»ä¤¿¤Á¤ÎÃÏ¸µ¡¦²ÏÆâÄ¹Ìî»Ô¤Ç³«ºÅ¡ª¡Ö²¼Ãå¤ÇÊÑ¤ï¤ë¡ª¡×¼«Ê¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î²¼Ãå¤ò¸«¤Æ¡¦»î¤·¤Æ¡¦¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡¢HEAVEN Japan¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¥Î¥Ð¥Æ¥£¤Ê¤¬¤Î¤Ë¤Æ2/£¸¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ
°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¤Î¿´¤ÈÂÎ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡ÖÅ¬Àµ²¼Ãå(R)¡×¤Î³«È¯¤«¤éÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒHEAVEN Japan¡Ê½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜ²ÏÆâÄ¹Ìî»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾ÅÄ¿ò¡Ë¤Ï2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢²ÏÆâÄ¹Ìî±ØÄ¾·ë¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¡Ö¥Î¥Ð¥Æ¥£¤Ê¤¬¤Î¡×¤Ë¤Æ¡¢Å¬Àµ²¼Ãå¤Î¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤ÎÌó8³ä¤¬´Ö°ã¤Ã¤¿¥µ¥¤¥º¤Î¥Ö¥é¤òÃå¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì°ø¤È¤·¤Æ¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤äÍ§Ã£¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¤Å¤é¤¯¡¢²¼Ãå¤ÎÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»×½Õ´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤"¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯"¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ãー¤òÁª¤Ó¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÃÎ¼±¤¬¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
HEAVEN Japan¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½÷À¤Î¤ªÇº¤ß¤ä¤Ê¤ê¤¿¤¤ÍýÁÛ¡¢ÂÎ·Á¤äÆù¼Á¤Ë¹ç¤¦²¼Ãå¤òÄó°Æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¼«¼Ò¤Ç¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤â²¼Ãå¤Î¥×¥í¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ä¡¢ÌµÎÁ¤Ç¸ò´¹¡¦ÊÖÉÊ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¼Ãå¤Î¥×¥í¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ä¡¢ÌµÎÁ¤Ç¸ò´¹¡¦ÊÖÉÊ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«
Åìµþ¡¦Âçºå¤Ç2Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖHEAVEN Japan »îÃåÂÎ´¶¥µ¥í¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤´¤È¤Ë¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê²¼Ãå¤Î¤´Äó°Æ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¡¦Âçºå¤Ç2Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖHEAVEN Japan »îÃåÂÎ´¶¥µ¥í¥ó¡×
¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥×¥í¤ËÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éÃå¤±¿´ÃÏ¤äÂÎ·Á¤ÎÊÑ²½¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¾ì¤òºî¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¹ç¤Ã¤¿²¼Ãå¤òÃå¤±¤ë¿Í¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¼«Ê¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¹ç¤¦²¼Ãå¤òÂÎ´¶¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¹Í¤¨¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎËÜ¼Ò¤¬¤¢¤ëÃÏ¸µ¡¦²ÏÆâÄ¹Ìî»Ô¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¼Ãå¤ÎÀìÌç²È¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸«¤Æ¡¦»î¤·¤Æ¡¦¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡ª
º£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×80ËüËÜÆÍÇË¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡Ö¸µÁÄÏÆÆù¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¥Ó¥¹¥Á¥§¥êー¥Ê¡×¤ä¡Ö¥·¥ó¡¦¶»ÉÔÆó»Ò¥Ö¥é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ï¥¢¥ó¥Àー¥µ¥¤¥º¤¬60～100¥µ¥¤¥º¡¢¥«¥Ã¥×¤¬B～M¥«¥Ã¥×¤Î86¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¤ªÇº¤ß¤äÂÎ·¿¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¾¦ÉÊ¤Î¸ú²Ì¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤ÏB65～M100¤Þ¤Ç¤Î86¥µ¥¤¥º
¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍÁ´°÷¤Ë¥¯ー¥Ý¥ó¤¬Åö¤¿¤ë¡ª
¥Î¥Ð¥Æ¥£¤Ê¤¬¤Î¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ë¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍÁ´°÷¤Ë¥Î¥Ð¥Æ¥£¤Ê¤¬¤Î¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¤¬Åö¤¿¤ë¥¬¥Á¥ã¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤â¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍÁ´°÷¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
ºÒ³²»þ¤Î²¼Ãå¤ÎÈ÷¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ëËÉºÒ¥³ー¥ÊーÀßÃÖ
¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤ÇËÉºÒ¥Ð¥Ã¥°¤Ë²¼Ãå¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ï2022Ç¯¤è¤ê¼«¼ÒHP¤äSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ·¼È¯³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÉºÒ¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤ª¤±¤ë²¼Ãå¤ÎÈ÷¤¨¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÍè¾ì¼Ô¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¤è¤êÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÏÃÂê¤Î¡ÖËÉºÒ²¼Ãå¥»¥Ã¥È¡×¤ÎÈÎÇä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´Í½Ìó¤Ê¤·¤Ç¤Õ¤é¤Ã¤ÈÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¡¢µ¤·Ú¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡ª
HEAVEN Japan¤Î¥×¥í¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Ë¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¹ç¤¦¾¦ÉÊ¤ä¥µ¥¤¥º¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤â¤é¤¨¤ëº£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¡£½êÍ»þ´Ö¤Ï15Ê¬～20Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤Î¹ç´Ö¤Ëµ¤·Ú¤Ë¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¢¨º®»¨»þ¤ÏÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
HEAVEN Japan¤Î¥×¥í¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤¬¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¹ç¤¦¾¦ÉÊ¤ä¥µ¥¤¥º¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
²ÏÆâÄ¹Ìî»Ô¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¡Ö¥â¥Ã¥¯¥ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥·ー¥ë¸ò´¹²ñ¤â¡ª
ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ÇÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤ò³«ºÅÍ½Äê¡ª
1·î24Æü(ÅÚ)¤Ë¤Ï¡Ö¥â¥Ã¥¯¥ë¡×¤¬¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡ª¤ª²Û»Ò¤Î¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¤â¼Â»Ü¡£
¤Þ¤¿¡¢1·î31Æü(ÅÚ)¤Ë¤Ï¥·ー¥ë¸ò´¹²ñ¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¤ªµÒÍÍÆ±»Î¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¸ÂÄê¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·ー¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ) 11»þ～
¥â¥Ã¥¯¥ëÅÐ¾ì¡ªLINEÅÐÏ¿¤Ç¤ª²Û»Ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)
¥·ー¥ë¸ò´¹²ñ¤ò¼Â»Ü¡ª
¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·ー¥ë¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È
»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢½÷À¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖÅ¬Àµ²¼Ãå(R)¡×¤ò¤Ä¤¦¤¸¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿´¤ÈÂÎ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë～2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
¾ì½ê¡§¥Î¥Ð¥Æ¥£¤Ê¤¬¤Î ËÌ´Û3F
¢©586-0015 ÂçºåÉÜ²ÏÆâÄ¹Ìî»ÔËÜÄ®£²£´－£±
±Ä¶È»þ´Ö¡§¸áÁ°10»þ～¸á¸å8»þ
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¾ÜºÙ¡§https://shop.heaven-jp.co.jp/pages/popup
¡ã»²¹ÍURL¡ä
HEAVEN Japan »îÃåÂÎ´¶¥µ¥í¥ó
https://shop.heaven-jp.co.jp/pages/salon
HEAVEN Japan ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://shop.heaven-jp.co.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒHEAVEN Japan¡Ê¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡Ë
https://heaven-jp.co.jp/