AI・クラウド時代に求められるネットワークとセキュリティの最前線をご紹介− 「Japan IT Week【名古屋】」に出展 −
アライドテレシス株式会社（本社 東京都品川区、代表取締役社長 サチエ オオシマ）は、2026年2月25日（水）〜27日（金）に開催される「Japan IT Week【名古屋】」に出展します。
企業が競争力を高めるうえで、生成AIやクラウドの活用は今や避けて通れない時代に突入しています。
そして、これらデジタル技術を最大限に活用するために必要となるのが、基盤となる高速かつ安定したITインフラの整備です。
具体的には、大量のデータをリアルタイムで処理するための高速かつ低遅延な通信環境、トラフィックの見える化や予兆検知など、通信を安定させるための運用体制が挙げられます。
さらに、外部接続の増加に伴い、サイバー攻撃や情報漏えいへの対策も必要であり、企業の情報システム担当者が対応すべき課題はますます複雑化・多様化しています。
そこで、本展示会において当社は、企業の導入事例を交え、AI・クラウド時代に求められるネットワークのポイントやセキュリティの最新ソリューションをご紹介します。
■出展内容
＜テーマ＞
「AI・クラウド活用時代に求められるITインフラを支援」
・無線LAN (Wi-Fi) ソリューション
− 自律型無線LAN (Autonomous Wave Control)
・ITインフラ・ネットワーク運用管理ソリューション
− ネットワーク運用管理（Vista Managerシリーズ）
− クラウド管理型プラットフォーム (Allied OneConnect)
・セキュリティ対策ソリューション・サービス
− 統合されたセキュアなWAN環境 (Allied SecureWAN)
− セキュリティ教育・研修 (Net.Campus/NetQuest)
■開催概要
名 称：Japan IT Week【名古屋】
会 期：2026年2月25日(水) 〜27日(金) 10:00〜17:00
会 場：ポートメッセなごや 第1展示館（小間番号[3-13]）
名古屋市港区金城ふ頭三丁目2番1号
主 催：RX Japan株式会社
詳 細：https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/visit/ist.html
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。なお、本文に記載のある「Allied OneConnect」は現在、商標登録出願中の名称となります。
注）展示内容は、都合により変更される場合がございます。予めご了承ください。
<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
