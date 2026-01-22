『ARNOLD&PUPPETS』のトレーディングアクリルキーホルダー、トレーディングアクリルカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ARNOLD&PUPPETS』の商品8種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ARNOLD&PUPPETS』の商品の受注を1月19日（月）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1809?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディングアクリルキーホルダー

アーノルド、パペットジョーカー、パペットレオ、パペットベイン、パペットボンボン、パペット美智子、パペットトレイシー、パペットクリーチャー、パペットフクロウ、パペットマルガレータのイラストをアクリルキーホルダーに仕上げました。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「パペットフクロウ アクリルキーホルダー AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \7,150(税込)

種類 ：全10種

サイズ：本体：（最大約）64×58mm 厚み：3mm 特典：（約）69×48mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディングアクリルカード

アーノルド、パペットジョーカー、パペットレオ、パペットベイン、パペットボンボン、パペット美智子、パペットトレイシー、パペットクリーチャー、パペットフクロウ、パペットマルガレータのイラストをアクリルカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「パペットフクロウ アクリルカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \7,150(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング場面写缶バッジ

アーノルド、パペットジョーカー、パペットレオ、パペットベイン、パペットボンボン、パペット美智子、パペットトレイシー、パペットクリーチャー、パペットフクロウ、パペットマルガレータの印象的なシーンを缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「パペットジョーカー&パペットマルガレータ 場面写缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \495(税込), BOX \4,950(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング場面写イラストカード

アーノルド、パペットジョーカー、パペットレオ、パペットベイン、パペットボンボン、パペット美智子、パペットトレイシー、パペットクリーチャー、パペットフクロウ、パペットマルガレータの印象的なシーンをイラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「集合 場面写イラストカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \2,750(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼マルチデスクマット

※画像は「パペットジョーカー マルチデスクマット」を使用しております。

パペットジョーカー、パペットレオ、パペットベイン、パペットボンボン、パペット美智子、パペットトレイシー、パペットクリーチャーのイラストをマルチデスクマットに仕上げました。

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,960(税込)

種類 ：全7種（パペットジョーカー、パペットレオ、パペットベイン、パペットボンボン、パペット美智子、パペットトレイシー、パペットクリーチャー）

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼ネックストラップ付き2ポケットパスケース

※画像は「パペットジョーカー ネックストラップ付き2ポケットパスケース」を使用しております。

パペットジョーカー、パペットレオ、パペットベイン、パペットボンボン、パペット美智子、パペットトレイシー、パペットクリーチャーのイラストをネックストラップ付きのパスケースに仕上げました。

クリアポケットと通常のポケットの2ポケット仕様となっておりますので、名刺と入室管理カード、交通系ICカードと社員証といった様々な用途にお使いいただけます。

また、首から下げることが可能なネックストラップ付きです。

通勤通学など、日常生活の様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：各 \2,200(税込)

種類 ：全7種（パペットジョーカー、パペットレオ、パペットベイン、パペットボンボン、パペット美智子、パペットトレイシー、パペットクリーチャー）

サイズ：（約）7.1×10cm

素材 ：PU合皮

▼B8硬質ケース

※画像は「パペットジョーカー B8硬質ケース」を使用しております。

パペットジョーカー、パペットレオ、パペットベイン、パペットボンボン、パペット美智子、パペットトレイシー、パペットクリーチャーのイラストをケースに仕上げました。

B8サイズ以内のイラストカードなどの収納に便利な硬質クリアケースです。

あなたの日常に新たな彩りをお加えください。

▽仕様

価格 ：各 \660(税込)

種類 ：全7種（パペットジョーカー、パペットレオ、パペットベイン、パペットボンボン、パペット美智子、パペットトレイシー、パペットクリーチャー）

サイズ：外寸：（約）10×7cm 内寸：（約）9.4×6.7cm （B8サイズ）

素材 ：硬質PVC

▼ダイカットステッカー

※画像は「アーノルド ダイカットステッカー」を使用しております。

アーノルド、パペットジョーカー、パペットレオ、パペットベイン、パペットボンボン、パペット美智子、パペットトレイシー、パペットクリーチャー、パペットフクロウ、パペットマルガレータのイラストをダイカットのステッカーに仕上げました。

コーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \550(税込)

種類 ：全10種（アーノルド、パペットジョーカー、パペットレオ、パペットベイン、パペットボンボン、パペット美智子、パペットトレイシー、パペットクリーチャー、パペットフクロウ、パペットマルガレータ）

サイズ：（約）9.6×9.2cm ※種類により異なる

素材 ：紙、PP

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1809?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(C)IdentityＶ/クラヴィフ劇場運営委員会