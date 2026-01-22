¼«Âð¤ä½ÉÇñ»ÜÀß¤Ë¼ê·Ú¤ËÆ³Æþ¤Ç¤¤ë¥µ¥¦¥Ê¡ÖGreen Sauna¡Ê¥°¥êー¥ó¥µ¥¦¥Ê¡Ë¡×¤¬Àµ¼°ÈÎÇä³«»Ï¡£
¥°¥êー¥ó¥µ¥¦¥Ê³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±»³¹¯¹¨¡Ë¤Ï¡¢Äó¶¡¤¹¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¥µ¥¦¥Ê&¿åÉ÷Ï¤¥Ö¥é¥ó¥É¡Ösasasa¡Ê¥µ¥µ¥µ¡Ë¡×¤ÎÌ¾¾Î¤ò¡ÖGreen Sauna¡Ê¥°¥êー¥ó¥µ¥¦¥Ê¡Ë¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°ì´ÓÀ¤ò¹â¤á¡¢Ç§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤È¥µー¥Ó¥¹³È½¼¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
Green Sauna¤Î¥µ¥¦¥Ê¡¦¿åÉ÷Ï¤À½ÉÊ¤Ï¡¢Greeen Sauna¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È(https://green-sauna.com/)¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÑ¹¹¤Î³µÍ×
µì¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§sasasa¡Ê¥µ¥µ¥µ¡Ë
¿·¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§Green Sauna¡Ê¥°¥êー¥ó¥µ¥¦¥Ê¡Ë
¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î¤¦¤ä¤Þ¥ê¥¾ー¥È³ô¼°²ñ¼Ò(https://uyamaresort.com/)¤Ï¡¢´ØÅì¶á¹Ù¤ËÌó47Åï¤ÎÂßÊÌÁñ¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÉÇñ¼ûÍ×¤ÎÊÑ²½¤òÂª¤¨¤Æ¼«¼Ò»ÜÀß¤Ø¥µ¥¦¥Ê¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ÉÇñ»ÜÀß¤Î±¿±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¥µ¥¦¥Ê¤ÎÆ³Æþ·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¥µ¥¦¥Ê»ö¶È¤òÀìÌç¤Ç¹Ô¤Ê¤¦¥°¥êー¥ó¥µ¥¦¥Ê³ô¼°²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£²Á³Ê¤È°ÂÁ´À¤ÎÄÉµá¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡Ö¥µ¥¦¥Ê¤¬¤¢¤ëÀ¸³è¤òÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ø¡×¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢¸Ä¿ÍÂð¤Ï¤â¤Á¤í¤ó½ÉÇñ»ö¶È¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ØÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ð¥ì¥ë¥µ¥¦¥Ê¡ÛA¥¿¥¤¥×ÅÅµ¤¥¹¥Èー¥Ö¥»¥Ã¥È2¿ÍÍÑ
¡Ú¥Ûー¥à¥µ¥¦¥Ê¡Û¥¦¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¥µ¥¦¥ÊB¥¿¥¤¥×ÅÅµ¤¥¹¥Èー¥Ö¥»¥Ã¥È2¿ÍÍÑ
¡Ú¥Ð¥ì¥ë¥µ¥¦¥Ê¡Û¥Ïー¥ÕÁëB¥¿¥¤¥×ÅÅµ¤¥¹¥Èー¥Ö¥»¥Ã¥È4¿ÍÍÑ
¡Ú¥Á¥éーÉÕ¤¿åÉ÷Ï¤¡Û±ß·¿2Ì¾ÍÑ
¢£ Green Sauna¤¬Äó¶¡¤¹¤ë²ÁÃÍ
1¡Ë½ÉÇñ»ÜÀß¤Î±¿±Ä·Ð¸³
´ØÅì¶á¹Ù¤ËÌó47Åï¤ÎÂßÊÌÁñ¤ò±¿±Ä¡£¥µ¥¦¥Ê¤Î±¿ÍÑ·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤Ç¤¹¡£
2¡Ë¥¹¥Ôー¥ÉÇ¼ÉÊ¡Êºß¸Ë³ÎÊÝ¡Ë
ºß¸Ë¤òÂ¿¤¯¤«¤«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´õË¾Ç¼´ü¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¿×Â®¤Ë¼êÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
3¡Ë¥Õ¥ë¥»¥Ã¥ÈÄó¶¡
¥µ¥¦¥Ê¤ÏËÜÂÎ¡¦¥¹¥Èー¥Ö¡¦¡¦¥µ¥¦¥ÊÈ÷ÉÊ¡¦²°º¬ºà¤¬¥»¥Ã¥È¡Ê¥Ûー¥à¥µ¥¦¥Ê¤Ï²°º¬ºà¤Ê¤·¡Ë
¿åÉ÷Ï¤¤Ï¥Ð¥¹¥¿¥Ö¡¦¥Á¥éー¡¦¿åÉ÷Ï¤È÷ÉÊ¤¬¥»¥Ã¥È
4¡ËÀßÃÖ¼ÂÀÓÂ¿¿ô
¸Ä¿ÍÂð¤ä½ÉÇñ»ÜÀß¤Ø¤ÎÀßÃÖ¼ÂÀÓ¤âËÉÙ¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
5¡ËÅÅµ¤ÍÑÉÊ°ÂÁ´Ë¡¤ò¥¯¥ê¥¢¡ÊPSEÇ§¾Ú¡Ë
¥µ¥¦¥ÊËÜÂÎ¡¦¥¹¥Èー¥Ö¡¦¿åÉ÷Ï¤¤È¤â¤ËPSE¥Þー¥¯¼èÆÀºÑ¤Ç¡¢ÅÅµ¤ÍÑÉÊ°ÂÁ´Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯°ÂÁ´À³ÎÊÝ¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
6¡Ë¥·¥çー¥ëー¥àÂ¿¿ô
´ØÅì12¥ö½ê¤Ë¥·¥çー¥ëー¥à¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¤´¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥·¥çー¥ëー¥à°ìÍ÷¡§https://green-sauna.com/showroom/
7¡Ë»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤¬½ÀÆð
Ãå¼ê¶âÈ¾Ê¬¡¢Ç¼ÉÊ¸å¤ËÈ¾Ê¬¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¦Green Sauna¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://green-sauna.com/
¡¦¥Ð¥ì¥ë¥µ¥¦¥ÊÀ½ÉÊ°ìÍ÷¥Úー¥¸¡§https://green-sauna.com/product/cat/barrel-sauna/
¡¦¥Ûー¥à¥µ¥¦¥ÊÀ½ÉÊ°ìÍ÷¥Úー¥¸¡§https://green-sauna.com/product/cat/home-sauna/
¡¦¿åÉ÷Ï¤À½ÉÊ°ìÍ÷¥Úー¥¸¡§https://green-sauna.com/product/cat/cold-bath/