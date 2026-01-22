【Pearl Abyss】待望の新作オープンワールドアクションアドベンチャー『紅の砂漠』がマスターアップを報告！

Pearl Abyss Corp.

Pearl Abyss Corp.（パールアビス、本社：大韓民国果川市 ）は、開発中の新作『紅の砂漠（Crimson Desert）』について、製品版のパッケージマスター制作（通称：ゴーン・ゴールド/マスターアップ）が完了し、発売に向けた最終段階に入ったことを2026年1月22日に発表しました。本作は2026年3月20日（金）、PCおよびプレイステーション5，XBOX X|S、steam、Apple Mac ,epic gamesにて全世界同時リリースを予定しています。

■ 発売に向けた最終工程「マスターアップ」を完了

パールアビスは1月21日、『紅の砂漠』の公式ソーシャルメディアを通じてマスターアップを報告しました。これはゲーム開発が完了し、量産・配信に向けた準備が整ったことを意味します。

公式発表の中で開発チームは、「『紅の砂漠』の旅路を共にしてくださった全世界のファンの皆様のおかげで、リリースのための最後の一歩を踏み出すことができました。3月20日、ファイウェル大陸で皆様をお待ちしています」と、長期間待ってくれたファンへの深い感謝と、発売に向けた意気込みを語りました。

■ グローバルゲームショウでの高評価

『紅の砂漠』はこれまでに、韓国のG-STARをはじめ、TGA（The Game Awards）、GDC (Game Developers Conference) 、Gamescom（ドイツ）、東京ゲームショウ（TGS）、PAXなど、世界中の主要なゲームイベントに出展してきました。実際の試遊を通じて多くのゲーマーと交流し、そのクオリティの高さで発売前から大きな期待を集めています。

■ 『紅の砂漠』とは

広大なファイウェル大陸を背景に、主人公クリフが「灰色のたてがみ」の仲間たちと繰り広げる旅を描くオープンワールドアクションアドベンチャーゲームです。

また、写実的で高品質なグラフィック、躍動感あふれる戦闘、高い自由度と多彩な相互作用を持つオープンワールドといった特徴により、スリルと没入感を兼ね備えていると高い評価を受けています。

■ 2026年3月20日、全世界同時リリース 本作は2026年3月20日（日本時間）より、PlayStation 5、Xbox Series X|S、Steam、 Apple Mac 、Epic Games Storeでプレイ可能です。現在、公式ホームページにて事前予約を受付中です。

・STEAM：https://store.steampowered.com/app/3321460/CRIMSON_DESERT/

・PlayStation：https://store.playstation.com/concept/10002363/

・Xbox：https://www.xbox.com/en-us/games/store/crimson-desert/9ng592g0w474

■ Pearl Abyss（パールアビス）について

Pearl Abyssは、MMORPG『黒い砂漠』シリーズで世界的に知られるゲーム開発会社です。

現在、モバイル、PCオンライン、コンソールなど多様なプラットフォームでサービスを提供し、その領域を世界中へ拡大しています。

比類なきゲームクオリティを実現するために、自社開発の次世代ゲームエンジンにこだわり続けており、現在は『紅の砂漠』、『ドケビ（DokeV）』、『PLAN 8』などの新作開発に取り組んでいます。ゲーム開発業界のリーダーとして、私たちはこれからも成長を続け、世界中のプレイヤーに最高のサービスを提供してまいります。

》 関連リンク：

・『紅の砂漠』公式サイト：http://crimsondesert.pearlabyss.com

・『紅の砂漠』日本公式X：https://twitter.com/CrimsonDesertJP

・『紅の砂漠』公式YouTube：https://www.youtube.com/CrimsonDesert/

権利表記：(C) Pearl Abyss Corp. All Rights Reserved.