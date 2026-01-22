¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶äºÂ ÄÕ²°½ñÅ¹¡Û¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ë²è¡¦¸¶²èÅ¸¡Ö¡½ ²ÁÃÍ¤ÎÂçµÕÅ¾·à ¡½Animation Art Materials Exhibition¡×¤ò1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¡£
¶äºÂ ÄÕ²°½ñÅ¹¡ÊÅìµþÅÔ Ãæ±û¶è GINZA SIX 6F¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ë²è¡¦¸¶²èÅ¸¡Ö¡½ ²ÁÃÍ¤ÎÂçµÕÅ¾·à ¡½Animation Art Materials Exhibition¡×¤ò2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢Å¹Æâ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹GINZA ATRIUM¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ½¸¥Ú¡¼¥¸¡Ãhttps://store.tsite.jp/ginza/event/art/52254-1457060115.html
³µÍ×
¤«¤Ä¤Æ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤ÎÉû»ºÊª¤È¤·¤Æ»£±Æ¸å¤ËÇÑ´þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼êÉÁ¤À©ºî¤Î¥»¥ë²è¤ä¸¶²è¡£¤½¤ì¤é¤¬º£¡¢À¤³¦¤Î¥¢¡¼¥È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤ÎÈþ½ÑÉÊ¡×¤È¤·¤ÆºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòº£¤Î¹ñºÝ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Ä¾É®¸¶²è¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤¬¿ôÉ´Ëü±ß¤«¤é¿ôÀéËü±ß¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤äÃøÌ¾¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¥¢¡¼¥È¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢1970Ç¯Âå¤«¤é90Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿Ä¾É®¤Î¥»¥ë²è¡¦¸¶²è¡¢Ìó100ÅÀ¤òÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¤¬°ìËç°ìËç¼ê¤òÆ°¤«¤·¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤ó¤ÀÀ©ºî¤Î¾Ú¤ò¡¢»þÂå¤´¤È¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºîÉÊÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
²ñ¾ìÅ¸¼¨ºîÉÊ¤Ï¡¢1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë11¡§00¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¡£
¥×¥ì¥»¡¼¥ë¥¹¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê²ñ´ü³«»ÏÁ°¤ËÈÎÇä¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¸Í÷²ñ¾ÜºÙ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ë²è¡¦¸¶²èÅ¸
¡Ö¡½ ²ÁÃÍ¤ÎÂçµÕÅ¾·à ¡½Animation Art Materials Exhibition¡×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
´ü´Ö¡Ã2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë
»þ´Ö¡Ã11¡§00¡Á20¡§00¡¡¢¨ºÇ½ªÆü¤Î¤ß18»þÊÄ¾ì
²ñ¾ì¡Ã¶äºÂ ÄÕ²°½ñÅ¹ GINZA ATRIUM
¼çºÅ¡Ã¶äºÂÄÕ²°½ñÅ¹
¶¨ÎÏ¡Ã³ô¼°²ñ¼ÒArgos¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¹¥«¥¢¡¼¥È¡¢³ô¼°²ñ¼ÒEMY
Æþ¾ì¡ÃÌµÎÁ
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ãinfo.ginza@ccc.co.jp
ÆÃ½¸¥Ú¡¼¥¸¡Ãhttps://store.tsite.jp/ginza/event/art/52254-1457060115.html
¢¡¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤Î¤´°ÆÆâ
1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë18¡§00¡Á20¡§00
¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ë¤Æ»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥Ö¥ê±Ç²è¡Ø¼ª¤ò¤¹¤Þ¤»¤Ð¡Ù¤Ç¡ÖÀ»»Ê¡×Ìò¤Î±éÁÕ¥â¥Ç¥ë¤ª¤è¤Ó¼Â±éÁÕ¤òÃ´Åö¤·¤¿
¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëKao»á¤È¾®ÅÄÅç»á¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖMINGLE¡×¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÌ¾¶Ê¤ò¸ò¤¨¤¿Ìó20Ê¬
¤ÎÆÃÊÌ¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¡£¸¶²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
±éÁÕ»þ´Ö¡ÊÍ½Äê¡Ë¡Ã18¡§50¡Á19¡§20
±éÁÕ¡ÃMINGLE
MINGLE¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2002Ç¯¤Ë¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥óKao¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOverture¡Ù¼ýÏ¿¤Î¥È¥ê¥ª±éÁÕ¤òµ¯ÅÀ¤Ë·ëÀ®¡£MINGLE¡Ê¥ß¥ó¥°¥ë¡Ë¤Ï¡Öº®¤¼¤ë¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¡×¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¤È½½¿ô¼ïÎà¤ÎÌÚ´É³Ú´ï¤È¤¤¤¦ÆÈÁÏÅª¤ÊÊÔÀ®¤Ç¡¢²»³ÚÀ¡¦¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¤â¤ËÂ¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¾å¼Á¤Ê¥é¥¤¥Ö¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡üKao¡Ê¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¡Ë
¹ñÎ©⾳³Ú⼤³Ø¡¢Åìµþéº½Ñ⼤³Ø⼤³Ø±¡½¤Î»¡£Ìó30Ç¯¤ËÅÏ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë³¦¤ÇÉñÂæ²»³Ú¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¡£¥¸¥Ö¥ê±Ç²è¡Ø¼ª¤ò¤¹¤Þ¤»¤Ð¡Ù¤Ç¡ÖÀ»»Ê¡×Ìò¤Î±éÁÕ¥â¥Ç¥ë¤ª¤è¤Ó¼Â±éÁÕ¤òÃ´Åö¡£
¡ü¾®ÅÄÅç µü¡ÊÌÚ´É³Ú´ï¡Ë
¥Õ¥ë¡¼¥È¡¢¥¯¥é¥ê¥Í¥Ã¥È¡¢¥µ¥¯¥½¥Õ¥©¥ó¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÌÚ´É³Ú´ï¤òÁà¤ë¥Þ¥ë¥Á¥ê¡¼¥ÉÁÕ¼Ô¡£¥¸¥ã¥º¤ò¼´
¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ö¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥ï¡¼¥¯¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼ê¤¬¤±¤ë¡£¡ÖMINGLE¡×¤Ç¤Ï±éÁÕ¤ª¤è¤Ó²»³Ú¹½À®
¤òÃ´¤¦Ãæ³ËÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£
¶äºÂ ÄÕ²°½ñÅ¹
ËÜ¤ò²ð¤·¤Æ¥¢¡¼¥È¤È⽇ËÜ⽂²½¤ÈÊë¤é¤·¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¡Ö¥¢¡¼¥È¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¡×¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
½»½ê¡Ã¢©104-0061 ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ6-10-1 GINZA SIX 6F
±Ä¶È»þ´Ö¡ÃÅ¹ÊÞ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ãhttps://store.tsite.jp/ginza/
Facebook¡Ãhttps://www.facebook.com/GINZA.TSUTAYABOOKS/?ref=bookmarks
X¡Ãhttps://twitter.com/GINZA_TSUTAYA
Instagram¡Ãhttps://www.instagram.com/ginza_tsutayabooks/
CCC¥¢¡¼¥È¥é¥Ü
CCC¥¢¡¼¥È¥é¥Ü¤Ï¡¢´ë²è²ñ¼Ò¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥¢¡¼¥È¤¬¤¢¤ëÀ¸³è¡×¤ÎÄó°Æ¤ò¤¹¤ë´ë²è½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥¢¡¼¥È¤¬¤¢¤ëÀ¸³è¡×¤ÎÄó°Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¡¼¥È¤ò¿È¶á¤Ë¤·¡¢Ã¯¤«¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤è¤ê¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢Å¹ÊÞ´ë²è¤ä¥¢¡¼¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢Ä¹Ç¯¤Î¼Â¶È·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç´ë²èÄó°Æ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ãhttps://www.ccc-artlab.jp/
Instagram¡Ê@ccc_art_lab¡Ë¡Ãhttps://www.instagram.com/ccc_art_lab/
