢3¼ï¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õー¥É¤È¥Ú¥Ã¥ÈÍÑÉÊ¥µ¥¤¥È¤Î2,000±ßÊ¬¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£²¿¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ú¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤È¤Î½é¤á¤Æ¤ÎÊë¤é¤·¡Û¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¡Instagram¤âÆü¡¹¹¹¿·Ãæ¢¡
¸ø¼°Instagram¤Ç¤Ï¡¢»Ò¸¤¤Î¤«¤ï¤¤¤¤»Ñ¤ä¤ªÌòÎ©¤Á¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿·Ãå»Ò¸¤¤Î¾Ò²ð¤ä¸¤¼ï¤¢¤ë¤¢¤ë¡¢¡Öº£Æü¤Ï²¿¤ÎÆü¡©¡×¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¤Î¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°Instagram¤Ï¤³¤Á¤é¢ª :
https://www.instagram.com/aiken_breeder/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À ¤ªµÒÍÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ö¥êー¥Àー¤â¡Ú´°Á´ÌµÎÁ¡Û¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª¡¿
¥µー¥Ó¥¹URL¡¡ ¡§https://aikenonline.jp
¸ø¼°Instagram ¡§https://www.instagram.com/aiken_breeder/
¥Ö¥êー¥ÀーÅÐÏ¿ ¡§https://register.aikenonline.jp/entry.html
¾ÜºÙ¾ðÊó¤ä¤´ÍøÍÑÊýË¡¤Ï¡¢Åö¼ÒWeb¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢°Ê²¼¤ÎÏ¢ÍíÀè¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥¯¥·ー °¦¸¤¥Ö¥êー¥Àー»öÌ³¶É
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§petlife@pi-xy.jp
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¾¦¹æ¡¡¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥¯¥·ー
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾®ÁÒ Å´Ê¿
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ¢©151-0053¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ2-27-15 ¹â±É¥Ó¥ë3³¬
±Ä¶È³«»ÏÆü¡§ 2004Ç¯3·î31Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§ ¥¦¥§¥Ö¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¢¥á¥Ç¥£¥¢±¿±Ä¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¡¢¥Ú¥Ã¥È¥µ¥í¥ó¡¦¥Ú¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡§ 50,000,000±ß¡Ê2025Ç¯8·î»þÅÀ¡Ë
URL¡¡¡¡¡¡¡§ https://pi-xy.jp/(https://pi-xy.jp/)