ÁÏ¶È25¼þÇ¯¤Î¥È¥é¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¤òÁ´ÌÌºþ¿· ÊªÎ®DX¤«¤é¶âÍ»¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø»ö¶ÈÎÎ°è¤Î³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤ò°ì¿·

ÊªÎ®DX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥È¥é¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥È¥é¥Ü¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§³§Àî ÂóÌé¡Ë¤Ï¡¢ÁÏ¶È25¼þÇ¯¤òµ¡¤Ë¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¤òÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÊªÎ®¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥ÉÀÁµá½ñ´ÉÍý¡¦·èºÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖFinto¡Ê¥Õ¥£¥ó¥È¡Ë¡×¤ò´Þ¤á¤¿¡¢ÊªÎ®¶È³¦¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò³È½¼¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ÎÇØ·Ê
25¼þÇ¯¤òµ¡¤È¤·¤¿¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ÎºÆÄêµÁ¡×
2000Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Îß·×24,000°Ê¾å¤Î²ñ°÷ÍÍ¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¥È¥é¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬¡¢¼¡¤Î»ÍÈ¾À¤µª¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤«¤ò²Ä»ë²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿³Ñ²½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¾ðÊó¤ÎÀ°Íý¡ÊFinto¤ÎÅý¹ç¡Ë
±¿Á÷¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢»ñ¶â·«¤ê¤ä·èºÑ¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¡ÖFinto¡×¥µー¥Ó¥¹¤òÂÎ·ÏÅª¤ËÀ°Íý¤·¡¢ÊªÎ®´ë¶È¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹DX¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¾ðÊó¤ò³È½¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Visional¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤Î¥·¥Ê¥¸ーÈ¯¿®
¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ÎÎÏ¤Ç»º¶È¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò»Ù¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥°¥ëー¥×¤ÎÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤è¤ê¿®Íê´¶¤ÈÆ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤Èºþ¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿·¥µ¥¤¥È¤Î3¤Ä¤ÎÆÃÄ§
1.Ä¾´¶Åª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó
ÊªÎ®¸½¾ì¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¤Þ¤Ç¡¢²ÝÂêÊÌ¤ËºÇÅ¬¤Ê²ò·èºö¤òÃµ¤»¤ëUI¤Ë²þÁ±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2.¡ÖÊªÎ®¤Îº£¡×¤òÅÁ¤¨¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³È½¼
385Ëü·ïÄ¶¡Ê2025Ç¯¼ÂÀÓ¡Ë¤Î²ÙÊª¥Çー¥¿¤ä²ñ°÷¤ÎÀ¼¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿¡¢¶È³¦¤ÎÆ°¸þ¤äÆ³Æþ»öÎã¤ÎÈ¯¿®¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
3.¥Þ¥ë¥Á¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ø¤Î´°Á´ÂÐ±þ
±¿Á÷¸½¾ì¤Î¥É¥é¥¤¥ÐーÍÍ¤«¤é·Ð±Ä¼ÔÍÍ¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë´Ä¶¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¾ðÊó¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÊÀ¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
-¥È¥é¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¼è°úÀè´ÉÍý¤«¤é¼õÈ¯Ãí¡¢ÀÁµá½ñÈ¯¹Ô/¼õ¼è¤Þ¤Ç¤Î¶ÈÌ³¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¹Ô¤¨¡¢µá²Ùµá¼Ö¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¿·µ¬¼è°úÀè³«Âó¤¬¤Ç¤¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¡ÖÊªÎ®DX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×
¥È¥é¥Ü¥Ã¥¯¥¹(https://www.trabox.ne.jp/)
-Finto(¥Õ¥£¥ó¥È)
Æü¡¹¤ÎÀÁµá»ÙÊ§¤¤¶ÈÌ³¤ò¥¹¥Þー¥È¤Ë¤·¡¢Çä³Ý¶â¤ä¸åÊ§¤¤¤ò³èÍÑ¤·¤Æ»ñ¶âÄ´Ã£¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤ë¡Ö¥¯¥é¥¦¥ÉÀÁµá½ñ´ÉÍý/·èºÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×
Finto¥«ー¥É¸åÊ§¤¤(https://finto.jp/bpsp/?trcd=PRT0000001)
Finto¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°(https://finto.jp/factoring/?trcd=PRT0000001)
FintoÀÁµá¿¶¹þ(https://finto.jp/pay/?trcd=PRT0000001)
FintoÀÁµá¼õÎÎ(https://finto.jp/bill/?trcd=PRT0000001)
¥È¥é¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ïº£¸å¤â¡¢¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤ò´ð¤Ë¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦³«È¯¤È²þÁ±¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥È¥é¥Ü¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥È¥é¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Á÷¾ðÊó¤ò°ì¤Ä¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç²Ä»ë²½¤·±¿Á÷²ñ¼Ò¤ä²Ù¼ç¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹ÊªÎ®DX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥È¥é¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò±¿±Ä¡£
²ÙÊª¤Î±¿Á÷¤ò´õË¾¤¹¤ë±¿Á÷²ñ¼Ò¤ä²Ù¼ç¤È¡¢¶õ¤¥È¥é¥Ã¥¯¤òÊÝÍ¤¹¤ë±¿Á÷²ñ¼Ò¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤µ¤»¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò25Ç¯±¿±Ä¤·¡¢Îß·×±¿Á÷²ñ°÷¿ô¤Ï24,000°Ê¾å¡£2025Ç¯¤Î²ÙÊª¾ðÊóÅÐÏ¿·ï¿ô¤Ï385Ëü·ï°Ê¾å¤Ç¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¼è°·ÎÌ¤È¤Ê¤ë¡£2020Ç¯3·î¤ËVisional¥°¥ëー¥×¤Ë»²²è¤·¡¢IT¤ÎÎÏ¤ÇÊªÎ®¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
ËÜ¼Ò¡¡¡§¢©150-0002¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-15-1 ½ÂÃ«¥¯¥í¥¹¥¿¥ïー12F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ³§Àî ÂóÌé
ÀßÎ©¡¡¡§2000Ç¯3·î3Æü
»ñËÜ¶â¡§5,500Ëü±ß
TEL ¡§0120-20-3058
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÊªÎ®DX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à ¡ÖTRABOX¡×¤Î±¿±Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¥¯¥é¥¦¥ÉÀÁµá½ñ´ÉÍý/·èºÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖFinto¡×¤Î±¿±Ä
WEB ¡§https://www.trabox.co.jp/