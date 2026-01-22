【姫路市｜2026年1月31日（土）開催】姫路初クラフトビール醸造所で“タンク直注ぎ”と牡蠣弁当を味わう限定10名体験｜神姫バス×Egret Brewery
神姫バス株式会社（代表取締役社長：長尾真、本社：兵庫県姫路市）は、兵庫県姫路市の地域事業者と連携し、姫路・播磨の食文化を体感する少人数制イベントを企画しました。2026年1月31日（土）、姫路市初のクラフトビール醸造所「Egret Brewery」を舞台に、ブルワー（ビール職人）による醸造所見学とタンク直注ぎの出来たてビールを提供します。さらに、播磨産牡蠣を主役にミシュラン掲載歴のある料理人が手がける特製弁当を用意しました。地域資源の価値を体験型コンテンツとして発信し、冬の播磨の魅力を五感で伝える取り組みです。
【イベント概要】
日時：
2026年1月31日（土）12時00分 ～14時00分（現地集合・現地解散）
場所：Egret Brewery（イーグレブルワリー）
住所：〒670-0986 兵庫県姫路市苫編396
参加費用：13,500円（税込）
募集人数：10名（最少催行人数5名）
体験内容：
・ブルワー案内による醸造所見学
・タンク直注ぎクラフトビールの試飲
・播磨産牡蠣を使った特製弁当の提供
申込方法：以下予約ページより申込
https://local-prime.com/event/egret-brewery-oyster-beer-experience/
【Egret Brewery（イーグレブルワリー）】
Egret Breweryは、姫路市初のクラフトビール醸造所として誕生しました。姫路の水や自家栽培ホップなど地域資源を生かし、少量多品種のクラフトビールを醸造しています。修業を重ねたブルワーが一貫して製造を担い、土地の個性や季節感を表現した味わいが特長です。併設のタップルームでは、出来たてのビールとともに、姫路の食文化を発信しています。
【Localprimeについて】
神姫バスでは、兵庫の魅力ある人やモノを発掘し、メディアサイト「Localprime」を通じて発信しています。サイト内では、地域の魅力を体感できる体験やツアーの販売も実施中。まだ知らない兵庫の魅力にふれ、日常を少し豊かにする発見を提供しています。
Localprime公式サイト： https://local-prime.com/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：神姫バス株式会社 Localprime事務局
E-Mail：chiikijigyou@shinkibus.co.jp
担当：長谷川
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339733/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339733/images/bodyimage2】
配信元企業：神姫バス株式会社
【イベント概要】
日時：
2026年1月31日（土）12時00分 ～14時00分（現地集合・現地解散）
場所：Egret Brewery（イーグレブルワリー）
住所：〒670-0986 兵庫県姫路市苫編396
参加費用：13,500円（税込）
募集人数：10名（最少催行人数5名）
体験内容：
・ブルワー案内による醸造所見学
・タンク直注ぎクラフトビールの試飲
・播磨産牡蠣を使った特製弁当の提供
申込方法：以下予約ページより申込
https://local-prime.com/event/egret-brewery-oyster-beer-experience/
【Egret Brewery（イーグレブルワリー）】
Egret Breweryは、姫路市初のクラフトビール醸造所として誕生しました。姫路の水や自家栽培ホップなど地域資源を生かし、少量多品種のクラフトビールを醸造しています。修業を重ねたブルワーが一貫して製造を担い、土地の個性や季節感を表現した味わいが特長です。併設のタップルームでは、出来たてのビールとともに、姫路の食文化を発信しています。
【Localprimeについて】
神姫バスでは、兵庫の魅力ある人やモノを発掘し、メディアサイト「Localprime」を通じて発信しています。サイト内では、地域の魅力を体感できる体験やツアーの販売も実施中。まだ知らない兵庫の魅力にふれ、日常を少し豊かにする発見を提供しています。
Localprime公式サイト： https://local-prime.com/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：神姫バス株式会社 Localprime事務局
E-Mail：chiikijigyou@shinkibus.co.jp
担当：長谷川
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339733/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339733/images/bodyimage2】
配信元企業：神姫バス株式会社
プレスリリース詳細へ