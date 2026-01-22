¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤¬¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤â¿·¤¿¤ËÂçºþ¿·¡ª¡ª1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê½ç¼¡¡¢¿·µ¬¾¦ÉÊ¤âÈ¯Çä³«»Ï¡ª(¢¨)
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°¤µ×ÄÅ ÃÎÍÎ¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò´Þ¤á¤ÆÂç¤¤¯¸«Ä¾¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥óÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÌ£¤äÉÊ¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤òÅ°Äì¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë²þ¤á¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¡×¤ä¡Ö¿·¤·¤µ¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢º£²ó¿·¤¿¤Ë¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¿©´¶¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤È¤í¤Ã¡×¤ä¡Ö¤Õ¤ï¤Ã¡×Åù¤Î¿©´¶¤Ç¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¿©´¶¡×¤Ï¡¢¿©¤Ù¤ëÁ°¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤È¡¢¤½¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤È³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¾¦ÉÊ¤â¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Çä¾ì¤Ç¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ö¤È¤¤«¤é¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¡×¤ä¡Ö¿·¤·¤µ¡×¤½¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤¯¤ÁÌÜ¤«¤é¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Ê¿©´¶¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£¸å¤â¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤êÈ¯ÇäÆü¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.sej.co.jp/products/hpsw2601/
¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ
¢£¥¯¥ï¥È¥í¥Á¥ç¥³¥¨¥¯¥ì¥¢
²Á³Ê¡§368±ß¡ÊÀÇ¹þ397.44±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë～½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
¡Ö¥Ñ¥¥Ã¡×¡Ö¤Õ¤ï¤Ã¡×¤Î°Û¤Ê¤ë¿©´¶¤È¥¯¥ï¥È¥í¥Á¥ç¥³¡Ê4¼ï¤Î¥Á¥ç¥³¶ñºà¡Ë¤¬°ìÅÙ¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ë¥¨¥¯¥ì¥¢¤Ç¤¹¡£¥Á¥ç¥³¥¯¥êー¥à¤Ï¡¢¥¯ー¥Ù¥ë¥Á¥åー¥ë¥Á¥ç¥³¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Ë§½æ¤Ê¹á¤ê¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¤¯¤Á¤É¤±¤ò¡¢¥Àー¥¯¥Á¥ç¥³¥¯¥êー¥à¤Ï¡¢Ç»¸ü¤Ê¹á¤ê¤È¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢£±À¤É¤é ¤Ä¤Ö¤¢¤ó¡õ¥Û¥¤¥Ã¥×
²Á³Ê¡§278±ß¡ÊÀÇ¹þ300.24±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë～½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
±À¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡×¤Î¿©´¶¤¬ÆÃÄ¹¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»½½¾¡»º¾®Æ¦¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Î³´¶¤Î¤¢¤ë¤Ä¤Ö¤¢¤ó¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¤ß¤ë¤¯¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤ò¶´¤ó¤À¡¢¿·´¶³Ð¤Î¤É¤é¤ä¤¤Ç¤¹¡£
¢£¤È¤íÀ¸¿©´¶¥Áー¥º¥±ー¥
²Á³Ê¡§270±ß¡ÊÀÇ¹þ291.60±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë～½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
¥¯¥êー¥à¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢¹â²¹Ã»»þ´Ö¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç»¸ü¤Ê¤Î¤Ë¤Þ¤ë¤Ç¥ì¥¢¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¤È¤í¤±¤ë¡×¿©´¶¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥Ù¥¤¥¯¥É¥Áー¥º¥±ー¥¡£Ì£¤ï¤¤¤È¿©´¶¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡¢Äì¤Ë¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤òÉß¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤¢¤ï¤»¿©´¶¡ß¥Á¥ç¥³¥ìー¥È
¢£¥¬ー¥Ê ¥·¥ç¥³¥éÀ¸¤É¤é¾Æ
²Á³Ê¡§230±ß¡ÊÀÇ¹þ248.40±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë～½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
¥í¥Ã¥Æ¡Ö¥¬ー¥Ê¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤Õ¤ï¤â¤Á¿©´¶¤Î¥³¥³¥¢É÷Ì£¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤È¸ý¤É¤±¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Á¥ç¥³¥¯¥êー¥à¤ò¶´¤ó¤À¤É¤é¾Æ¤Ç¤¹¡£
¢£¥¬ー¥Ê ¥·¥ç¥³¥é¥«¥Ì¥ì
²Á³Ê¡§270±ß¡ÊÀÇ¹þ291.60±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë～½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§²Æì¸©½ü¤¯Á´¹ñ
¥í¥Ã¥Æ¡Ö¥¬ー¥Ê¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¥¬ー¥Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ë¡¢¥ß¥ë¥¯¤¬¸ú¤¤¤¿¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£³°¤Ï¤«¤ê¤Ã¤È¡¢Ãæ¤Ï¤â¤Á¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¢£¥·¥ç¥³¥é¥ª¥é¥ó¥¸¥å¤ÎÏÂ¥Ñ¥Õ¥§
²Á³Ê¡§398±ß¡ÊÀÇ¹þ429.84±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë～½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§²Æì¸©½ü¤¯Á´¹ñ
¤×¤ë¤â¤Á¿©´¶¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸³ë¥¼¥êー¡¢¥Á¥ç¥³¥àー¥¹¡¢¥ß¥ë¥¯¥àー¥¹¤Î¾å¤Ë¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¤â¤Á¡¢¥Á¥ç¥³¥¯¥êー¥à¡¢¥Á¥ç¥³¥½ー¥¹¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ôー¥ë¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤Î¸ú¤¤¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸¤ï¤é¤ÓÌß¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¥Ñ¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£
¢£¤È¤í¤±¤ëÇ»¸üÀ¸¥Á¥ç¥³
²Á³Ê¡§420±ß¡ÊÀÇ¹þ453.60±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë～½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
Ë§½æ¤Ê¥«¥«¥ª¤Î¹á¤ê¤È¡¢¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤È¤í¤±¤À¤¹µæ¶Ë¤Î¸ý¤É¤±¡£Ç»¸ü¤Ê¤·¤¢¤ï¤»¤¬¹¤¬¤ëìÔÂô¤Ê°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤ÎÀ¸¥Á¥ç¥³¤Ç¤¹¡£
¢£¤Þ¤ë¤´¤È°ìÎ³ ¥·¥ç¥³¥éçõÂçÊ¡
²Á³Ê¡§260±ß¡ÊÀÇ¹þ280.80±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë～½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§²Æì¸©½ü¤¯Á´¹ñ
¤Þ¤ë¤´¤È°ìÎ³¤Îçõ¤ò¥Á¥ç¥³¤ÎÉ÷Ì£¤¬Ë¤«¤ÊÇ»¸ü¥Á¥ç¥³¤¢¤ó¤È½À¤é¤«¤¤ÌßÀ¸ÃÏ¤ÇÊñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£çõ¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤ÈÇ»¸ü¥Á¥ç¥³¤Î´Å¤ß¤¬ÁêÀÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¢£Ç»¸ü¥Á¥ç¥³¥×¥ê¥ó
²Á³Ê¡§320±ß¡ÊÀÇ¹þ345.60±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë～½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§²Æì¸©½ü¤¯Á´¹ñ
£²¼ïÎà¤Î¥Á¥ç¥³¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥×¥ê¥ó¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥¯¥êー¥à¤ò¹Ê¤Ã¤¿¡¢¥Á¥ç¥³¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤»ÅÎ©¤Æ¡£ÄìÌÌ¤Ë¤Ï¥Á¥ç¥³¥¯¥êー¥à¥½ー¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Á¥ç¥³¤ÎÍ¾±¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤·¤¢¤ï¤»¿©´¶¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤é¥¹¥¤ー¥ÄÂçºþ¿·¤ØÆ§¤ßÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òºþ¿·¡ª¤´Ë«Èþ¥¹¥¤ー¥ÄÇä¾ì
º£²ó¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤Ï¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¥Ð¥Ö¥ë¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¥Ð¥Ö¥ë¡×¤¬¤ªµÒÍÍ¤Ø¥ï¥¯¥ï¥¯¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Çä¾ì¤ËÌÀ¤ë¤µ¤È³Ú¤·¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢Æü¡¹¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ë¼Ò²ñÅª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´èÄ¥¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¥Á¥ç¥³¤òÇã¤¦¡Ö¼«Ê¬¥Á¥ç¥³¡×»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤â¤¢¤ê¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»þ´ü¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ã¯¤â¤¬Æü¾ï¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤òËº¤ì¤Æ¤·¤¢¤ï¤»¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤òÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥¥Ã¡¢¤Õ¤ï¤Ã¡¢¤È¤í¤ê¡£·×»»¤·¿Ô¤¯¤·¤¿¡Ö¿·¡¦¿©´¶ÂÎ¸³¡×¤¬¡¢¸Þ´¶¤ò»É·ã¤·¤Þ¤¹
º£²ó¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÃæ¤Ç¿©´¶¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤ò¤â¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¾¦ÉÊ¤¬¡Ö¥¯¥ï¥È¥í¥Á¥ç¥³¥¨¥¯¥ì¥¢¡×¡¢¡Ö±À¤É¤é ¤Ä¤Ö¤¢¤ó¡õ¥Û¥¤¥Ã¥×¡×¤Ç¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¯¥ï¥È¥í¥Á¥ç¥³¥¨¥¯¥ì¥¢¡×¤Ï¡¢¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¥¨¥¯¥ì¥¢»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¡Ö£´¼ï¤Î¥Á¥ç¥³¶ñºà¡×¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¤ª¤¤¤·¤¤ÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡ÖÊÌÎ©¤ÆÀ½Ë¡¡×¤Ë¤è¤ë±À¤É¤éÀ¸ÃÏ¤Ï¡¢ÍñÇò¤òË¢Î©¤Æ¤¿¥á¥ì¥ó¥²¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥ªー¥Ö¥ó¤ÇÄã²¹Ä¹»þ´Ö¾ÆÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤Î¤É¤é¾Æ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡Ö¹â¤µ¡×¤È¡Ö¤Õ¤Ã¤¯¤é´¶¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥¥Ã¤È¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥³ー¥Á¥ó¥°¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥êー¥à¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¿©´¶¡×¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤È¤ª¤¤¤·¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¡¡º£²ó¤Îºþ¿·¤Ç»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤ªµÒÍÍ¤ÎÆü¾ï¤Ë¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë½Ö´Ö¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ö½Ö´Ö¤«¤é¿©¤Ù½ª¤ï¤ë¤½¤Î»þ¤Þ¤Ç¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤¿¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ËÅØ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ï·Ú¸ºÀÇÎ¨Å¬ÍÑ¤Î¾ÃÈñÀÇ8%¤ÇÉ½µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Í½Äê¿ô¤¬½ªÎ»¤Þ¤¿¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¾¦ÉÊ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÉô¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤ä¾¦ÉÊÌ¾¡¦µ¬³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ëÈÎÇäÃÏ°è¶èÊ¬¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.sej.co.jp/products/area/
¢¨¾ðÊó¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ÏHP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£