¡Ú¤¬¥Ö¥ê¥Á¥­¥ó¡£¡Û¥×¥ê¥×¥ê¿©´¶¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÀ¸Õª¤«¤é¤¢¤² ³¤Ï·¥Þ¥è¥³¥ó¥ÜÄê¿©¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¿·È¯Çä¡ª

¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ëー¥à¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ê½êºßÃÏ¡§Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿ùÂ¼ ÌÀµª¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë°û¿©¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤¬¥Ö¥ê¥Á¥¥ó¡£¡×¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¡ÖÀ¸Õª¤«¤é¤¢¤² ³¤Ï·¥Þ¥è¥³¥ó¥ÜÄê¿©¡×¤ò¡¢1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¿¥Õー¥É¥³ー¥ÈÅ¹ÊÞ¡Ö¤«¤é¤¢¤²¡¢Äê¿©¡¢Ð§ ¤¬¥Ö¥ê¥Á¥¥ó¡£¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤à¤ÍÆù¤ËÀ¸Õª¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸ú¤«¤»¤¿²¼Ì£¤Ç¡¢¥¸¥åー¥·ー¤«¤Ä¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È»Å¾å¤²¤¿Åß¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥åー¡ÖÀ¸Õª¤«¤é¤¢¤²¡×¤È¡¢º£²ó¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¥×¥ê¥×¥ê¿©´¶¤¬ÆÃÄ¹¤Î¡Ö³¤Ï·¥Þ¥è¡×¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥ÜÄê¿©¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£À¸Õª¤Î¹á¤ê¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¤«¤é¤¢¤²¤Ë¡¢¤×¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿°á¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿³¤Ï·¥Þ¥è¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì£¤ï¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿©´¶¤Î°ã¤¤¤â³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Äê¿©¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÀ¸Õª¤«¤é¤¢¤²¡×¤Ï¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¡£Ë»¤·¤¤Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£´¨¤µ¤¬Â³¤¯¤³¤Îµ¨Àá¡¢¿´¤âÂÎ¤â²¹¤Þ¤ëÀ¸Õª¹á¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üÀ¸Õª¤«¤é¤¢¤²¡¡³¤Ï·¥Þ¥è¥³¥ó¥ÜÄê¿©
Äê¿©²Á³Ê¡¡1,199±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¥×¥¯¤Ã¤È°á¤Ë¥×¥ê¤Ã¤È¿È¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿³¤Ï·¥Þ¥è¤È¡¢¤à¤ÍÆù¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ¸Õª¤ò¸ú¤«¤»¤¿²¼Ì£¤ò²Ã¤¨¡¢¥¸¥åー¥·ー¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È»Å¾å¤²¤¿Åß¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥åー¡ÖÀ¸Õª¤«¤é¤¢¤²¡×¤Î¥³¥ó¥ÓÄê¿©¤¬ÅÐ¾ì¡ª°ìÅÙ¤ËÆóÅÙÈþÌ£¤·¤¤¡¢¤ï¤¬¤Þ¤ÞÄê¿©¤Ç¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êÈÎÇä·ÁÂÖ¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢Çä²Á¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÈÎÇä³«»ÏÆü
1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë～3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡üÈÎÇäÅ¹ÊÞ
¡ÚÀéÍÕ¡Û¤é¤é¤Ýー¤ÈTOKYO-BAYÅ¹¡Úºë¶Ì¡Û¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¾åÈøÅ¹¡¢¥¢¥ê¥ªÀî¸ýÅ¹¡Ú°¦ÃÎ¡Û¤é¤é¤Ýー¤ÈÌ¾¸Å²°¤ß¤Ê¤È¥¢¥¯¥ë¥¹Å¹¡¢Â§Éð¿·Ä®Å¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëËÀîÅ¹¡Ú´ôÉì¡ÛÅÚ´ô¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÅ¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÅÚ´ôÅ¹¡ÚÀÅ²¬¡Û¤é¤é¤Ýー¤ÈÈØÅÄÅ¹¡ÚÆàÎÉ¡Û¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë³à¸¶Å¹¡Ú¹áÀî¡Û¤æ¤á¥¿¥¦¥ó¹â¾¾Å¹
¢¨º£²ó¡¢µï¼ò²°Å¹ÊÞ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨°ìÉôÈÎÇä¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¤¬¥Ö¥ê¥Á¥¥ó¡£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡Ö¤¬¥Ö¥ê¥Á¥¥ó¡£¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖÈþÌ£¤·¤¤¤«¤é¤¢¤²¤ò·èÄê¤¹¤ë¡Ö¤«¤é¤¢¤²¥°¥é¥ó¥×¥ê(R)¡×¤Ç14Ç¯Ï¢Â³¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Ì¾Êª¡Ö¤«¤é¤¢¤²¡×¤ÏÇ¯´Ö360Ëü¸Ä°Ê¾å¿©¤Ù¤é¤ì¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ½Ë¡¤ÇÍÈ¤²¤¿¥µ¥¯¤Õ¤ï¥¸¥åー¥·ー¤Ê¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÌ¾Êª¡Ö¹üÉÕÄ»¡×¤Ï¡¢ÈëÅÁ¤Î¡È¤¬¥Ö¥¥Á¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡É¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿Èé¤È¥¸¥åー¥·ー¤ÊÆù¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê²½¤òÂ³¤±¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¶ÈÂÖ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÀìÌçÅ¹¤ä¥Õー¥É¥³ー¥È¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¾¦ÉÊ¤äÀ½²Û¥áー¥«ー¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤âÅ¸³«¤·¡¢¡Ö¤¬¥Ö¥ê¥Á¥¥ó¡£¡×¤ÎÌ£¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://gabuchiki.com/
¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡§https://gabuchiki.com/app/
Instagram¡§https://www.instagram.com/gabukichi_gaburichicken/?hl=ja
X¡ÊTwitter¡Ë¡§https://x.com/gabukichi0215