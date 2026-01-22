AI・クラウド時代に求められるネットワークとセキュリティの最前線をご紹介− 「Japan IT Week【名古屋】」に出展 −

写真拡大 (全2枚)

アライドテレシス株式会社（本社 東京都品川区、代表取締役社長 サチエ オオシマ）は、2026年2月25日（水）〜27日（金）に開催される「Japan IT Week【名古屋】」に出展します。







企業が競争力を高めるうえで、生成AIやクラウドの活用は今や避けて通れない時代に突入しています。

そして、これらデジタル技術を最大限に活用するために必要となるのが、基盤となる高速かつ安定したITインフラの整備です。

具体的には、大量のデータをリアルタイムで処理するための高速かつ低遅延な通信環境、トラフィックの見える化や予兆検知など、通信を安定させるための運用体制が挙げられます。

さらに、外部接続の増加に伴い、サイバー攻撃や情報漏えいへの対策も必要であり、企業の情報システム担当者が対応すべき課題はますます複雑化・多様化しています。

そこで、本展示会において当社は、企業の導入事例を交え、AI・クラウド時代に求められるネットワークのポイントやセキュリティの最新ソリューションをご紹介します。

■出展内容

＜テーマ＞

「AI・クラウド活用時代に求められるITインフラを支援」

・無線LAN (Wi-Fi) ソリューション

　− 自律型無線LAN (Autonomous Wave Control)

・ITインフラ・ネットワーク運用管理ソリューション

　− ネットワーク運用管理（Vista Managerシリーズ）

　− クラウド管理型プラットフォーム (Allied OneConnect)

・セキュリティ対策ソリューション・サービス

　− 統合されたセキュアなWAN環境 (Allied SecureWAN)

　− セキュリティ教育・研修 (Net.Campus/NetQuest)

■開催概要

名　称：Japan IT Week【名古屋】

会　期：2026年2月25日(水) 〜27日(金)　10:00〜17:00

会　場：ポートメッセなごや 第1展示館（小間番号[3-13]）

　　　　名古屋市港区金城ふ頭三丁目2番1号

主　催：RX Japan株式会社

詳　細：https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/visit/ist.html

注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。なお、本文に記載のある「Allied OneConnect」は現在、商標登録出願中の名称となります。

注）展示内容は、都合により変更される場合がございます。予めご了承ください。

<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>

アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部

E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp

TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp

アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル