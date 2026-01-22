¡Ú±©ÅÄ¶õ¹Á¡ÛÅìµþ±Ø¤Ç2Ç¯Ï¢Â³1°Ì¡ª¥Ö¥ê¥å¥ì¥¹¥¤ー¥ÄÀìÌçÅ¹¡Ö¥Ö¥ê¥å¥ì¥á¥ê¥¼¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄêÅÐ¾ì
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥ìー¥×¥¹¥Èー¥ó(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ)¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ö¥ê¥å¥ì¥¹¥¤ー¥ÄÀìÌçÅ¹¡ÖBRULEE MERIZE(¥Ö¥ê¥å¥ì¥á¥ê¥¼)¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î28Æü(¿å)～3·î24Æü(²Ð)¤Î´ü´ÖÃæ¡Ö±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè2¥¿ー¥ß¥Ê¥ë2³¬½ÐÈ¯¥í¥Óー A¸¡ºº¾ìÁ°¡×¤ËÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Âç¿Íµ¤ÅìµþÅÚ»º¡Ö¥Ö¥ê¥å¥ì¥á¥ê¥¼¡×¤¬±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè2¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤Ë´ü´Ö¸ÂÄêOPEN¡ª
Åìµþ±Ø¸ÂÄê¤Î¥Ö¥ê¥å¥ì¥¹¥¤ー¥ÄÀìÌçÅ¹¡Ö¥Ö¥ê¥å¥ì¥á¥ê¥¼¡×¡£ÂåÉ½ºî¡Ø¥Ö¥ê¥å¥ì¥¯¥êー¥à¥¿¥ë¥È¡Ù¤ÏÎß·×200Ëü¸ÄÈÎÇä¤òµÏ¿¤·¡¢Åìµþ±Ø¡ÖÅìµþ¥®¥Õ¥È¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×¤Î¡È¾åÈ¾´ü¿Íµ¤¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¥ó¥°(¢¨)¡É¤Ç2024Ç¯¡¢2025Ç¯¤È2Ç¯Ï¢Â³1°Ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÅìµþ±Ø¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Ö¥ê¥å¥ì¥á¥ê¥¼¡×¤¬¡¢±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè2¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê½ÐÅ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Ö¥ê¥å¥ì¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨: Åìµþ±Ø¡ÖÅìµþ¥®¥Õ¥È¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×2025Ç¯¾åÈ¾´ü¿Íµ¤¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ò¢¨Åìµþ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó³«È¯(³ô)Ä´¤Ù¡¡¢¨2025Ç¯1·î～6·î¤ÎÇä¾å¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤òºîÀ®¡¡¢¨Åìµþ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó³«È¯(³ô)POS¥Çー¥¿¤«¤é»»½Ð¡¡¢¨ÄÌÇ¯ÈÎÇä¾¦ÉÊ¤òÂÐ¾Ý¡¡¢¨1¥Ö¥é¥ó¥É1¾¦ÉÊ¤òÁª½Ð¡Ó
Îß·×200Ëü¸ÄÆÍÇË¡ªÂåÉ½ºî¡Ø¥Ö¥ê¥å¥ì¥¯¥êー¥à¥¿¥ë¥È¡Ù
¥Ñ¥ê¤È¤í¿©´¶¤¬¹á¤Ð¤·¤¤ÂåÉ½ºî¥Ö¥ê¥å¥ì¥¿¥ë¥È¡£¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë»º¥Ð¥Ë¥é¤È¥é¥à¤Î¹á¤ê¤ÇË§½æ¤Ê¥«¥¹¥¿ー¥ÉÉ÷Ì£¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡¢¤È¤í¤Ã¤È½À¤é¤«¤Ê¥¯¥êー¥à¡£¤µ¤¯¤Ã¤È¾Æ¤¤¤¿¥³¥³¥Ã¥È¥¿¥ë¥È¤ËÎ®¤·¹þ¤ß¡¢Ä¾²Ð¤Ç¥Ñ¥ê¥Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¯¥Ö¥ê¥å¥ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤í¶ì¤¤¥¥ã¥é¥á¥ë¥½ー¥¹¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ú²Á¡¡³Ê¡Û
4¸ÄÆþ 908±ß¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê840±ß¡Ë
8¸ÄÆþ 1,815±ß¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê1,680±ß¡Ë
12¸ÄÆþ 2,722±ß¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê2,520±ß¡Ë
¡Ø¥Ö¥ê¥å¥ì¥ß¥ë¥Õ¥£ー¥æ¡Ù
Ë§½æ¤Ê¥é¥à¤È¥Ð¥Ë¥é¤Î·°¤ê¤¬¡¢¥«¥¹¥¿ー¥É¹á¤ë¥·¥ç¥³¥é¥¯¥êー¥à¤Î¥³¥¯¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£É½ÌÌ¤ò¥Ö¥ê¥å¥ì»ÅÎ©¤Æ¤Ç¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¤¤¿¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ñ¥¤¤È¤ÎÁêÀ¤¬ÀäÌ¯¤Ç¤¹¡£
¡Ú²Á¡¡³Ê¡Û
5¸ÄÆþ 1,080±ß¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê1,000±ß¡Ë
10¸ÄÆþ 2,160±ß¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê2,000±ß¡Ë
¡Ø¥Ö¥ê¥å¥ì¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡Ù
ËÌ³¤Æ»È¯¹Ú¥Ð¥¿ー¤È¹á¤ê¹â¤¤¥¹¥Ú¥¤¥ó»º¥¢ー¥â¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤¿¥Ð¥¿ー¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡£É½ÌÌ¤ò¹á¤Ð¤·¤¯¾Ç¤¬¤·¤¿¥Ö¥ê¥å¥ì¥·¥ç¥³¥é¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¤òËä¤á¹þ¤ó¤Ç¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¥¸¥åー¥·ー¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²Á¡¡³Ê¡Û
4¸ÄÆþ 1,134±ß¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê1,050±ß¡Ë
¡Ø¥Ö¥ê¥å¥ì¥¢¥½ー¥È¡Ù
3¼ï¤Î¥Ö¥ê¥å¥ì¥¹¥¤ー¥Ä¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òìÔÂô¤Ë¤ª³Ú¤·¤ßÄº¤±¤ë¡¢¼ê¤ß¤ä¤²¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊµÍ¹ç¤»¤Ç¤¹¡£ÂåÉ½ºî¡Ø¥Ö¥ê¥å¥ì¥¯¥êー¥à¥¿¥ë¥È¡Ù¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¥Ñ¥¤»ÅÎ©¤Æ¤Î¡Ø¥Ö¥ê¥å¥ì¥ß¥ë¥Õ¥£ー¥æ¡Ù¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¾Æ¤¤¤¿¡Ø¥Ö¥ê¥å¥ì¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡Ù¡£
¡Ú²Á¡¡³Ê¡Û
15¸ÄÆþ 3,240±ß¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê3,000±ß¡Ë
ºÅ»ö¾ðÊó
¡Ú´ü´Ö¡Û2026Ç¯1·î28Æü(¿å)～3·î24Æü(²Ð)
¡Ú¾ì½ê¡Û±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè2¥¿ー¥ß¥Ê¥ë2³¬½ÐÈ¯¥í¥Óー A¸¡ºº¾ìÁ°
¢¨É½¼¨¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢»²¹Í¾®Çä²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
¢¨¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Î¤¿¤áÁá´ü´°Çä¤Î²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
BRULEE MERIZE¡Ê¥Ö¥ê¥å¥ì¥á¥ê¥¼¡Ë¤È¤Ï
BRULEE MERIZE Åìµþ¥®¥Õ¥È¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈÅ¹
https://bruleemerize.jp/
https://www.instagram.com/bruleemerize/
¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥«¥Õ¥§¤ÇÆ¯¤¯¡¢¥Ñ¥ê¥¸¥§¥ó¥Ì¤Î¥á¥ê¥¼¡£¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ø¤Î°¦¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Èà½÷¤Ï¡¢¤³¤ó¤¬¤ê¥«¥é¥á¥ë¤¬´Å¤¯¹á¤Ð¤·¤¤¥Ö¥ê¥å¥ì¥¹¥¤ー¥Ä¤ÇÆ¬¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¥¿¥ë¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¥Ö¥ê¥å¥ì¤·¤Æ¤ß¤Á¤ã¤¦¡£¤À¤Ã¤Æ¤½¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸³Ú¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¥á¥ê¥¼¤¬ºî¤ë¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥Ö¥ê¥å¥ì¥¹¥¤ー¥Ä¤òbon appetit.