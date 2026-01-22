2026 World Baseball Classic(TM)¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¤¢¤¿¤ë¡ª¤ª～¤¤¡¢Ä¶¥×¥ì¥ß¥¢¡Ö´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤è¤¦¡ª¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¥¹¥¿ー¥È
³ô¼°²ñ¼Ò°ËÆ£±à¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÜ¾±Âç²ð ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö2026 World Baseball Classic¡×¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½ÀïÁ´4»î¹ç¤ò´ÑÀï¤Ç¤¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¤¬1ÁÈ2Ì¾¤ËÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¡ÊÅìµþ¡Ë¤ª¤è¤ÓºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¡Ê¥Þ¥¤¥¢¥ß¡Ë´ÑÀï¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¤¬120ÁÈ240Ì¾¤ËÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Æ±Æü¤è¤ê¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Î²áµîÂç²ñ¤Î³èÌö¥·ー¥ó¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ø´üÂÔ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¿·ºîCM¤â½ç¼¡¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã¡×¤È¶¦¤Ë¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÍ¦»Ñ¤ò¸«ÆÏ¤±¤è¤¦¡ª
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤è¤ê°Õµ¤¹þ¤ß¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã¡×¤òÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿¶¤ë¤È¿¶¤êÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤â¡¢¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£À¤³¦¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëËÜÂç²ñ¤ò¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥êー¥ó¥Æ¥£ー¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã¡×¤òÊÒ¼ê¤Ë±þ±ç¤·¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÍ¦»Ñ¤ò¸«ÆÏ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï2¤Ä¡ªÂè1ÃÆ¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤â±þÊç¤Ç¤¤ëÄ¶¥×¥ì¥ß¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ªÅìµþ¥×ー¥ë³«ºÅ¤ÎÆüËÜÂåÉ½Àï¤òÁ´»î¹ç´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¡Ø¤ª～¤¤¡¢Ä¶¥×¥ì¥ß¥¢¡Ö´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤è¤¦¡ª£ØÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¡Ù
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÈéÀÚ¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ÏÅìµþ¥×ー¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆüËÜÂåÉ½Àï¤òÁ´»î¹ç´ÑÀï¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤ëXÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ËÅöÁª¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö2026 World Baseball Classic¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜÂåÉ½Àï¡¦Á´4»î¹ç¤ò´ÑÀï¤Ç¤¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¿ÊÄè¤·¤Þ¤¹¡£À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀï¤¤¤ò¡¢4»î¹çÏ¢Â³¤Ç²ñ¾ì¤Ë¤ÆÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Ê³¤Ã¤Æ¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
Ì¾¾Î¡§
¤ª～¤¤¡¢Ä¶¥×¥ì¥ß¥¢¡Ö´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤è¤¦¡ª£ØÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×
³«ºÅ´ü´Ö ¡§
2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë10:30 ～ 2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59
±þÊçÊýË¡ ¡§
°ËÆ£±à¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã¤¯¤ó¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@oiochakun¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¡Ö#¤ª～¤¤Ä¶¥×¥ì¥ß¥¢´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤è¤¦¡×¤ÇÅê¹Æ
¢¨±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ò¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ±þÊç¤¹¤ë¤ÈÅöÁª³ÎÎ¨¤¬UP
·ÊÉÊ ¡§
World Baseball Classic 1¼¡¥é¥¦¥ó¥É@Åìµþ¥Éー¥à ÆüËÜÂåÉ½ÀïÁ´4»î¹ç´ÑÀï¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È 1ÁÈ2Ì¾ÍÍ
¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÞÉÊ¤Ï¡Ö´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ß¡×¤Ç¤¹¡£¹Ò¶õ·ô¡¦½ÉÇñÈñ¡¦¸òÄÌÈñÅù¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Âè2ÃÆ¤Ï¡¢Åìµþ¤È¥Þ¥¤¥¢¥ß³«ºÅ¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬120ÁÈ240Ì¾¤ËÅö¤¿¤ëÂçµ¬ÌÏ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ª ¡Ö2026 World Baseball Classic(TM) ´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¡ª¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
Âè1ÃÆ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÇÅö¤¿¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã¡×ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤´¹ØÆþ¤Ç¡¢Åìµþ¥Éー¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉÅìµþ¥×ー¥ë¤Î´ÑÀï¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ç·×100ÁÈ200Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¥íー¥ó¥Ç¥Ý¡¦¥Ñー¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Î´ÑÀï¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ç·×20ÁÈ40Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¹ë²Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
Ì¾¾Î¡§
¡Ö2026 World Baseball Classic(TM) ´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¡ª¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
³«ºÅ´ü´Ö¡§
2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë ～ 3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¢¨¥ì¥·ー¥ÈÅê¹ÆÄù¤áÀÚ¤ê¤Ï3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë
±þÊçÊýË¡¡§
ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Î¹ØÆþ¥ì¥·ー¥È¤ò½¸¤á¡¢±þÊç¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤«¤éÉ¬Í×»ö¹à¤òÆþÎÏ¤Î¤¦¤¨±þÊç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¡§
¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã¡×Á´À½ÉÊ¡Ê¥É¥ê¥ó¥¯À½ÉÊ1ÅÀ=1¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥êー¥ÕÀ½ÉÊ1ÅÀ=3¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë
¾ÞÉÊ¡§
24 ¥Ý¥¤¥ó¥È - World Baseball Classic 1¼¡¥é¥¦¥ó¥É ¡÷Åìµþ¥Éー¥à ´ÑÀï¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¡¡¹ç·×100ÁÈ200Ì¾ÍÍ¡Ê³Æ»î¹ç10ÁÈ20Ì¾¡Ë
48 ¥Ý¥¤¥ó¥È - World Baseball Classic ½à¡¹·è¾¡¡¢½à·è¾¡¡¢·è¾¡¡Ê3/14～17¡Ë¡÷¥Þ¥¤¥¢¥ß ´ÑÀï¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¡¡¹ç·×20ÁÈ40Ì¾ÍÍ¡Ê³Æ»î¹ç5ÁÈ10Ì¾¡Ë
URL¡§
https://www.itoen.jp/oiocha/reccp2026wbc/
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢2·î9Æü¡Ê·î¡Ë10:00¤Ë¾ÜºÙ¾ðÊó¤ò¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÞÉÊ¤Ï¡Ö´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ß¡×¤Ç¤¹¡£¹Ò¶õ·ô¡¦½ÉÇñÈñ¡¦¸òÄÌÈñÅù¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨48¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê½à¡¹·è¾¡¡¢½à·è¾¡¡¢·è¾¡¡Ë¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢±þÊçÄùÀÚ¤Þ¤Ç¤ËÍ¸ú¤Ê¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ëÊý¤Î¤ß±þÊç²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤¬Âç²ñ¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¿·ºîCM¤ò½ç¼¡¸ø³«¡ª
¡Ö2026 World Baseball Classic¡×¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¸þ¤±¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã¡×¤È¡¢¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö±þ±ç¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³Ý¤±¹ç¤¤¤òÄÌ¤¸¤ÆÇ÷¤êÍè¤ë³«Ëë¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¸³«¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÁÊµá¤·¤¿2¼ïÎà¤Î¿·ºîCM¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã¡×Ìò¤Î¥Ê¥ìー¥¿ー¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î1·î¸ø³«CM¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢À¼Í¥¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¿å¼ùÆà¡¹¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°Û¤Ê¤ëÊ¬Ìî¤Ç¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÎ¾¼Ô¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤â¡¢ËÜCM¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
CM³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö¤ª～¤¤¡¢´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤è¤¦¡ª£ØÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×ÊÓ
¸ø³«¡§2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¢¨Web¸ÂÄê¸ø³«
»ëÄ°URL¡§https://youtu.be/CpR565mVYNg
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¡ªÅ¹Æ¬¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×ÊÓ
¸ø³«¡§2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë
»ëÄ°URL¡§https://youtu.be/cqT3k9DpQcc
CM¹½À®¡Ê¡Ö¤ª～¤¤¡¢´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤è¤¦¡ª£ØÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×ÊÓ¡Ë
¡¦¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã¡×¤¬¡ÖWorld Baseball Classic¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê³§¤µ¤ó¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÂçÃ«Áª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡¦¡ÖÊª¸ì¤ò¡¢¤³¤¨¤Æ¤¤¤±¡£¡×¤È¤¤¤¦Á°Âç²ñ°Ê¾å¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤È³èÌö¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥·ー¥ó¤ÇÂç²ñ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤¬2026 World Baseball Classic¤Ë¸þ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¡¢Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ø³«¡ª
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤Î·èÄê¤È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¡¢°ËÆ£±à¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã¡×¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
Q.°ËÆ£±à¤¬¡Ö2026 World Baseball Classic¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤ËÂ³¤´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ËÆ£±à¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã¡×¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
ÂçÃ«Áª¼ê¡§¡Öµå¾ì¤«¤é¸«¤¨¤ì¤Ð°ìÈÖ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ø¤ª～¤¤¤ªÃã¡Ù¤ò»ý¤Ã¤Æ¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ðµ¤¤Å¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÃúÇ«¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
Q. ¡Ö2026 World Baseball Classic¡×¤Î½Ð¾ì¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÆóÅáÎ®¤Ç¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
ÂçÃ«Áª¼ê¡§¡Ö¤Þ¤À¥·ー¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð¾ì¤·¤¿¤¢¤Î»þ¤Î¶½Ê³¤È¤¤¤¦¤«ÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë´ò¤·¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¹¬¤»¤ò¤â¤¦°ìÅÙ³ú¤ß¤·¤á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Q. ¡Ö2026 World Baseball Classic¡×¤Î½Ð¾ì¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Âç²ñÏ¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
ÂçÃ«Áª¼ê¡§¡ÖÏ¢ÇÆ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°²ó¤Î½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤â¤¦Ëº¤ì¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¥¼¥í¤«¤éÁ´°÷¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1994Ç¯¡¢´ä¼ê¸©À¸¤Þ¤ì¡£¿ÈÄ¹193cm¡¢ÂÎ½Å102kg¡¢±¦Åê¤²¡¦º¸ÂÇ¤Á¡£2012Ç¯¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥ºÆþÃÄ¡£Åê¼ê¤ÈÂÇ¼Ô¤ò·óÇ¤¤¹¤ë¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤ò³ÎÎ©¤·¡¢2016Ç¯¤Ë¤Ï¥Ñ¡¦¥êー¥°MVP¤Ëµ±¤¥Áー¥à¤òÆüËÜ°ì¤ØÆ³¤¯¡£2018Ç¯¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¡¢¥¢¡¦¥êー¥°¿·¿Í²¦¤ò¼õ¾Þ¡£2021Ç¯¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ46ËÜÎÝÂÇ¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ9¾¡¤òµÏ¿¤¹¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¡¢¥¢¡¦¥êー¥°MVP¤ò¼õ¾Þ¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Î2·å¾¡Íø¡¢2·åËÜÎÝÂÇÃ£À®¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¥¢¡¦¥êー¥°ËÜÎÝÂÇ²¦¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Îò»ËÅª¤Ê¥·ー¥º¥ó¤òÁ÷¤ê¡¢»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë2²óÌÜ¤ÎËþÉ¼¤Ç¥¢¡¦¥êー¥°MVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£2024Ç¯¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë°ÜÀÒ¡£MLB½é¤Î¡Ö50ËÜÎÝÂÇ¡¢50ÅðÎÝ¡×¤òÃ£À®¡¢2Ç¯Ï¢Â³2¤Ä¤Î¥êー¥°¤Ç¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤ÈÂÇÅÀ²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢MLB»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë2Ç¯Ï¢Â³3ÅÙÌÜ¤ÎËþÉ¼¤Ç¤Î¥·ー¥º¥óMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¡¢Åê¼êÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·ËÜ³ÊÅª¤ÊÆóÅáÎ®¤¬´°Á´Éü³è¡£¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î55ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¡¢£³Ç¯Ï¢Â³¡¦£´ÅÙÌÜ¤ÎËþÉ¼¤Ç¥¢¡¦¥êー¥°MVP¤ò¼õ¾Þ¤Ê¤É¡¢µ±¤«¤·¤¤³èÌö¤ò¼ý¤á¤¿¡£º£¸å¤Î¹¹¤Ê¤ë³èÌö¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¥ïー¥ë¥É¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWorld Baseball Classic ¡Ë¤È¤Ï
World Baseball Classic¤È¤Ï¡¢À¤³¦Ìîµå¥½¥Õ¥È¥Üー¥ëÏ¢ÌÁ¡ÊWBSC¡Ë¤Î¸øÇ§¤ò¼õ¤±¡¢¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡ÊMLB¡Ë¤ª¤è¤ÓMLBÁª¼ê²ñ¡ÊMLBPA¡Ë¤ÈÄó·È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñºÝÌîµåÂç²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥×¥íÁª¼ê¤Ë¤è¤ëÂåÉ½¥Áー¥à¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦É¸¡¢Ãøºî¸¢¡¢Ì¾¾Î¡¢²èÁü¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤ÎÀìÍ»ñÎÁ¤Ï¡¢World Baseball Classic, Inc.¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£