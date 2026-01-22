Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Î¶µ·±¤ò·Á¤Ë¡£¾ã¤¬¤¤¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë¡ÖÊ¡»ãÈòÆñ½ê¡×¤¬´°À®¡§AAR Japan
¹ñÆâ³°¤ÎºÒ³²¸½¾ì¤Ê¤É¤Ç»Ù±ç³èÆ°¤ò¹Ô¤¦AAR Japan¡ÎÆñÌ±¤ò½õ¤±¤ë²ñ¡Ï¡ÊËÜÉô¡¦ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤Ï¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¡¢ÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¤ÎÊ¡»ã»ö¶È½ê¤Ë¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥È¥¤¥ì¤ä¥·¥ã¥ïー¤ò´°È÷¤·¤¿¡ÖÊ¡»ãÈòÆñ½ê¡×¤òÀßÃÖ¤¹¤ë»ö¶È¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£1·î29Æü¤Ë¸½ÃÏ¤ÇÆâÍ÷²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
AAR¤Î»Ù±ç¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー¥È¥¤¥ì¡Êº¸¡Ë¤È¡¢Æþ¸ý¤ËÃÊº¹¤¬¤Ê¤¯¼Ö¤¤¤¹¤Ç¤âÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¥·¥ã¥ïー¥ëー¥à¡áÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¤Î¡ÖLABO¡×¤Ç
ÈïºÒ¤·¤¿¼«Âð¤ÇÈòÆñ¡¡ºÒ³²´ØÏ¢»à¤Î´í¸±¤â
2024Ç¯1·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï¡¢È¯À¸Ä¾¸å¤ËÂ¿¤¯¤Î½»Ì±¤¬ÂÎ°é´Û¤ä¸øÌ±´Û¤Ê¤É¤ÎÈòÆñ½ê¤ËÈòÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢È¯Ã£¾ã¤¬¤¤¼Ô¤äÃÎÅª¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÈòÆñ½ê¤Ë¤ª¤±¤ë´Ä¶¤ÎÊÑ²½Åù¤Ë¤è¤ê¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤ª¤ê¡¢²ÈÂ²¤é¤¬¼þ°Ï¤Ë±óÎ¸¤·¤ÆÅÝ²õ¤Î¶²¤ì¤Î¤¢¤ë¼«Âð¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ÖÃæÇñ¤òÂ³¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¿ô¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¾ã¤¬¤¤¼ÔËÜ¿Í¤ä²ÈÂ²¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤¬°²½¤¹¤ë»öÎã¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿»öÎã¤ÏºÒ³²´ØÏ¢»à¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤áAAR Japan¤Ï¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤¬°Â¿´¤·¤Æµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯ÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÊ¡»ãÈòÆñ½ê¤ÎÀ°È÷¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Ê¡»ãÈòÆñ½ê¤ÎÂÎÀ©¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤ë¼·Èø»Ô¤È¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Î½¢Ï«»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Ê¤Ê¤ª¡¦¤Ê¤«¤Î¤È½¢Ï«»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¡Ê¼·Èø»Ô¡¢ÂíÀî²ÅÌÀ¡¦ÂåÉ½Íý»ö¡Ë¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢Æ±¥»¥ó¥¿ー¤¬±¿±Ä¤¹¤ë½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±ç¡ÊA·¿¡Ë»ö¶È½ê¡ÖLABO¡×¡Ê¼·Èø»ÔÇòÇÏÄ®¡Ë¤òºÒ³²»þ¤Ë¡ÖÊ¡»ãÈòÆñ½ê¡×¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¶¨Äê¤¬·ë¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖLABO¡×¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬»Å»ö¤äÀ¸³èÁêÃÌ¤ò¤¹¤ë¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÒ³²È¯À¸»þ¤Ë¤â¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹ÔÀ¯¡¢Ê¡»ãºî¶È½ê¡¢N£ÐO¤¬Ï¢·È
AAR Japan¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤Ç·¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÖLABO¡×¤Îºî¶È¾ì¤Î¾²¤ò½¤Íý¤¹¤ëºÝ¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¿²Çñ¤ê¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°¤Î¾²¤ËÄ¥¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÈòÆñ¤¬Ä¹´ü²½¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¥·¥ã¥ïー¼¼¡¢¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー¥È¥¤¥ì¡¢¼«¿æ²ÄÇ½¤Ê¥¥Ã¥Á¥ó¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ã¥ïー¼¼¡¢¥È¥¤¥ì¤Ê¤É¤ÎÀ°È÷ÈñÍÑ¤ÎÁí³Û¤Ï647Ëü±ß¤Ë¾å¤ê¡¢Á´³Û¤¬AAR Japan¤Ë¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´óÉÕ¶â¤ÇÏÅ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½¤ÍýÁ°¤Îºî¶È½ê¤Î¾²¡Êº¸¡Ë¤È¡¢¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°¤ËÄ¥¤êÂØ¤¨¤é¤ì¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤â¤Ä¤¤¤¿ºî¶È½êÆâÉô¡áÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¤Î¡ÖLABO¡×¤Ç
ËÜ·ï¤Ï¡¢¡Ö¹ÔÀ¯¤È¤Î¶¨Äê¡×¤È¡ÖÌ±´Ö¡ÊNPO¡Ë¤Î»Ù±ç¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÍýÁÛÅª¤ÊÈòÆñ´Ä¶¤òÁá´ü¤Ë¼Â¸½¤·¤¿Àè¿ÊÅª¤Ê»öÎã¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¡¢ºÒ³²´ØÏ¢»à¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê²ò·èºö¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÍ÷²ñÆüÄø
Æü»þ¡§ 1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë13»þ30Ê¬¤«¤é
¾ì½ê¡§¼·Èø»ÔÇòÇÏÄ®70-1-27¡¡½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±ç¡ÊA·¿¡Ë»ö¶È½ê¡ÖLABO¡×
ÆâÍÆ¡§»ÜÀßÆâÍ÷¡¢»ÜÀßÂåÉ½¼Ô¡¦AARÃ´Åö¼Ô¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
¿½¤·¹þ¤ß¡§¼·Èø»Ô·ò¹¯Ê¡»ãÉôÊ¡»ã²Ý¡¡ 0767-53-8464¡ÊÃ´Åö¡¦¿¹Ìî¡Ë
