ÆÃÄêµ»Ç½³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ë²ð¸î¿¦°÷½éÇ¤¼Ô¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥àÂè2´ü¡¢Ìµ»ö½¤Î»― ¥ß¥ã¥ó¥Þー¡¢¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¡¢Ãæ¹ñ½Ð¿È¤Î¼õ¹ÖÀ¸4Ì¾¤¬Ä©Àï¤ÈÀ®Ä¹¤Îµ°À×¤ò¸ì¤ë ―

2025Ç¯¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¾ò·ïÉÕ¤¤Ê¤¬¤éÆÃÄêµ»Ç½³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ëË¬Ìä²ð¸î¤Ø¤Î»²Æþ¤òÍÆÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¼¹ï¤Ê¿ÍºàÉÔÂ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬µÞÌ³¤È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢³°¹ñ¿Íºà¤¬¸½¾ì¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢²ð¸î¿¦°÷½éÇ¤¼Ô¸¦½¤¤Î½¤Î»¤äÀìÌçÍÑ¸ì¤ÎÍý²ò¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¢¨ÆÃÄêµ»Ç½³°¹ñ¿Í¡§¡ØÆÃÄêµ»Ç½¡Ù¤Ï2019Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿ºßÎ±»ñ³Ê¤Ç¡¢²ð¸î¡¦·úÀß¡¦ÇÀ¶È¤Ê¤É14Ê¬Ìî¤Î¿ÍºàÉÔÂ¤òÊä¤¦ÌÜÅª¤Ç¡¢°ìÄê¤Îµ»Ç½¤ÈÆüËÜ¸ìÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä³°¹ñ¿Í¤Ë½¢Ï«¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¤¤Î¼Â¥ª¥ì¥ó¥¸¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¼õ¹Ö¼Ô¤ÎÆÃÀ¤äÆüËÜ¸ì¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤·¡¢³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥ã¥ó¥Þー¤«¤éÍèÆü¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼õ¹ÖÀ¸
Âè2´ü¤Î¼õ¹ÖÀ¸¤¿¤ÁーÂ¿¹ñÀÒ4Ì¾¤¬½¤Î»
º£²ó½¤Î»¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î4Ì¾¤Î¼õ¹ÖÀ¸¤Ç¤¹¡£
¥¨ー¡¡¥µ¥ó¥Àー¡¡¥È¥¥ー¥¨ー¤µ¤ó¡Ê24ºÐ¡¦¥ß¥ã¥ó¥Þー¡Ë
¥¨ー¡¡¥¨ー¡¡¥È¥¥ー¤µ¤ó¡Ê26ºÐ¡¦¥ß¥ã¥ó¥Þー¡Ë
¥â¥Ã¥é¡¡¥¨¥à¥Ç¥£¡¡¥Ï¥µ¥ó¤µ¤ó¡Ê31ºÐ¡¦¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¡Ë
¥¸¥ç¡¡¥Ç¥ó¥ß¥ó¤µ¤ó¡Ê46ºÐ¡¦Ãæ¹ñ¡Ë
Ãæ¹ñ¿Í¼õ¹ÖÀ¸¤Î¥¸¥ç¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¤ÏÆüËÜ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬Ä¹¤¯¿¦Îò¤âËÉÙ¡£²ð¸î¤Ø¤ÎÅ¾¿¦¤ò·è°Õ¤·¡¢¸¦½¤¤Ë»²²Ã¡£
¥ß¥ã¥ó¥Þー¤«¤é2025Ç¯11·îËö¤ËÍèÆü¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î2¿Í¤Ï¡¢¡Ö¸¦½¤¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÆüËÜ¸ì¤Ï¡¢ÏÃ¤¹¤Î¤ÏÂç¾æÉ×¡£¤Ç¤â»Å»ö¤ÇÊ¹¤¼è¤ì¤ë¤«¤¬¿´ÇÛ¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¸ß¤¤¤Î¼Âµ»¤ò¸«¤Æ³Ø¤Ö¼õ¹ÖÀ¸¤¿¤Á
¼õ¹ÖÀ¸¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーー¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å½Ð¿È¡¦¥Ï¥µ¥ó¤µ¤ó
ÆüËÜ¸ì¤âÎ®Äª¤Ê¥Ï¥µ¥ó¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤Ï¡¢ÆÃÄêµ»Ç½¥Ó¥¶¤ÇÍèÆü¤·¡¢´û¤Ë¸½¾ì·Ð¸³¤âËÉÙ¡£¤µ¤é¤Ê¤ë¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ½éÇ¤¼Ô¸¦½¤¤Ë»²²Ã¤·¡¢Í¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤Ç½¤Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤Î¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤Ï¡¢Êì¸ì¤¬Èó´Á»ú·÷¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÃúÇ«¤ËÄÖ¤é¤ì¤¿´Á»ú¤¬ÊÂ¤Ó¡¢²ð¸î¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤ÈÅØÎÏ¤ÎÀ×¤¬¤Ë¤¸¤ß¤Þ¤¹¡£½éÇ¤¼Ô¸¦½¤½¤Î»´ÖºÝ¤Ë¡¢¥Ï¥µ¥ó¤µ¤ó¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥µ¥ó¤µ¤ó¤ÎÌÜ»Ø¤¹²ð¸îÊ¡»ã»Î¤Ï¡¢²ð¸î·Ï»ñ³Ê¤Î¤¦¤ÁÍ£°ì¤Î¹ñ²È»ñ³Ê¡£³°¹ñ¿Í¼õ¸³¼Ô¤Î¹ç³ÊÎ¨¤Ï£³～£´³äÄøÅÙ¡£
²ð¸î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ï¡©
¡ÖÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤¬¿´¤«¤é¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë»þ¡£¤È¤Æ¤â¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
²ð¸î¤ÇÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ï¡©
¡Ê¤·¤Ð¤é¤¯¹Í¤¨¤Æ¤«¤é¡Ë¡ÖÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤¬½Å¤¿¤¤»þ¤Ï¡¢¾¯¤·ÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â´èÄ¥¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×
²ð¸î¤ÇÂçÀÚ¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¡©
¡ÖÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾õ¶·¤ä¾õÂÖ¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¹ç¤Ã¤¿²ð¸î¤ò¤·¤Þ¤¹¡×
½éÇ¤¼Ô¸¦½¤¤ÇÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¡Ö¥Æ¥¥¹¥È¤ä¥Æ¥¹¥È¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÀìÌçÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¡¢Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¸³è¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤ÎÆüËÜ¸ì¤ÏÏÃ¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢²ð¸î¤ÎÀìÌçÍÑ¸ì¤ÏÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¤¤Î¼Â¤Î¸¦½¤¡¢³°¹ñ¿Í¤Î¤ªÍ§Ã£¤Ë´«¤á¤Þ¤¹¤è¡×
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ÆüËÜ¤Ç²ð¸î¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤Ï¤¤¡¢²ð¸î¤òÂ³¤±¤Æ¡¢¾Íè¤Ï²ð¸îÊ¡»ã»Î¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¥Ï¥µ¥ó¤µ¤ó¤Î¥ì¥Ýー¥È¡£Êì¸ì¤¬Èó´Á»ú·÷¤Î³°¹ñ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢´Á»ú¤Î½¬ÆÀ¤ÏÆÃ¤Ë¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤
¥ª¥ì¥ó¥¸¥¢¥«¥Ç¥ßーー°ÛÊ¸²½¤ÎÃæ¤Ç³Ø¤Ó¹ç¤¦¥á¥ê¥Ã¥È
½éÇ¤¼Ô¸¦½¤¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë²Ã¤¨¡¢¼Ò²ñ¤äÊ¸²½¤Ø¤ÎÍý²ò¤ÈÅ¬±þ¤âµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼õ¹ÖÀ¸¤¿¤Á¤Ï¸ß¤¤¤Î¹ñ¤Î²ð¸î´Ñ¤äÇØ·Ê¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Î²ð¸î¤ò¿¿Ùõ¤Ë³Ø¤ÓÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
µÙ·Æ»þ´Ö¤Ë¤Ï¡¢³Ø¤ó¤ÀÆâÍÆ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¸½ºß¤Î¾õ¶·¤ä¾Íè¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢Îå¤Þ¤·¹ç¤¦»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤¬²¿¤è¤ê¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡¢¡Ö¿Í¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦½ã¿è¤ÊÁÛ¤¤¤¬¡¢¹ñ¤ä¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤Æ¶Á¤¹ç¤¤¡¢³Ø¤Ó¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¤¤Î¼Â¥ª¥ì¥ó¥¸¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ïº£¸å¤â¡¢³°¹ñ¿Í²ð¸î¿Íºà¤¬°Â¿´¤·¤Æ³Ø¤Ó¡¢ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢ÃÏ°èÊ¡»ã¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¿Íºà¤Î°éÀ®¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¤¤Î¼Â¥ª¥ì¥ó¥¸¥¢¥«¥Ç¥ßー¤ä³°¹ñ¿Í¸þ¤±½éÇ¤¼Ô¸¦½¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é(https://oa.ainomi.com/tokuteigino-foreigners)¤«¤é
ÃÄÂÎ³µÍ×
Ë¡¿ÍÌ¾¡§¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¤¢¤¤¤Î¼Â
½êºßÃÏ¡§µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô
ÂåÉ½¼Ô¡§Íý»öÄ¹¡¡´¥ Í´»Ò
ÀßÎ©¡§2021Ç¯¡ÊÎáÏÂ£³Ç¯¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§½Å¾É¿´¿È¾ã³²¤ä°åÎÅÅª¥±¥¢¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÊý¡¹¤Ø¤ÎÀ¸³è²ð¸î¡¢Ã»´üÆþ½ê¡¢µïÂð¥µー¥Ó¥¹Åù¤ÎÊ¡»ã»ö¶È¤òÅ¸³«¡£ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿»Ù±ç¤È¡¢²ÈÂ²¤Ë´ó¤êÅº¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£