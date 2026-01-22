日本のショコラ専門店「ベルアメール」が、パリ発・世界最大級のチョコレートの祭典サロン・デュ・ショコラ 2026 に出店。アイコンである「パレショコラ」から、東京会場限定商品も登場します。

ジェイ・ワークス株式会社フランス パレショコラ

2003年創業の日本のショコラ専門店「ベルアメール」。

ブランド名はフランス語で「BEL＝美しい」「AMER＝苦味」を意味し、

カカオが持つ美しい苦味と、日本ならではの繊細な感性を掛け合わせた

ショコラづくりを大切にしてきました。

日本の四季や素材に寄り添いながら、これまで数々の新作ショコラを発表。

看板商品である板チョコレート「パレショコラ」も、時代とともに進化を続けています。

今回のサロン・デュ・ショコラ 2026では、

ベルアメールのアイコンとも言える「パレショコラ」から、

サロン・デュ・ショコラ 2026 東京会場 限定商品が登場します。

【販売情報】

■ サロン・デュ・ショコラ 2026

PART3

■ 会期

2026年1月31日（土）～2月4日（水）

2026年2月7日（土）～2月15日（日）

※2月4日（水）、2月15日（日）は午後6時終了

※2月6日（金）はイベント開催のため全館休業

■ 会場

伊勢丹新宿店 本館6階 催物場

※会期中、午前10時～午前11時のご入場は、

エムアイカード会員さまの優先入場（Pass Marketによる抽選制事前予約）となります。

詳細は入場案内ページをご確認ください。

■ 三越伊勢丹オンラインストア

～2月9日（月）午前10時まで

フランス パレショコラ （サロン・デュ・ショコラ 2026 東京会場 限定品）

\2,160（税込）

フランス産発酵バター、ハチミツ、カソナード、カマグル塩、シャンパン。

フランス各地の厳選素材とショコラを掛け合わせ、

それぞれの個性を引き立てた多彩な味わいのパレショコラに仕立てました。

ヴィンテージゴールドの缶に詰め合わせ、上質感あふれる佇まいに。

ご自身へのご褒美はもちろん、大切な方へのギフトにもふさわしい一品です。

ベルアメール ショコラコレクション / BEL AMER Chocolat Collection

スイーツアソートショコラ

\4,968（税込）

ミルフィーユやドーナツ、アルティザンショコラなど、多彩なスイーツをショコラで表現したスペシャルなアソート。

ひと箱でさまざまな味わいを楽しめる、ご褒美感あふれるセットです。

クレープショコラ

\2,160（税込）

ショコラでクレープを表現した新作「クレープショコラ」。薄焼きクレープを練り込んだなめらかなチョコクリームに、苺やバナナの風味をアクセントとして添えました。

見て楽しく、食べて美味しい一品です。

クレープショコラ苺のミニマンディアン

苺のミニマンディアン

\1,404(税込)

苺をイメージした、ミニサイズの板チョコレート。苺の魅力を詰め込んだ6種類のフレーバーを、可愛らしい苺模様の缶に詰め合わせました。

ミルク、ホワイト、ビター、ルビーチョコレートなど、それぞれに苺の風味やアクセントを重ねた、贈りものにもおすすめのアイテムです。

\1,620（税込）

可愛らしいミニサイズの板チョコレートの詰め合わせ。ハートモチーフや苺、ピスタチオ風味など、パレショコラで人気のフレーバーを一口サイズで楽しめます。

手軽に楽しめるサイズ感ながら、

ベルアメールならではの上質なチョコレートの味わいと美しいデザインが魅力です。

Chocolat BEL AMER /ショコラ ベルアメール

ベルアメール 自由が丘店

香り、口溶け、コクはショコラの”いのち”。

厳密に湿度・温度を管理したショコラ専門のアトリエで、ひとつひとつ丁寧に手作りしています。

