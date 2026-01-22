こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
Audi Revolut F1 Teamを正式発表：ベルリンでワールドプレミア
＊本リリースは、AUDI AG配信資料の翻訳版です。
アウディのファクトリーFormula 1チームを初公開
Audi R26のレースリバリー、チームウェア、ドライバー用レーシングスーツを公開
AUDI AG CEO デルナー「準備は整い、私たちは世界中の人々を魅了することに胸を躍らせています」
（ドイツ本国発表資料）2026年1月21日、インゴルシュタット／ヒンヴィール／ベルリン：フォーリングスを掲げるアウディにとって歴史的な瞬間を迎えました。Audi Revolut F1 Teamは、1月20日の夜（現地時間）、ベルリンにおいて正式にお披露目されました。ドイツの首都中心部に位置するイベント会場「クラフトヴェルク」において、約400名のゲストが、アウディのファクトリーFormula 1チームの初公開に立ち会いました。
アウディは、3月8日にオーストラリアで開催されるレースにおいて、モータースポーツの頂点へデビューを果たします。Audi R26は、ノイブルク アン デア ドナウの施設で開発されたドライブトレイン（power unit）を搭載し、AFR 26 Hybridと名付けられます。このパワーユニットは、クリスマス直前にヒンヴィールの拠点において、シャシーに組み込まれた状態で初めてファイアアップされました。1月9日には、スペイン バルセロナのカタルーニャ サーキットにおいて、チーム初となる走行が撮影日の一環として行われました。
Formula 1は、その歴史の中で最大の変革期を迎えています。レースシリーズは2026年に77シーズン目へと突入し、大幅に刷新された技術レギュレーションが導入されます。新しいレースカーの特徴は、走行中に調整可能なフロントおよびリヤウイングを備えたアクティブ エアロダイナミクスです。従来のDRS（ドラッグ・リダクション・システム）は、「ブーストモード」に置き換えられ、ボタン操作により最大限の追加電動パワーを発揮します。この機能は、オーバーテイク時やディフェンス時に使用されます。最大350 kWの電動モーターは、サステナブル燃料で走行する約400 kWの1.6リッターV6ターボエンジンに匹敵するレベルの出力を備えており、この分野においてアウディは英国企業のbp社と独占的に協業しています。
ベルリンでのイベントでは、チーム代表のジョナサン ウィートリー（Jonathan Wheatley）と、Audi F1プロジェクト責任者 のマッティア ビノット（Mattia Binotto）が、レースリバリーやパートナー、そして新しいチームウェアと、アウディのドライバーであるガブリエル ボルトレート（Gabriel Bortoleto：ブラジル）とニコ ヒュルケンベルグ（Nico Hülkenberg：ドイツ）が2026年シーズンに着用するドライバー用レーシングスーツを発表しました。これらのチーム関連ファンコレクションは、2月19日よりチームの公式ウェブサイトおよびadidasを通じて販売される予定です。これらは、綿密にコーディネートされた全体的なビジュアル・アイデンティティの一部で、特定のカラーと新しいフォントファミリーを含む、独自のコーポレート・アイデンティティがAudi Revolut F1 Teamのために開発されました。これにより、サーキットからソーシャルメディアでの存在感に至るまで、明確に区別されたアイデンティティを確立しながらも、ひと目ではっきりとアウディと分かるものになっています。チタニウムカラーは、アウディのモータースポーツの伝統に由来し、パフォーマンスと技術的精度を表しています。さらにAudi Redが新たに導入され、このチームを特徴づける色として使われます。
かつて「ミッテ ヒーティング工場（熱供給施設）」として使用されていた独特な建築空間で繰り広げられた演出は、没入型のショーや、アウディのヒストリックレーシングカー、そしてアウディ史上最もパワフルな市販モデルなど、ビジュアル面での魅力をゲストにいち早く披露しました。Audi RS e-tron GT performanceは、システム出力680 kW（925 hp）を誇り、Formula 1マシンであるAudi R26に匹敵する性能を備えています。
Audi Revolut F1 Teamにとって次の重要なマイルストーンは、1月26日から30日にかけて、バルセロナで非公開で実施される、新世代Formula 1カーのテスト走行です。続くバーレーンでの公式テストセッション（2月11日〜13日および2月18日〜20日）において最終テスト走行を行い、Audi R26はアウディにとって初となるFormula 1グランプリ参戦します。
Formula 1参戦は、アウディの戦略的再編の一環
Formula 1プロジェクトはアウディにとって戦略的なフラッグシップで、ブランドの技術的、文化的、そして起業家精神の再構築を体現しており、お客様と従業員の双方を鼓舞することを目的としています。開発およびレース活動は、経済的に魅力的な枠組みの中で行われ、すべてのチームに適用されるコストキャップにより、明確に定義された予算と公平な条件（イコールコンディション）が確保される一方、Formula 1のグローバルなリーチによって、圧倒的なブランド露出とスポンサーシップの機会が得られます。電動パワー比率の拡大やサステナブル燃料の導入を含む技術レギュレーションの大幅な変更は、モータースポーツの頂点に新たな競争者として参戦するアウディにとって理想的なタイミングです。
モータースポーツはアウディのDNAの一部であり、常に技術進歩とイノベーションを推進する原動力となってきました。初のミッドエンジン・グランプリカーから、ラリーにおけるquattro四輪駆動、ル マン、Formula E、そしてダカールラリーにおけるディーゼル、ハイブリッド、電動パワートレインに至るまで、アウディは決断力、勇気、忍耐力、そしてチームスピリットをもって、すべてのモータースポーツプロジェクトを成功へと導き、常に新たな領域を切り拓いてきました。アウディのFormula 1への参画は、こうした歩みをさらに発展させることを目的としています。
メディア向けのコンタクトポイントとなるContent Hub
ベルリンでのチームプレゼンテーションと同時に、Audi Revolut F1 Teamの新しいContent Hubもオンラインで公開されました。このContent Hubは、ニュース、インサイト、レースウィークエンドを中心とした定期的なアップデートなど、チームに関する限定コンテンツを集約する中核拠点として機能します。メディア関係者は、メディア配信リストに登録することで、今後のリリースや最新情報を受け取ることができます。
https://contenthub.audif1.com/
