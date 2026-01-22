À°ÂÎ¥µ¥í¥ó¡Ö¥«¥é¥À¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×Àì½¤Âç³ØÂÎ°é²ñ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÉô¤È¥È¥ìー¥Êー¶ÈÌ³°ÑÂ÷·ÀÌó¤òÄù·ë¡£ÆÈ¼«¤Î¡ÖA.P.¥Ð¥é¥ó¥¹(R)¡×ÍýÏÀ¤Ç³ØÀ¸¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤ÎÀï¤¤È´¤¯ÂÎ¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£
¡¡À°ÂÎ¡ß¹üÈ×¥µ¥í¥ó¡Ö¥«¡¦¥é¡¦¥À ¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¡Ê°Ê²¼ ¥«¥é¥À¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡Ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥°¥ëー¥×¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§½ÕÌ¾½¨¼ù¡¢°Ê²¼ ¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÀì½¤Âç³ØÂÎ°é²ñ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÉô¡Ê½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡¢´ÆÆÄ¡§¾®±ö¡¡¿®¡Ë¤È¡¢2026Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥µ¥Ýー¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥È¥ìー¥Êー¤Î¶ÈÌ³°ÑÂ÷·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢¥«¥é¥À¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÖA.P.¥Ð¥é¥ó¥¹(R)¡Ê¹ü³Ê¡¦¹üÈ×Ä´À°¡Ë¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢Â¿Ë»¤Ê¥·ー¥º¥ó¤òÀï¤¦³ØÀ¸¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¡Ö¿ÈÂÎ¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡×¤ò¼´¤È¤·¤¿¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£·ÀÌóÄù·ë¤ÎÌÜÅª¡§
¡¡Àì½¤Âç³ØÂÎ°é²ñ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÉô¤Ï¡¢¹ñÆâ¶þ»Ø¤ÎÎý½¬ÎÌ¤È¼Á¤Î¹â¤µ¤ò¸Ø¤ë¶¯¹ë¹»¤Ç¤¹¡£¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Ï¡Ö¥·¥ã¥È¥ë¤òÂÇ¤Ä¡×¤È¤¤¤¦ÈóÂÐ¾Î¤ÊÆ°ºî¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢ÆÃÄê¤ÎÉô°Ì¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬ÃßÀÑ¤·¤ä¤¹¤¤¶¥µ»ÆÃÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢¶ÚÎÏ¥¢¥Ã¥×Åù¤Î¡Ö¶¯²½¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡Ö¿ÈÂÎ¤ÎÅÚÂæ¤òÀ°¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥±¥¢¤ÎÂ¦ÌÌ¤«¤é¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Îý½¬Á°¸å¤ä¹ç½É¡¢Âç²ñ²ñ¾ì¤Ç¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¥±¥¢¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Áª¼ê¤¬ËÜÍè»ý¤Ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ°ÂÄê¤·¤ÆÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥«¥é¥À¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Ï¡¢Æüº¢¤«¤éÁª¼ê¤Î¥«¥é¥À¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ù¥¹¥È¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¼Â¸½¡¢¥ê¥«¥Ð¥ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î°Ý»ý¡¢¤µ¤é¤Ë¶¥µ»À¸³è¤Î¿Ä¹¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡2026Ç¯1·î¤è¤ê¡¢Îý½¬²ñ¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÄê´üÅª¤Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¢2·î°Ê¹ß¤ÏÂç²ñ²ñ¾ì¤Ç¤Î¥±¥¢¥µ¥Ýー¥È¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¥é¥À¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Ï¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¥µ¥Ýー¥È¤ÎËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤ÈÃÎ¼±¤Ë¤è¤ê¡¢Áª¼ê¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤·¡¢¶¥µ»À¸³è¤òÄ¹¤¯·ò¤ä¤«¤ËÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ÎÉ¤¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÆüËÜ¥¹¥Ýー¥Ä³¦¤ÎÈË±É¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Àì½¤Âç³ØÂÎ°é²ñ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÉô ´ÆÆÄ ¾®±ö¡¡¿®»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥È¥ìー¥ÊーÆ³Æþ¤Ë¤¤¤¿¤ëºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¥Áー¥à¤¬¾ï¤Ë¥Ù¥¹¥È¤Ê¾õÂÖ¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡ØÅ°Äì¤·¤¿¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ÉÍý¡Ù¤¬¡¢º£²ó¤ÎÆ³Æþ¤Î·è¤á¼ê¤Ç¤¹¡£¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤È¤¤¤¦¶¥µ»¤ÎÆÃÀ¾å¡¢Í»ÀÁÇ¡¢Ìµ»ÀÁÇ±¿Æ°¤ÎÏ¢Â³¤ä¥Õ¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¥é¥±¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç¤ÏåÌÌ©¤Ç¹âÅÙ¤Ê¥¹¥¥ë¤âµá¤á¤é¤ì¡¢Áª¼ê¤Ë¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÉéÃ´¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥°¥ëー¥×¤Î¥È¥ìー¥Êー¤¬»ý¤ÄÀìÌçÃÎ¼±¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸Ä¡¹¤ÎÂÎÎÏ¤äÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤¿¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¡¢½ÀÆð¤Ê¿ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Î½ÅÍ×À¤ò³ØÀ¸¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤Î¥»¥ë¥Õ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÁª¼ê°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£Àì½¤Âç³ØÂÎ°é²ñ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¾¼ÏÂ36¡Ê1961¡ËÇ¯¤ËÆ±¹¥²ñ¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¡£½÷»Ò¤Ï¾¼ÏÂ55¡Ê1980¡ËÇ¯¤Ë´ØÅìÂç³Ø¥êー¥°1ÉôÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Â´¶ÈÀ¸¤Ë¤ÏÁ´ÆüËÜ¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤âÂ¿¿ôÇÚ½Ð¡£ÃË»Ò¤ÏÊ¿À®14¡Ê2002¡ËÇ¯¤Î³èÆ°ºÆ³«¸å¡¢¾å°Ì¥êー¥°Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÊ³Æ®¤òÂ³¤±¤ë¡¢ÅÁÅý¤¢¤ë¶¯¹ë¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£¸ø¼°H.P.¡¡https://www.senshu-u.ac.jp/sports/clubs/badminton.html¡¡
¢£ÀìÂ°¥¹¥Ýー¥Ä¥È¥ìー¥Êー¡¡µÌÅÄ Í²Â¡Ê¤¤Ã¤¿ ¤æ¤«¡Ë¤Î°Õµ¤¹þ¤ß
¡Ö4¥·ー¥º¥ó¤Ö¤ê¤Î1Éô¥êー¥°¾º³Ê¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Î¥·ー¥º¥ó¤Ë¡¢¥È¥ìー¥Êー¤È¤·¤ÆÂÓÆ±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆü¡¹¸·¤·¤¤Îý½¬¤ËÎå¤à³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤âÂç¤¤Ê»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥ìー¥Êー¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢Ã±¤Ë¿ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áª¼ê¤¬¾ï¤ËÁ°¸þ¤¤Ë¶¥µ»¤ËÂÇ¤Á¹þ¤á¤ë¡ØÅÚÂæ¡Ù¤òºî¤ë¤³¤È¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Å¤¯¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢Áª¼ê°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬°Â¿´¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¥×¥ìー¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡¦¥È¥ìー¥ÊーProfile¡¡¡Ê½êÂ°¡§¥«¥é¥À¥×¥ì¥ß¥¢¥à¶äºÂÅ¹¡Ë
¼ÂÀÓ¡§ ¡Ö¾¢¤Îµ»¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×Muscle CareÉôÌç 2023¡¦2024Ç¯ Ï¢Â³1°Ì¡Ê2Ï¢ÇÆ¡Ë
·ÐÎò¡§ 2012Ç¯¿·Â´¤Ç¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥¸¥ã¥Ñ¥óÆþ¼Ò¡£16Ç¯¤Î¥½¥Õ¥È¥Üー¥ë·Ð¸³¤ÈÂç³Ø¤Ç¤Î¥¹¥Ýー¥Ä·ò¹¯²Ê³Ø¤Î³Ø¤Ó¤ò³è¤«¤·¡¢2013Ç¯¤è¤ê¥¹¥Ýー¥Ä¥»¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊKA¡¦RA¡¦DA Experts for sports¡Ë¤Ë½êÂ°¡£¥À¥ó¥¹¡ÊRHT.¡Ë¡¢ÆüËÜ¥À¥ó¥¹¥¹¥Ýー¥ÄÏ¢ÌÁ¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥¹Éô¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¡Ë¶¯²½Áª¼ê¤Ê¤É¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤Ø¤Î¥±¥¢¼ÂÀÓ¤òÂ¿¿ô»ý¤ÄIHTAÇ§Äê¡Ö¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ü¥Ç¥£¥È¥ìー¥Êー¡×¡£
¢£ KA¡¦RA¡¦DA Experts for sports¡ÊFJG¥¹¥Ýー¥Ä¥È¥ìー¥Êー¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹üÈ×Ä´À°¤È¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµ»½Ñ¡ÖA.P.¥Ð¥é¥ó¥¹(R)¡×¤òÍÑ¤¤¡¢¥É¥¯¥¿ー¤ä¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Áー¥à¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤éÁª¼ê¤Î¿´¿È¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£Îý½¬²ñ¾ì¤äÂç²ñ¤Ø¤ÎÂÓÆ±¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¥±¥¢¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥·ー¥ó¤ÇÁª¼ê¤Î¡Ö±ï¤Î²¼¤ÎÎÏ»ý¤Á¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡§https://factoryjapan.jp/service/sports/trainer/
¢¡¡Ö¥«¡¦¥é¡¦¥À ¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¤È¤Ï
¡Ö¥«¥é¥À¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¤Ï¡¢º¬ËÜ¥±¥¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¥«¥é¥À¤È·ò¹¯¤Î¥Èー¥¿¥ë¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¥µ¥í¥ó¤Ç¤¹¡£ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¡ÖA.P.¥Ð¥é¥ó¥¹¡ÊR¡Ë¡×À°ÂÎÍýÏÀ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿»Ü½ÑË¡¤òÍÑ¤¤¡¢¼ó¡¦¸ª¡¦¹ø¡¦Â¤Î¥±¥¢¤Ê¤É¤ªÇº¤ßÊÌ¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥«¥é¥À¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é»Ü½Ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
https://karada39.com/¡¡
¢¡¡ÖA.P.¥Ð¥é¥ó¥¹¡ÊR¡Ë¡×¤È¤Ï
¡ÖA.P.¥Ð¥é¥ó¥¹¡ÊR¡Ë¡×À°ÂÎÍýÏÀ¤È¤Ï¼ó¤ÎÂè°ìðôÄÇ¡ÊA:¥¢¥È¥é¥¹¡Ë¤È¹üÈ×¡ÊP:¥Ú¥ë¥Ó¥¹¡Ë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÃåÌÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¥±¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥«¥é¥À¥Õ¥¡¥¯¥È¥êーÆÈ¼«¤ÎÍýÏÀ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿»Ü½ÑË¡¤Ç¤¹¡£¼ó¡¦¸ª¡¦¹ø¤Ê¤É¥«¥é¥À¤Î¤ªÇº¤ß¤ò¥±¥¢¤·¡¢·ò¹¯¤Ç²÷Å¬¤Ê¥«¥é¥À¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡ÖA.P.¥Ð¥é¥ó¥¹¡ÊR¡Ë¡×À°ÂÎÍýÏÀ¤Ë´ð¤Å¤¯»Ü½Ñ¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¤«¤é¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¢¨¡ÖA.P.¥Ð¥é¥ó¥¹¡ÊR¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥°¥ëー¥×¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ö¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥°¥ëー¥×¡×¤È¤Ï
´¶Æ°¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡Ö¿ÍºâÎÏ¡×¤Ç·ò¹¯¤ÎÂ¥¿Ê¤ÈÍ½ËÉ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±²þ³×¤òÀ¤³¦¤Ë¹¤²¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥°¥ëー¥×¡×¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¤Ç¤¹¡£¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¼¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤¤¤«¤Ë¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤È¤³¤È¤óÂÅ¶¨Ìµ¤¯ÄÉµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤òºÇ¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍÂè°ì¼çµÁ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢µ»½Ñ¤È¥µー¥Ó¥¹¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò½Å»ë¤·¤¿¿Íºâ¤ò°éÀ®¤·¡¢¥µ¥í¥ó»ö¶È¡¢¶µ°é»ö¶È¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º»ö¶È¤Ê¤É¡¢·ò¹¯¤ÎÂ¥¿Ê¤ÈÍ½ËÉ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±²þ³×¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È¤òÉý¹¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¾¦¹æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥°¥ëー¥×
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡¡101-0041¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÜÅÄÄ®1-9 5F
Ìò°÷¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡½ÕÌ¾ ½¨¼ù
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡5000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¦À°ÂÎ¥µ¥í¥ó±¿±Ä¡¦·ò¹¯´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¦¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º»ö¶È
½¾¶È°÷¿ô¡¡¡¡¡¡1,454Ì¾¡Ê2025/4/1»þÅÀ¡Ë ¢¨¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤ò½ü¤¯
¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¡³ô¼°²ñ¼Ò ô¥¡¢FJG International Holdings Limited¡¢卡Íé达(¿¼圳)·ò¹¯´ÉÍýÍ¸Â¸ø»Ê
¥«¥é¥À¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://karada39.com/
¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¥«¥é¥À¥Þ¥ë¥·¥§¡¡https://shopping.karada39.com/¡¡
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡¡ ¡¡https://factoryjapan.jp/
¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡¡¡¡¡¡https://karadamag.com/¡¡