¡ÚÀçÆî¥¨¥ê¥¢½é½ÐÅ¹¡ª¡Û¡ÖÃæ²Ú¤½¤ÐÀìÌç ÅÄÃæ¤½¤ÐÅ¹ Á¥²¬Å¹¡×1·î27Æü (²Ð) ¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡ª
¿Íµ¤°û¿©Å¹¤Ç¤¢¤ë¤Ä¤±ÌÍ¡Ö¤Ä¤¸ÅÄ¡×¤ä¹¾¸ÍÁ°Å·Ð§¡ÖÆüËÜ¶¶ Å·Ð§ ¶â»ÒÈ¾Ç·½õ¡×¤Ê¤É¤ò¥°¥ëー¥×¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥ª¥¤¥·ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò(½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹©Æ£ ÃÒ¡Ë»±²¼¤Î³ô¼°²ñ¼ÒGMS(½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÇòÀÐ Âî¡Ë¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©7¹æÅ¹¤È¤Ê¤ë¡ÖÃæ²Ú¤½¤ÐÀìÌç ÅÄÃæ¤½¤ÐÅ¹ Á¥²¬Å¹¡×¤ò2026Ç¯1·î27Æü (²Ð) ¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÅ¹¤Ï¹ñÆ»4¹æÀþ¼ÆÅÄ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹±è¤¤¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢´ûÂ¸Å¹ÊÞ¤è¤êÆî²¼¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ø¤´ÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤Å¹ÊÞ¤È¤Ê¤ëÍÍ¡¢½ÐÅ¹¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ê¡Åç～ÀçÂæ´Ö¤Î¤´°ÜÆ°¤Ë¡¢¼ÆÅÄÄ®¤¬¸Ø¤ë°ìÌÜÀéËÜºù¤Î´Ñ¸÷¤Ë¡¢À§Èó¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯1·î27Æü (²Ð) ～ 2·î15Æü (Æü) ¤Î´Ö¡¢ÅöÅ¹ÊÞ¤ò¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤ËÅÄÃæ¾¦Å¹¥°¥ëー¥×¤ÎSNS¥Õ¥©¥íー²èÌÌ¤ò¤´Äó¼¨¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢ÅöÅ¹ÊÞ¤Î¥ªー¥×¥ó¥Á¥é¥·¤ò¤´»ý»²¤Î¤ªµÒÍÍ¤ØÌÍ¤ÎÂçÀ¹¤ê¡õÌ£¶Ì¡¢¥á¥ó¥ÞÅù¤ÎÃæ¤«¤é¤ª¹¥¤ß¤Î¤â¤Î¤ò1ÉÊ¤Þ¤ÇÌµÎÁ¤Ç¤´Äó¶¡¤¹¤ë¥ªー¥×¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
À§Èó¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÅöÅ¹ÊÞ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Á¥²¬Å¹¥ªー¥×¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î27Æü (²Ð) ～ 2·î15Æü (Æü) ¡¡
¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§Á¥²¬Å¹
ÆÃÅµÆâÍÆ¡§£±.ÌÍÂçÀ¹¤ê¡õÌ£¶Ì¡¢ÄÉ²Ã¥Í¥®¡¢¥á¥ó¥Þ¡¢¥Á¥ãー¥·¥åー1Ëç¤è¤ê1ÉÊÌµÎÁ
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§ÅÄÃæ¾¦Å¹¥°¥ëー¥×¤ÎSNS¥Õ¥©¥íー²èÌÌ¤ò¤´Äó¼¨¤Î¤ªµÒÍÍ
¢¨´ü´ÖÃæ¡¢ÆÃÅµ¤Ï²¿²ó¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨SNS¤Î¥Õ¥©¥íーÆÃÅµ¤Ï¤´ËÜ¿ÍÍÍ¤Î¤ß¡£¥Õ¥©¥íー²èÌÌ¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Þ¤Ç¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨SNS¤ÏInstagramµÚ¤Ó¡¢¸ø¼° X (µìTwitter)¤¬ÂÐ¾Ý¡£
¢¨¥Á¥é¥·¤Ï¶áÎÙ½»Âð¤Ø¤ÎÀÞ¤ê¹þ¤ß¥Á¥é¥·¤Ë¤ÆÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼° Instagram¡§https://www.instagram.com/tanakashouten_group/
¸ø¼° X (µìTwitter)¡§https://twitter.com/tanakagroup1052/
Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹Ì¾¡§Ãæ²Ú¤½¤ÐÀìÌç ÅÄÃæ¤½¤ÐÅ¹ Á¥²¬Å¹
½»½ê¡§¢©989-1606 µÜ¾ë¸©¼ÆÅÄ·´¼ÆÅÄÄ®Á¥²¬¿·À¸Ä®29-6
Google Map¡§https://maps.app.goo.gl/CnuoBETFhXC21tJT9
±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü 11:00-15:00 / 17:00-22:00
ÅÚÆü½Ë 11:00-22:00
ÄêµÙÆü¡§¸¶Â§¤Ê¤·
ÀÊ¿ô¡§40ÀÊ
Å¹ÊÞÌÌÀÑ¡§62.00Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡ÊÌó18.75ÄÚ¡Ë
Ãó¼Ö¾ì¡§¤¢¤ê
¸ø¼°HP¡§https://tanaka-shoten.net
¡ÖÃæ²Ú¤½¤ÐÀìÌç ÅÄÃæ¤½¤ÐÅ¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÃæ²Ú¤½¤ÐÀìÌç ÅÄÃæ¤½¤ÐÅ¹¡×¤ÏÅìµþÂÎ©¶è¤Ë¤¢¤ëÌÃÅ¹¡ÖÇîÂ¿Ä¹ÉÍ¥éー¥á¥ó ÅÄÃæ¾¦Å¹¡×¤Î»ÐËå¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢2008Ç¯Æ±¤¸¤¯ÅìµþÂÎ©¶è¤Ë1¹æÅ¹¤¬¥ªー¥×¥ó¡£
´îÂ¿Êý¥éー¥á¥ó¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¡Öµ¤·Ú¤Ë¿©¤Ù¤ë²û¤«¤·¤¤Ì£¤Î¥éー¥á¥ó¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Ê¿ÂÇ¤Á¤Î¤Á¤Â¤ìÌÍ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÆÚ¹ü¤òÂù¤é¤»¤º¤Ë¿æ¤¾å¤²¤¿¥¹ー¥×¤È±ö¤À¤ì¤ÇÌ£¤òÀ°¤¨¤¿¡ÖÃæ²Ú¤½¤Ð¡×¤È¡¢Ì£Á¹¤ÎÍ¥¤·¤µ°î¤ì¤ë¥¹ー¥×¤Ë¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤È¿ÉÌ£¤ò¸ú¤«¤»¤¿¡Ö»³·Á¿ÉÌ£Á¹¤éー¤á¤ó¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
´ÇÈÄ¾¦ÉÊ
¢¡Ãæ²Ú¤½¤Ð¡§830±ß
´îÂ¿Êý¥éー¥á¥ó¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¡¢µ¤·Ú¤Ë¿©¤Ù¤ë²û¤«¤·¤¤Ì£¤Î¥éー¥á¥ó¤ò¥Æー¥Þ¤Ëºî¤Ã¤¿°ìÇÕ¡£ÇØ»é¤ò¤¤¤ì¤¿¡Ö¤³¤Ã¤Æ¤êÊÑ¹¹¡×¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Ãæ²Ú¤½¤Ð
¢¡»³·Á¿ÉÌ£Á¹¤éー¤á¤ó¡§980±ß
Ì£Á¹½Á¤ÎÍÍ¤ËÍ¥¤·¤¤¥¹ー¥×¤Ë¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Î¸ú¤¤¤¿¿ÉÌ£Á¹¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê°ïÉÊ¡£
»³·Á¿ÉÌ£Á¹¥éー¥á¥ó
¢¨É½µ¤Î²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¢¨2026Ç¯1·î¸½ºß¡¢Á¥²¬Å¹¤Î²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¥ª¥¤¥·ー¥º¤È¤Ï
ÆüËÜ¶¶ Å·Ð§ ¶â»ÒÈ¾Ç·½õ¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥¤¥¶¡¦¥¨¥Õ¥¨¥à¡Ë¡¢¤Ä¤¸ÅÄ¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒH.I.T WORLD¡Ë¡¢ÅÄÃæ¾¦Å¹¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒGMS¡Ë¡¢¤Ê¤É¿Íµ¤°û¿©Å¹¤ò»±²¼¤ËÊú¤¨¤ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¡ÈÆüËÜ¤Î¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¤òÀ¤³¦¤Ø¡É¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ËÜÊª¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°ìÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÄÀË¤«¤Ê³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤òËá¤¡¢ÆüËÜ¤Î¸Ø¤ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤òÀ¤³¦Ãæ¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ØÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥ª¥¤¥·ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¹©Æ£ ÃÒ
½êºßÃÏ¡§¢©101-0051 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®3ÃúÌÜ2¡¡¹â¶¶¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°5³¬
ÀßÎ©¡§2016Ç¯10·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°û¿©Å¹¤Î·Ð±Ä¡¢´ÉÍý¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥¹Åù
Å¹ÊÞ¿ô¡§117Å¹ÊÞ¡Ê¹ñÆâ91Å¹ÊÞ¡¢³¤³°26Å¹ÊÞ¡¡¢¨2025Ç¯3·î»þÅÀ¡Ë
HP¡§https://www.oishes.com
¢§¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò±¿±ÄÅ¹ÊÞ¾ðÊóÅù
¤Ä¤±ÌÍ ¤Ä¤¸ÅÄ¡§https://tsukemen-tsujita.com
ÆüËÜ¶¶ Å·Ð§¡¡¶â»ÒÈ¾Ç·½õ¡§https://kaneko-hannosuke.com
ÅÄÃæ¾¦Å¹/ÅÄÃæ¤½¤ÐÅ¹¡§https://tanaka-shoten.net
¥Ö¥é¥ó¥É¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡§https://oishes.com/business/other/member-stores