¥ß¥·¥å¥é¥ó·ÇºÜÅ¹¤Îò¿¤ò¥È¥Ã¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦Bar Boat¤Ç ― ¡¡¡¡Sushi bar LOTUS ½¢¹Ò
Sushi bar LOTUS_KV_1
Sushi bar LOTUS¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¥¦¥©ー¥¿¥¦¥§¥¤¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡Ë¤È¤Î¶¦Æ±»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëWATERWAYSIII¡Ê2025Ç¯ÅÙ¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥Ù¥¹¥È100¡Ë¤òÍÑ¤¤¡¢Åìµþ¤Î¤Þ¤Ð¤æ¤¤Ìë·Ê¤ò¿å¾å¤«¤é¤´´Õ¾Þ¤¤¤¿¤À¤¤Ä¤Ä¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó³ÍÆÀÅ¹¤Îò¿¤ò¥Ðー¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¥ªー¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¾è¹ç·Á¼°¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Sushi Bar LOTUS¡¡ÀìÍÑ¥Úー¥¸
Åìµþ¥¦¥©ー¥¿ー¥¿¥¯¥·ー¡Ê³ô¡Ë(https://water-taxi.tokyo/lotus/)¡¡
¡Ê³ô¡ËÅìµþ¥¦¥©ー¥¿¥¦¥§¥¤¥º(https://www.tokyowaterways.com/)
Sushi bar LOTUS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£Introduction
ÅÔ¿´¤Î¤¶¤ï¤á¤¤Î°ìÊý¡¢
¤³¤Î¹Âç¤Ê¿å°è¤Ï¡¢ÅÔ¿´¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿ºÇ¸å¤Î¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î²ÄÇ½À¤ËËþ¤Á¤¿¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë¡¢
°ìÎØ¤Î²ÄÎù¤Ê²Ö¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Ö¤òµá¤á¤Æ¿Í¤¬½¸¤¤¡¢¤½¤Î¼ï¤¬²ê¿á¤¡¢
¤ä¤¬¤Æ¤Ï¤½¤³¤¬²Ö¤ÇËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¢£AboutSushi bar LOTUS¤Ï¿å¾å¤Ëºé¤¤¤¿°ìÎØ¤Î²Ö¡£TOKYO¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤ËÂ£¤ë¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥¯¥ëー¥º¡£
Sushi bar LOTUS_KV_2
Sushi bar LOTUS_element
Sushi bar LOTUS_KV_3
ºÇ¹â¤Î½®¤Ç
ºÇ¹â¤ÎÌë·Ê¤ò°¦¤Ç¤Ê¤¬¤é
ºÇ¹â¤Îò¿¤ò¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÌ£¤ï¤¦ ―
sushi bar LOTUS¤ÏÅìµþ¤Î¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥Õ¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Dining
ò¿Àî
Å¹¼ç¡¦ÁáÀî ÂÀÊå¤Ï¡¢ò¿¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ëÎ©¤Á¿©¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¡¢ÁÏ¶È10Ç¯¤Ç¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É·ÇºÜ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ °Û¿§¤Îò¿¿¦¿Í¡£´ðËÜ¤ËÃé¼Â¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é³Ê¼°¤äÅÁÅý¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤Èà¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥¹¥ê¥Ã¥Ä¤³¤½¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥Õ¤òÄó¶¡¤¹¤ëLOTUS¤Î¸¶Æ°ÎÏ¡£
LOTUS_Dining
LOTUS_Boat
Boat
WATERWAYSIII
Â¾¤ÎÄÉ¿ï¤òµö¤µ¤Ê¤¤¥Ù¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦bar boat¡£Á¥¤ò¡ÖÅÔ»Ô¤È¿Í¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿å¾å¤Î¥µー¥É¥×¥ì¥¤¥¹¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢°µÅÝÅª¤Ê³«Êü´¶¤ÈÀÅ²»À¤ò¸«»ö¤ËÄ´ÏÂ¤µ¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥ïー¥É100¤ò¼õ¾Þ¡£ºÙÉô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¥ªー¥Êー¤ÎÈþ°Õ¼±¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤³¤ÎÁ¥¤¬¡¢LOTUS¤òºÇ¹â¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤ë¡£
¼õ¾Þ»þ¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ï¤³¤Á¤é(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000084171.html)
Okami/Producer
ÃÝ¹ø »ÖÈÁ
¥í¥ó¥É¥ó¤È¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ç¥×¥í¥À¥ó¥µー¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¹ñºÝÇÉ¡£
µ¢¹ñ¸å¤ÏÍÄ¾¯´ü¤è¤ê³Ø¤ó¤ÀÆüËÜÉñÍÙ¤ò¤µ¤é¤Ë¸¦ïÓ¤·¡¢¤ªºÂÉß¤ÎÀ¤³¦¤ËÅ¾¿È¡£¸½ºß¤ÏÅÁÅý·ÝÇ½¤ò¹ñÆâ³°¤ËÈ¯¿®¤¹¤ëÉñÂæ¤Î´ë²è¡¦±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£LOTUS¤Ç¤Ï¼«¤é¤¬ÇÝ¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹Àº¿À¤ÈÈþ³Ø¤òÃí¤®¹þ¤ß¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤òÅý³ç¡£¼«¿È¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸·Áª¥á¥ó¥Ðー¤¬¡ÖLOTUS¤Î´é¡×¤È¤·¤Æ¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢ÂßÀÚ¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÆüËÜÉñÍÙ¤ÎÈäÏª¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤ËÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£
LOTUS_Okami
LOTUS_Supervisor
Supervisor
¹¾¸ý Ä¾¼ù
¡Ö²ûÀÐÎÁÍý µªÀç¡×ÎÁÍý⾧·óEGUCHIGLOBAL CULINARYÂåÉ½¡£µþÅÔ¤Ç¤Î½¤¹Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¹¥í¥Ð¥¥¢¶¦ÏÂ¹ñÆüËÜ¹ñÂç»È¸øÅ¡ÎÁÍý¿Í¡¢¥â¥ë¥Ç¥£¥Ö¤Î5¥ÄÀ±¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¤ÎÎÁÍý⾧¡¢¡Ö¶äºÂÅ·½Õ¡×Å¹¼ç¤òÎòÇ¤¸å¡¢³¤³°ÏÂ¿©ÎÁÍýÅ¹¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤òÂ¿¿ô¼ê¤¬¤±¤ë¡£Omakase Dining BoatKISEN HANARE¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò¥Ùー¥¹¤ËLOTUS¤Î¥¹ー¥Ñー¥Ð¥¤¥¶ー¤Ë½¢Ç¤¡£
¡¡¡¡
¢£Cruise Plan
¡¦±¿¹ÒÆü¡¡
2025Ç¯£²·î£·Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢Ëè½µ¶âÍË¤Þ¤¿¤ÏÅÚÍËÆü¤Ë±¿¹Ò
¢¨ ¥Ï¥¤¥·ー¥º¥ó¡Ê3·îÃæ½Ü～4·îÃæ½Ü¡Ë¤Ï±¿µÙ
¢¨ ¾ÜºÙ¤Ï¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Úー¥¸·ÐÍ³¡¢Í½Ìó¥µ¥¤¥È¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¡¦È¯ÃåÃÏ
ÆüËÜ¶¶Á¥Ãå¾ì¡¡¥Þ¥Ã¥×¤Ï¤³¤Á¤é(https://maps.app.goo.gl/GixgvnsHXWWA8hVm7)
¡¦±¿¹Ò»þ´Ö¡¡1»þ´Ö30Ê¬
½Ð¹Á¡¡18:00¡Ê½¸¹ç17:50¡Ë
µ¢¹Á¡¡19:30
¡¦ÍøÍÑ·ÁÂÖ
¾è¹ç¡¢Î©ÀÊ¡£Á°Êý¥Ç¥Ã¥¡Ê¥ªー¥×¥ó¥¨¥¢¡Ë¤Ë¤Ï¥é¥¦¥ó¥É¥Á¥§¥¢Í
¡¦Äê°÷¡¡
ºÇÂç20Ì¾¡ÊºÇÄãºÅ¹Ô¿Í¿ô10Ì¾¡Ë
¢£Price
¡¦´ðËÜÎÁ¶â¡¡¡¡
¤ª°ì¿ÍÍÍ33,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥¯¥ëー¥º¡¢ò¿15´Ó¡¢¥Óー¥ë¡¦¥ì¥â¥ó¥µ¥ïー¡¦¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤Î´ðËÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤ò´Þ¤à
¡¡¡¡
¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó
¡ý½÷¾¤ª´«¤á¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¡Ê¥Õ¥ë¥Ü¥È¥ë¡Ë16,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ý½ãÊÆÂç¶ã¾úÈ¬³¤»³¡Ê300ml¡Ë2,860±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£Charter use
²Ä¡ÊÍËÆüÉÔÌä¡¢¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÍ½ÌóÀ©¡Ë
¤´´õË¾¤ÏÀìÍÑ¥Úー¥¸µºÜ¤ÎÌä¹ç¤»Àè¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·¥Ö¥é¥ó¥É ¡ÈTokyo Prestige Cruise¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Tokyo Prestige Cruise
Åìµþ¥¦¥©ー¥¿ー¥¿¥¯¥·ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙsushi bar LOTUS½¢¹Ò¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÅìµþ¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸¥¯¥ëー¥º¡ÊTokyo Prestige Cruise¡Ë¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
Tokyo Prestige Cruise(https://water-taxi.tokyo/tokyo-prestige-cruise/)
¤³¤ì¤Ï2015Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¿å¾å¥¿¥¯¥·ー»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¡¢¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¾¦ÉÊ¤ÎÂ¤À®¤Ë³è¤«¤·¡¢Tokyo Prestige Cruise¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÎ®ÄÌ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ëー¥º¤Ë±è¤Ã¤¿Åª³Î¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤È¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò¹Ô¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Åìµþ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º·÷Æâ¤Î¿å°è¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤òÌÖÍåÅª¤ËÂÎ¸½¤·¡¢¿å¤È¿Í¤È¤Î¤è¤êË¤«¤Ê¤«¤«¤ï¤ê¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢2023Ç¯12·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿Omakase Dining Boat KISEN HANARE¤Èº£²ó¥ê¥êー¥¹¤·¤¿sushi bar LOTUS¤ò¿ø¤¨¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤»Ô¾ì¤ò³«Âó¤·¤Ä¤Ä¡¢º£¸å¤â¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤æ¤¤Þ¤¹¡£
Omakase Dining Boat KISEN HANARE(https://water-taxi.tokyo/kisen-hanare/)
Omakase Dining Boat KISEN HANARE_KV
Sushi bar LOTUS(https://water-taxi.tokyo/lotus/)
Sushi bar LOTUS_KV_4
Åìµþ¥¦¥©ー¥¿ー¥¿¥¯¥·ー³ô¼°²ñ¼Ò
Åìµþ¹Á¤Ë¤ª¤±¤ë³¤¾å¸òÄÌ³èÀ²½¤Ë´óÍ¿¤¹¤Ù¤¯2015Ç¯¤ËÁÏ¶È¡£¾®·¿Á¥¤Îµ¡Æ°ÎÏ¤ò¶î»È¤·¤¿¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸òÄÌ¡¦´Ñ¸÷¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¡¢WATER CITY TOKYO¤òÀ¤³¦Ãæ¤Ë¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ËÉºÒ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¤ÎÁ¥Çõ¤ÈÁ¥Ãå¾ì¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤Ë¤â´óÍ¿¤·¡¢Âçµ¬ÌÏºÒ³²È¯À¸»þ¤Ë¤ÏÊª»ñ¡¦¥É¥¯¥¿ー¡¦ÈïºÒ¼Ô¤Î°ÜÁ÷¤Î¤¿¤á¤Î½ÐÆ°Í×ÀÁ¤Ë±þ¤¨¤ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¸ø¶¦¸òÄÌ¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§Åìµþ¥¦¥©ー¥¿ー¥¿¥¯¥·ー³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§¢©108-0022¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß3-26-1 ¥Ðー¥¯¼Ç±º4F
URL¡§https://water-taxi.tokyo/
E-mail¡§info@water-taxi.tokyo
³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¥¦¥©ー¥¿¥¦¥§¥¤¥º
¡ÖÅìµþ¤Î¿åÊÕ¤«¤é¡¢¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢Åìµþ¤Î¿åÊÕ¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¥¯¥ëー¥º»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥Ù¥¹¥È100¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÖWATERWAYS¡×¥·¥êー¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸ÄÀË¤«¤ÊÁ¥Çõ¤ò±¿¹Ò¤·¡¢Æü¾ï¤Î·öÁû¤«¤éÎ¥¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤È¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¥¦¥©ー¥¿¥¦¥§¥¤¥º
½êºßÃÏ¡§¢©130-0015 ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è²£ÌÖ1-2-13 ¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯Î¾¹ñ¥ê¥Ðー¥»¥ó¥¿ー1³¬
URL¡§https://www.tokyowaterways.com/
E-mail¡§info@tokyowaterways.com