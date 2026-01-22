CARIBOU Mountaineering ¡ß EKAL ÊÌÃí L. WEIGHT PACK TOTE
Ä¹Ìî¸©³ýÌî»Ô¡¢èú²Ê¸ÐÈÊ¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë½ÉÇñ»ÜÀß¡ÖTINY GARDEN èú²Ê¡×¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¡Ö³¤¤Ç¤â¤Ê¤¯»³¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¸Ð¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¡¢Æü¾ï¤È¼«Á³¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤°¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖEKAL¡Ê¥¨¥«¥ë¡Ë¡×¤«¤é¡¢
ºòÇ¯¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡ÖCARIBOU Mountaineering¡Ê¥«¥ê¥Öー¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡Ë¡× ¤ÎÊÌÃí¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò2026 SS¿·¿§¤ò·È¤¨¤ÆºÆ¤Ó¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
Caribou Mountaineering ¡ß EKAL L. WEIGHT PACK TOTE
¥Èー¥È¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤Î2WAY»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤ë¡¢ÀÊÌ¤äÇ¯Îð¤òÌä¤ï¤º»È¤¨¤ë¥«¥éーÊÌÃí¤Î¥é¥¤¥È¥¦¥§¥¤¥È¥Ñ¥Ã¥¯¥Èー¥È¡£
·ÚÎÌ¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥Ã¥×¥Ê¥¤¥í¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¶¯ÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â·Ú¤¯¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÉÊ¼Á¤ÎÂÑµ×À¤ò³ÎÊÝ¡£
A4¥µ¥¤¥º¤ä¥Îー¥ÈPC¡¢ÃåÂØ¤¨¤Ê¤É¤âÍ¾Íµ¤Ç¼ý¤á¤ëÍÆÎÌ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢³°Â¦¤Î¥á¥Ã¥·¥å¥Ý¥±¥Ã¥È¤äÆâ¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÀ°ÆÜ¤¬²ÄÇ½¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥Ñ¥Ã¥«¥Ö¥ë»ÅÍÍ¡£¥µ¥Ö¥Ð¥Ã¥°¤äÎ¹¹Ô¤ÎºÝ¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤â¡£
ÁÇºàÁª¤Ó¤«¤éË¥À½¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ëºî¤é¤ì¡¢·ÚÎÌÀ¡¦ÂÑµ×À¡¦¼ýÇ¼ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£
CARIBOU Mountaineering ¡ß EKAL L. WEIGHT PACK TOTE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gFE26110-2220139/?_ga=2.68954834.2103826251.1768874098-604587.1723687207)
²Á³Ê¡§\13,200 (ÀÇ¹þ)
ÉÊÈÖ¡§FE26110-2220139
color¡§GREIGE / BLACK
size¡§Free
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î²¼½ÜÍ½Äê
¢¨ URBAN RESEARCH ONLINE STORE¤Ë¤Æ¡¢Í½Ìó¼õÉÕÃæ
CARIBOU Mountaineering¡Ê¥«¥ê¥Öー¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡Ë
1970Ç¯Âå°Ê¹ß¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥«ー¡¦¥àー¥ô¥á¥ó¥È¤Ë¾è¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ð¥Ã¥°¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃæ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖCARIBOU Mountaineering¡×¡£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Á¥³¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´ñ¤ò¤Æ¤é¤ï¤Ê¤¤¥ªー¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ÇÄêÉ¾¤Î¥½¥Õ¥È¥Ñ¥Ã¥¯¥áー¥«ー¤Ç¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¯¡¢70¡Æs¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¿§Ç»¤¯»Ä¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢USA¥á¥¤¥É¤ÎÌµ¹ü¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÆÈÆÃ¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥Êー´¶¡×¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢º£¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¸ÅÃå»Ô¾ì¤Ç¤âÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëµ®½Å¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ÚÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡Û
EKAL Æ»¤Î±Ø¥Óー¥Ê¥¹¥é¥¤¥óèú²Ê¸ÐÅ¹(https://www.urban-research.co.jp/shop/store49/49_6/)
EKAL Å¸³«Å¹ÊÞ (°ìÉôÅ¹ÊÞ)
URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/label/ekal?_ga=2.28081279.2103826251.1768874098-604587.1723687207)
¢¨ ¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£