¡Ö¥½¥Ë¥Ã¥¯¡×¥·¥êー¥º¤Î²»³Ú¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSONIC MUSIC EXPERIENCE¡×3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¸ø±é³«ºÅ¡ªËÜÆü¤è¤êÀè¹ÔÃêÁª¼õÉÕ¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬¤Ï¡¢¡Ö¥½¥Ë¥Ã¥¯¡×¥·¥êー¥º¤Î²»³Ú¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSONIC MUSIC EXPERIENCE¡×¡Ê¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§ー¥Ö¥Þ¥¹¥¿ー¡Ë¤ÎÅìµþ¸ø±é¤ò¡¢2026Ç¯3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë½ÂÃ«¥¹¥È¥êー¥à ¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÆü1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¥¤ー¥×¥é¥¹¤Ë¤ÆÀè¹ÔÃêÁª¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥½¥Ë¥Ã¥¯¡×¥·¥êー¥º¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎÂçÃ«ÃÒºÈ¤¬¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤¢¤Õ¤ì¤ë¥½¥Ë¥Ã¥¯³Ú¶Ê¤òDJ¥»¥Ã¥È¤ÇÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿À¥¾å½ã¤Ï¡¢¥È¥ê¥ªÊÔÀ®¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¡ÈSonic Adventure Music Experience¡É¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡Ù¥·¥êー¥º¤ä¡Ø¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¡ß ¥·¥ã¥É¥¦ ¥¸¥§¥Í¥ìー¥·¥ç¥ó¥º¡Ù¤Î¥²ー¥àÃæ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥¿¥ë³Ú¶Ê¤ò±éÁÕÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡
2025Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿2¸ø±é¤Ç¤â¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿DJ¤È¥Ð¥ó¥É¤È¤¤¤¦¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤òÂç²»ÎÌ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é
https://eplus.jp/sonic-music-experience/
¡¡
¡¡
¸ø±é³µÍ×
¡¡
¸ø±éÌ¾
SONIC MUSIC EXPERIENCE¡Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡Ë
¡¡
³«ºÅÆü»þ
2026Ç¯3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
³«¾ì 16:30¡¿³«±é 17:30
¡¡
½Ð±é
Tomoya Ohtani¡ÊDJ SET¡Ë
Sonic Adventure Music Experience
²ñ¾ì
Åìµþ¡¦½ÂÃ«¥¹¥È¥êー¥à ¥Ûー¥ë
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3-21-3
https://stream-hall.jp/access
¡¡
ÎÁ¶â
7,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥ªー¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¢¨¥É¥ê¥ó¥¯Âå¤¢¤ê¡Ê1¥É¥ê¥ó¥¯¡§600±ß¡Ë
¡¡
¥Á¥±¥Ã¥È¼è¤ê°·¤¤
¡ãÀè¹ÔÃêÁª¼õÉÕ¡ä
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë19:00～2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¡ã°ìÈÌÈÎÇä¡ä
ÈÎÇä³«»Ï¡§2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë19:00～
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþÀè
https://eplus.jp/sonic-music-experience/
¡¡
¼çºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§ー¥Ö¥Þ¥¹¥¿ー
¡¡
¶¨ÎÏ
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬
¡¡
¢¨¸ø±é¤Î¾ÜºÙ¤äÃí°Õ»ö¹à¤Ï¡¢¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë(https://sonic.sega.jp/SonicChannel/topics/event/20260114_009188/)¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡
¡¡
¡Ö¥½¥Ë¥Ã¥¯¡×¥·¥êー¥º¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎÂçÃ«ÃÒºÈ¤«¤é¥³¥á¥ó¥È
¡ÖSonic Music Experience¡×¡¢¼¡¤Ï½ÂÃ«¤Ç³«ºÅ¤Ç¤¹¡ª ¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥²ー¥à²»³Ú¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ DJ MIX ¤Î¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£VJ KIKUZO ¤Ë¤è¤ë±ÇÁü¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤â·×²èÃæ¡£º£²ó¤â¤Ì¤¤Åê¤²¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡© Á°²ó¤è¤ê¤â¹¤¤²ñ¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ª¤ò´·¤é¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Í¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡
¡ÖSonic Adventure Music Experience¡×¤ÎÀ¥¾å½ã¤«¤é¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥½¥Ë¥Ã¥¯¡×¥·¥êー¥º¤Î¥¤¥ó¥¹¥È³Ú¶Ê¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖSonic Adventure Music Experience¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¤Î¤¬2016Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÏµÇ°¤¹¤Ù¤10¼þÇ¯¡ª±éÁÕ¤·¤¿¤¤¶Ê¤¬Â¿¤¯¤Æ¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ÏÇº¤ß¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë½ÂÃ«¥¹¥È¥êー¥à ¥Ûー¥ë¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªÀ§Èó¡¢²ñ¾ì¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡¡
¡¡
¢£¡Ö¥½¥Ë¥Ã¥¯¡×¥·¥êー¥º¤È¤Ï
¥»¥¬¤òÂåÉ½¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢²»Â®¤Î¥Ï¥ê¥Í¥º¥ß¡Ö¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¶¡¦¥Ø¥Ã¥¸¥Û¥Ã¥°¡×¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£1991Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¡Ø¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¶¡¦¥Ø¥Ã¥¸¥Û¥Ã¥°¡Ù¤ÇÃÂÀ¸¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥²ー¥àµ¡¸þ¤±¤Ë¥·¥êー¥ººîÉÊ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×ËÜ¿ô¤Ï17.7²¯ËÜ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨¥Õ¥ë¥²ー¥à¡¦F2P¹ç·×¡Ë¡£¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥²ー¥à¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢±Ç²è¥·¥êー¥º¤ÎÀ¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¤ä¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¢²»³Ú¡¢¾¦ÉÊÅ¸³«¤Ê¤É¡¢¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÁ´ÂÎ¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¡¢¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂ¿ºÌ¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ø²»Â®¤Ç¶î¤±È´¤±¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿·¤¿¤Ê¶Ã¤¤ÈÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢¡¥½¥Ë¥Ã¥¯¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/SonicOfficialJP
¢¡¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ÖSONIC CHANNEL¡×¡§https://sonic.sega.jp/SonicChannel/
¢¡¡Ö¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¶¡¦¥Ø¥Ã¥¸¥Û¥Ã¥°¡×¸ø¼°35¼þÇ¯µÇ°¥µ¥¤¥È¡§https://www.sega.com/sonic-the-hedgehog?tab=35th-anniversary
¡¡
¡¡
¢£µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£