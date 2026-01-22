¡Ø¥Í¥¬¥Æ¥£¥ô¥Ï¥Ã¥Ô¥£¡Ù¤Î»£¤ê²¼¤í¤· ¥Þ¥Ê¥« ¥Ðー¥¹¥Çー¥»¥Ã¥È¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¡ª¡ª¥¢¥Ë¥á¡¦Ì¡²è¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ¡Ø¥Í¥¬¥Æ¥£¥ô¥Ï¥Ã¥Ô¥£¡Ù¤Î¾¦ÉÊ¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:ºä°æÃÒÀ®¡Ë¤Ï¡ÖÆü¾ï¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ¡Ø¥Í¥¬¥Æ¥£¥ô¥Ï¥Ã¥Ô¥£¡Ù¤Î¾¦ÉÊ¤Î¼õÃí¤ò1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¼õÃí¥µ¥¤¥È¡§AMNIBUS(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹)
https://amnibus.com/products/title/1457?utm_source=press
¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢§»£¤ê²¼¤í¤· ¥Þ¥Ê¥« ¥Ðー¥¹¥Çー¥»¥Ã¥È
¥Þ¥Ê¥«¤ÎÃÂÀ¸ÆüµÇ°»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¤òÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥Ðー¥¹¥Çー¥»¥Ã¥ÈÍÑ¤ÎÀìÍÑBOX¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§
¡¦BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¡¦BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー
¡¦56mm´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¡¦¥Õ¥©¥ÈÉ÷¥«ー¥É
AMNIBUS¸ÂÄê¼õÃí¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê¡§\4,400(ÀÇ¹þ)
¡ÚBIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Û
¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ¡§¡ÊÌó¡Ë16.9¡ß5.5cm ÂæºÂ¡§¡ÊÌó¡Ë7¡ß4cm¡¡¸ü¤ß¡§3mm
¡ÚBIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡Û
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë86.8¡ß84mm¡¡¸ü¤ß¡§3mm
¡Ú56mm´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Û
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â56mm
¡Ú¥Õ¥©¥ÈÉ÷¥«ー¥É¡Û
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë80¡ß50mm
¡ÚÀìÍÑBOX¡Û
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë19¡ß15cm
¹â¤µ ¡§¡ÊÌó¡Ë37mm
ÁÇºà ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¡¢»æ¡¢¥Ö¥ê¥
https://x.com/AMNIBUS
¡ÚËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Òarma bianca
½»½ê¡§¢©164-0013 ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÌïÀ¸Ä®3－35－13 335ÃæÌî¿·¶¶¥Ó¥ë 3F
¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://armabianca.com/contact
Ã´Åö¡§óîÆ£Ä¾¼ù
Mail¡§support@amnibus.com
È¯¹Ô¸µ ³ô¼°²ñ¼Ò arma bianca
Web https://armabianca.com/
(C)NegativeHappy