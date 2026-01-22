¡ØÎÃ»Ò¤ÈÀÅ¤È¤ª¥Óー¥ë¤µ¤ó¡Ù¤Î¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸ vol.2¡¢ÇòÀÐÎÃ»Ò&°ËÆ£ÀÅ BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É vol.2¤Ê¤É¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¡ª¡ª¥¢¥Ë¥á¡¦Ì¡²è¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ

³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ¡ØÎÃ»Ò¤ÈÀÅ¤È¤ª¥Óー¥ë¤µ¤ó¡Ù¤Î¾¦ÉÊ3¼ï¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£




³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:ºä°æÃÒÀ®¡Ë¤Ï¡ÖÆü¾ï¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤­¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ¡ØÎÃ»Ò¤ÈÀÅ¤È¤ª¥Óー¥ë¤µ¤ó¡Ù¤Î¾¦ÉÊ¤Î¼õÃí¤ò1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£



¢§¼õÃí¥µ¥¤¥È¡§AMNIBUS(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹)







https://amnibus.com/products/title/1174?utm_source=press


¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£




¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸ vol.2







ÇòÀÐÎÃ»ÒÍÍ¡¢°ËÆ£ÀÅÍÍ¡¢¤ª¥Óー¥ë¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢¦»ÅÍÍ


²Á³Ê ¡§Ã±ÉÊ \500(ÀÇ¹þ), BOX \6,000(ÀÇ¹þ)


¼ïÎà ¡§Á´12¼ï


¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â56mm


ÁÇºà ¡§»æ¡¢¥Ö¥ê¥­




¢§ÇòÀÐÎÃ»Ò&°ËÆ£ÀÅ BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É vol.2







¢¨²èÁü¤Ï¡ÖÇòÀÐÎÃ»Ò&°ËÆ£ÀÅ BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É vol.2 ver.A¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£



ÇòÀÐÎÃ»ÒÍÍ¡¢°ËÆ£ÀÅÍÍ¤Î¼Ì¿¿¤òBIG¤Ê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢¦»ÅÍÍ


²Á³Ê ¡§³Æ \2,000(ÀÇ¹þ)


¼ïÎà ¡§Á´3¼ï¡Êver.A¡¢ver.B¡¢ver.C¡Ë


¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ¡§¡ÊÌó¡Ë15.6¡ß11.5cm¡¡ÂæºÂ¡§¡ÊÌó¡Ë9.7¡ß2.9cm¡¡¸ü¤ß¡§3mm¡¡¢¨¼ïÎà¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë


ÁÇºà ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë




¢§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É4Ëç¥»¥Ã¥È vol.2







¢¨²èÁü¤Ï¡ÖÇòÀÐÎÃ»Ò&°ËÆ£ÀÅ ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É4Ëç¥»¥Ã¥È vol.2 ver.A¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£



ÇòÀÐÎÃ»ÒÍÍ¡¢°ËÆ£ÀÅÍÍ¡¢¤ª¥Óー¥ë¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É4Ëç¥»¥Ã¥È¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢¦»ÅÍÍ


²Á³Ê ¡§³Æ \1,000(ÀÇ¹þ)


¼ïÎà ¡§Á´4¼ï¡ÊÇòÀÐÎÃ»Ò¡¢°ËÆ£ÀÅ¡¢ÇòÀÐÎÃ»Ò&°ËÆ£ÀÅver.A¡¢ÇòÀÐÎÃ»Ò&°ËÆ£ÀÅver.B¡Ë


¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë12.7¡ß8.9cm


ÁÇºà ¡§»æ




¢§¼õÃí¥µ¥¤¥È¡§AMNIBUS(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹)







https://amnibus.com/products/title/1174?utm_source=press


https://x.com/AMNIBUS


¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£



¡ÚËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û


³ô¼°²ñ¼Òarma bianca


½»½ê¡§¢©164-0013 ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÌïÀ¸Ä®3－35－13 335ÃæÌî¿·¶¶¥Ó¥ë 3F


¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://armabianca.com/contact


Ã´Åö¡§óîÆ£Ä¾¼ù


Mail¡§support@amnibus.com


È¯¹Ô¸µ ³ô¼°²ñ¼Ò arma bianca


Web https://armabianca.com/


(C)RSHBT