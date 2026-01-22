¥µ¥¤¥ª¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢TLS¥µー¥Ðー¾ÚÌÀ½ñ¤ÎºÇÂçÍ¸ú´ü´ÖÃ»½Ì¤ËÈ¼¤¦±¿ÍÑ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÊ¸¶µ¸þ¤±¡Ö¾ÚÌÀ½ñ¼«Æ°¹¹¿·¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤òÄó¶¡³«»Ï
¡¡¥µ¥¤¥ª¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´îÂ¿ ¿É×¡¢°Ê²¼¡¢¥µ¥¤¥ª¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡Ë¤Ï¡¢Âç³Ø¡¦Ê¸¶µÊ¬Ìî¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢TLS¥µー¥Ðー¾ÚÌÀ½ñ*1¤òÀìÍÑ¥µー¥Ðー¤Ç°ì¸µ´ÉÍý¤·¡¢ACME*2¤Ë¤è¤ê¼«Æ°¹¹¿·¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¾ÚÌÀ½ñ¼«Æ°¹¹¿·¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤ò2026Ç¯1·î22Æü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇØ·Ê¤ÈÀ½ÉÊ³µÍ×¡Û
¡¡2025Ç¯4·î¡¢CA/Browser Forum*3¤Ë¤Æ¡¢TLS¥µー¥Ðー¾ÚÌÀ½ñ¤ÎºÇÂçÍ¸ú´ü´Ö¤òÃÊ³¬Åª¤ËÃ»½Ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤µ¤ì¡¢ºÇÂçÍ¸ú´ü´Ö¤Ï¡¢¸½ºß¤Î398Æü¤«¤é2029Ç¯3·î15Æü°Ê¹ß¤Ë¤Ï47Æü¤ØÃ»½Ì¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼êÆ°¤Ç¤Î¾ÚÌÀ½ñ¹¹¿·ºî¶È¤ÏÇ¯1²ó¤«¤éÃ±½ã·×»»¤Ç8²ó°Ê¾å¤ËÁýÂç¤·¡¢±¿ÍÑÉé²Ù¤ÎÁýÂç¤ä¹¹¿·Ëº¤ì¡¦¥ß¥¹¤Ë¤è¤ë¥µー¥Ó¥¹Ää»ß¥ê¥¹¥¯¤ÎÁýÂç¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¸²ºß²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥µ¥¤¥ª¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÏÂç³Ø¡¦Ê¸¶µÊ¬Ìî¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö¾ÚÌÀ½ñ¼«Æ°¹¹¿·¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤ò¿·¤¿¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢¾ÚÌÀ½ñ¹¹¿·¤Î¼«Æ°²½¡¦°ì¸µ´ÉÍý¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¿Þ1¡¡¡Ö¾ÚÌÀ½ñ¼«Æ°¹¹¿·¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¥¤¥áー¥¸
¡ãÆÃÄ¹¡ä
- ±¿ÍÑÉé²Ù¤ÎÂçÉý·Ú¸º¤È¥µー¥Ó¥¹Ää»ß¥ê¥¹¥¯¤Î²ò¾Ã¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÈ¯¹Ô¤«¤éÆþ¤ìÂØ¤¨ºî¶È¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¼«Æ°¤Ç¼Â»Ü²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼êÆ°¹¹¿·»þ¤Î±¿ÍÑÉé²Ù¤¬ÂçÉý¤ËÄã¸º¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹¹¿·Ëº¤ì¤äºî¶È¥ß¥¹¤Ë¤è¤ë¾ÚÌÀ½ñ´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ÀìÍÑ¥µー¥Ðー¤Ë¤è¤ë¾ÚÌÀ½ñ¹¹¿·¤Î°ì¸µ´ÉÍý¤È²þ½¤Éé²Ù¤Îºï¸º
¾ÚÌÀ½ñ¹¹¿·ÀìÍÑ¥µー¥Ðー¤ò1Âæ¿·µ¬¹½ÃÛ¤·¡¢¤³¤Î¥µー¥Ðー¤¬ACME¼«Æ°¹¹¿·¤òÂå¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£³Æ¥µー¥Ðー¤Ë¸ÄÊÌ¤ËACME¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤òÆ³Æþ¤¹¤ë½¾ÍèÊý¼°¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¾ÚÌÀ½ñÍøÍÑ¥µー¥Ðー¤Ø¤ÎÂç¤¤Ê²þ½¤¤ä±¿ÍÑÉé²Ù¤òºï¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾ÚÌÀ½ñÍøÍÑ¥µー¥Ðー¤¬¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ËÀÜÂ³¤Ç¤¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç¤â¡¢¾ÚÌÀ½ñ¤Î¹¹¿·¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- ´ÉÍý¼ÔÍÑWeb GUI¤òÅëºÜ´ÉÍý¼Ô¤Ï¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥ÉGUI¤Ë¤è¤ê¡¢¾ÚÌÀ½ñ¤Î¹¹¿·¾õ¶·¤ò°ìÌÜ¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿Þ2¡¡´ÉÍý¼ÔÍÑWeb GUI¤Î²èÌÌ¥¤¥áー¥¸
É½1¡¡µ¡Ç½³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/100567/table/21_1_d09d545f96ca2b25ff51686f61fbbeb2.jpg?v=202601221151 ]
¢¨1 µºÜ¤µ¤ì¤¿¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó°Ê³°¤ò´õË¾¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨2 ÀìÍÑ¥µー¥Ðー¤«¤é¥³¥Þ¥ó¥É¼Â¹Ô¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢GUI¤Î¤ß¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏÆ³Æþ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ãÎÁ¶â¡ä
Í×·ï¤Ë¤è¤ë¤¿¤á¡¢¸ÄÊÌ¸«ÀÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
https://mk.sios.jp/PS_SI_Inquiry.html ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡Ö¾ÚÌÀ½ñ¼«Æ°¹¹¿·¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¡¢https://sios.jp/products/it/auth/sios-certificate-renewal-system/ ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡Û
¡¡¡Ö¾ÚÌÀ½ñ¼«Æ°¹¹¿·¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ACME¾ÚÌÀ½ñ¼«Æ°¹¹¿·¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÜµÒ¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×·ï¤ä²ÝÂê¤òµÛ¤¤¾å¤²¡¢ºÇÅ¬¤ÊÄó°Æ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Äó¶¡¥µー¥Ó¥¹¤Î²þÁ±¤Ë¤âÅØ¤á¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
*1¡¡TLS¥µー¥Ðー¾ÚÌÀ½ñ
TLS ¡ÊTransport Layer Security¡Ë ¥µー¥Ðー¾ÚÌÀ½ñ¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î±¿±Ä¼Ô¤¬¼Âºß¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶ー¤È¥µー¥Ðー´Ö¤ÎÄÌ¿®¤ò°Å¹æ²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅÅ»Ò¾ÚÌÀ½ñ¤Ç¡¢SSL¾ÚÌÀ½ñ¤ò²þÎÉ¤·¤¿¼¡À¤Âå¤Îµ¬³Ê
*2¡¡ACME¡ÊAutomated Certificate Management Environment¡Ë
¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÈ¯¹Ô¡¢¹¹¿·¡¢¼º¸ú¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ¬Ìó
*3¡¡CA/Browser Forum
¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÅÅ»Ò¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÈ¯¹Ô¤ò¹Ô¤¦Ç§¾Ú¶É¡ÊCA¡Ë¤È¡¢¥¦¥§¥Ö¥Ö¥é¥¦¥¶ー³«È¯¼Ô¡ÊBrowser¡Ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¶È³¦ÃÄÂÎ
¢£¥µ¥¤¥ª¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥µ¥¤¥ª¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ï¡¢Linux¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¸¶ÅÀ¤È¤·¡¢¼«¼Ò³«È¯¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ª¤è¤ÓSaaS¤ÎÈÎÇä¤È¥µー¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëDX¤Îµ»½ÑÎÎ°è¤ËÃíÎÏ¤·¡¢AI¤Î³èÍÑ»Ù±ç¤ä¼¡À¤Âå¤ò»Ù¤¨¤ëÀ½ÉÊ¤È¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â³×¿·Åª¤Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢µ»½Ñ¤òÄÉµá¤·¡¢À¤³¦¤ÎIT»º¶È¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¡¢¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¡¢https://sios.jp ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
