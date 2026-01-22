しゃべる名刺登場！営業マンが自分アニメを持つ時代「縦型名刺アニメ」登場！30～60秒で自己紹介を本人ボイスで伝達。政策をSNSで伝える衆議院選挙での候補者PRに最適、対面ではスマホで即見せ、縦型看板も
その名刺、喋ります。
本人写真×AIアニメ×本人ボイスでつくる「縦型名刺アニメ」提供開始
-- 対面で即提示、SNSへ即投稿。“候補者PR”にも最適な縦型プロフィール動画
株式会社海馬は、写真とAIアニメ技術、本人の音声学習を組み合わせ、30秒～1分で個人・店舗・団体を紹介できる「縦型名刺アニメ」制作サービスを提供開始しました。
本人の写真や背景となる風景写真をもとにアニメ化し、さらに本人の声をAIで学習させることで、**「本人の声で自己紹介を語る＝喋る名刺」**を実現した、日本初（当社調べ）のサービスです。
■本サービスは縦型（スマホ最適）に特化しているため、
対面：スマホでその場で見せられる
SNS：投稿フォーマットにそのまま載せられる（Shorts／Reels／TikTok等）
という二つの利便性を両立します。
■特に、選挙期間における候補者PRのニーズ--
「短時間で人柄・実績・政策を伝えたい」「街頭や訪問先で瞬時に提示したい」「SNSで拡散したい」
といった課題に対し、**“縦型名刺アニメ＝候補者の喋るプロフィール動画”**として活用が見込まれます。
■開発背景：「選ばれる」ための自己紹介が、1分で必要な時代
ビジネスシーンにおける営業・採用・店舗集客だけでなく、選挙や地域活動などの場面でも、自己紹介はますます短時間化しています。
候補者や支援者の現場では、例えば以下のような声が増えています。
・演説を聞けない層に、SNSで端的に届けたい
・文字の政策だけでは“人柄”が伝わらない
・初対面でも「覚えてもらう仕掛け」が必要
・いつでもスマホで見せられるプロフィールが欲しい
当社はこの社会変化に対し、名刺を「渡す」から「見せる」へ進化させる手段として、縦型プロフィール動画に特化した縦型名刺アニメを開発しました。
■「縦型名刺アニメ」とは（喋る名刺）
本人写真・背景写真をもとにアニメ調の映像を制作し、本人の声を学習したAIナレーションで紹介文を読み上げる、縦型（スマホ最適）30秒～1分の自己紹介アニメです。
縦型にする価値（コンセプト）
・対面で強い： スマホを取り出してその場で提示
・現場で強い： 街頭・訪問・イベントで即活用
・SNSで強い： そのまま投稿でき、拡散導線を作れる
特徴（3つのポイント）
1）写真×背景で“第一印象”が作れる
顔写真・活動写真・地域の風景・店内写真などを活かし、文章だけでは伝わらない温度感を映像化。
2）本人ボイスで語る「信用の自己紹介」
本人音声を学習し、本人の声でナレーション。
候補者の場合は「本人が語っている」感覚が信頼につながります。
3）縦型だから運用が速い（配れる・貼れる・投稿できる）
LINEで送付
SNS固定投稿
チラシ・名刺にQR掲示
■街頭活動でその場提示など、選挙期間の運用と相性が高い形式です。
活用シーン：候補者PR／政治・地域活動（新設）
■ 候補者向け「1分プロフィール（喋る名刺）」
経歴・実績・政策の要点を30～60秒で紹介
“誰か分からない”問題を解消し、記憶に残る
SNSの縦動画としてそのまま投稿可能
■ 支援者・後援会向け「応援メッセージ動画名刺」
推薦理由、地元の声、応援メッセージをアニメ化
候補者のSNS拡散用素材として活用
営業：商談化率アップの縦型プロフィール
店舗：店長メッセージ、初来店の不安解消
採用：社員紹介、会社の空気感の可視化
クリエイター：作品＋作者の紹介でファン化
