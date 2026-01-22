【Dior】ディオールを纏うセレブリティ @2026-2027年ウィンター コレクション

クリスチャン・ディオール合同会社

ディオールを纏うセレブリティ。2026 年 1月 21日、ディオールはパリのロダン美術館にて、ジョナサン・アンダーソンによる2026-2027年ウィンター コレクションを発表しました。日本からはディオール ジャパン アンバサダーの横浜流星、北村匠海、ディオール ビューティー アンバサダーで、俳優の吉沢亮をお迎えしました。

グローバルからは、ロバート・パティンソン、ヒョンジン、ミンギュ、ルイス・ハミルトン、ルイ・ガレル、ミア・ゴス、ジェイミー・ドーナン、ヘンリー・ラウ、ラキース・スタンフィールド、アポ、マイル、ルカ・グァダニーノ、ポール・キルヒャー、フローレンス・ハントといった華やかなセレブリティたちが集結しました。

横浜流星は、オフホワイトのウールノッチドラペルジャケットと、ホワイトのコットンシャツ、ブルーデニムジーンズに、ディオールのアクセサリーを合わせました。

北村匠海はベージュコットンのボンバージャケットと、ベージュのカシミアトップス、ブルーのデニムジーンズを着用し、ディオールのアクセサリーを合わせました。

吉沢亮はグリーンとネイビーのジャージーポロシャツに、ダークブルーデニムの「カプリス」ジーンズを合わせ、ディオールのアクセサリーも着用しました。

ロバート・パティンソンはグレーツイードのダブルブレスト ピークドラペルジャケットに、ブラウンチェックのコットンシャツ、ブルーデニムジーンズを纏いました。ディオールのアクセサリーも着用しました。

ヒョンジンは、ブルーのウールカーディガン、ホワイトのコットンシャツ、ブルーのデニムパンツを纏い、ディオールのアクセサリーも着用しました。

ミンギュは、ブラウンウールの「バー」ジャケットに、ホワイトコットンのウィングチップカラーシャツ、ネイビーのウールパンツを合わせた装いで登場しました。ディオールのアクセサリーも着用しました。

ルイス・ハミルトンは、ブラックのウールジャケットと対のパンツ、ホワイトのコットンシャツを着用しました。ディオールのアクセサリーも身につけました。

ルイ・ガレルは、カーキのコットンプリーツトレンチコートと、グレーとピンクのジャージーポロシャツ、ブルーのデニムジーンズを纏いました。ディオールのアクセサリーも着用しました。

ミア・ゴスはブラックウールのジャケットとグレーのシルクパンツのルックに、ディオールのアクセサリーを合わせました。

ジェイミー・ドーナンはベージュコットンのトレンチコートにグレーのカシミアカーディガン、ブラックのデニムジーンズを合わせ、ディオールのアクセサリーも着用しました。

ヘンリー・ラウはブラックウールの「バー」ジャケット、ホワイトコットンのウィングチップカラーシャツ、ブラックのデニムジーンズを纏いました。ディオールのアクセサリーも着用しました。

ラキース・スタンフィールドはダークグレーウールのノッチドラペルジャケットと、ブルーのジャージープルオーバー、ブルーのコットンパンツを着用しました。ディオールのアクセサリーも身につけました。

アポはディオールのダークブルーデニムのダブルブレスト ピークドラペルジャケットと、ホワイトコットンのウィングチップカラーシャツ、ブルーデニムパンツを着用しました。ディオールのアクセサリーも身につけました。

マイルはブラックのウールコート、ブルーのウィングチップカラーシャツ、ブルーのデニムジーンズを纏いました。ディオールのアクセサリーも着用しました。

ルカ・グァダニーノはネイビーウールのダブルブレストコートに、ブルーのコットンシャツ、グリーンウールカーディガン、ブラウンウールパンツを合わせた装いを披露しました。ディオールのアクセサリーも着用しました。

ポール・キルヒャーはディオールのグリーンレインコートと、ブルーストライプコットンシャツ、ブルーデニムジーンズを着用しました。ディオールのアクセサリーも身につけました。

フローレンス・ハントはブルーのウールカーディガンにブルーコットンパンツを合わせたルックで登場しました。ディオールのアクセサリーも着用しました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=RtPak-B9JmE ]

