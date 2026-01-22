「Viewlaシリーズ」のSIMカメラを活用した、自治体におけるYouTubeライブ配信や公共・駅前区域の防犯導入事例を公開中！
IPカメラの販売を行うソリッド株式会社 カメラ事業部（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役社長：徳岡 達人、以下 ソリッドカメラ）は、「Viewlaシリーズ」の観光地におけるYouTube配信や公共・駅前区域における防犯を目的とした導入事例を公開いたしました。
??今回公開した導入事例
導入事例1：高知県吾川郡仁淀川町 様
絶景を離れた場所からたくさんの人へ。観光地の様子をYouTube配信でお届け。
毎年3月末ごろに満開になる「ひょうたん桜」が非常に有名な仁淀川町で、「Viewlaシリーズ」のSIM通信対応のネットワークカメラ「IPC-16LTEp」を観光カメラとして採用いただきました。通信回線工事が不要なSIMカメラを活用して開花状況をライブ配信することで、町に訪れる観光客や職員がひょうたん桜の見ごろがわかるようになっています。
＜お客様の声＞
ひょうたん桜が花なしの状態から蕾になり、開花し、散るまでの全過程をYouTubeライブで公開することにより、ひょうたん桜のファンが自分の好きなタイミングで来場できるようになりました。これまでは開花時期に役場の職員が毎日数キロ離れた現地に行き、開花状況を撮影し公開していました。しかし、SIMカメラを設置することでいつでもパソコンやスマホで状況が確認できるようになり、人件費や職員の負担の削減にもつながっています。
また、開花時期に役場への問い合わせが多く、担当部署の通常業務に支障が出ていた問題も、この観光カメラの設置によって解消されました。
・事例記事はこちら
https://www.solidcamera.net/solution/casestudy/niyodogawa_city/
導入事例2：埼玉県新座市 新座市駅前防犯協会 様
駅前区域（スクールゾーン、交差点の見守り、公園トイレの防犯・いたずら防止）の安全対策に防犯カメラを設置。死活監視機能で効率的な運用が可能に！
駅前区域の安全性向上を目的として、防犯カメラの導入を進めています。駅前では落書きやいたずらが頻発しており、特に高架下の暗い公園のトイレでは、女性が一人で利用する際に不安を感じるケースがありました。また、既存のカメラには死活監視機能がなく、映像が記録されていない場合や、故障の有無を現地で確認しなければならないという課題もありました。これらの問題を解決するために、「Viewlaシリーズ」のSIM通信対応のネットワークカメラ「IPC-16LTEp」を新たな防犯カメラとして導入しました。
＜お客様の声＞
悪意のある落書きが0件になったことで、防犯カメラの設置効果を実感しました。さらに、ソリッドカメラは保証が充実している点も非常に安心感がありました。屋外に設置するため筐体の故障などが気がかりでしたが、5年保証なら安心して利用できます。
また、死活監視機能により、映像に不具合が生じた場合には通知が来るため、すぐに対応が可能です。今では映像が撮れていないカメラは一台もなくなりました。
※5年保証はソリッドSIMサービスにご加入のカメラが対象となります
・事例記事はこちら
https://www.solidcamera.net/solution/casestudy/niiza-city/
Viewla（ビューラ）シリーズとは
カメラ単体で通信が可能な「かんたん設置」「かんたん視聴」が魅力のネットワークカメラシリーズです。1台の設置からでも費用対効果高くご利用いただけ、店舗などのビジネスシーンを中心に15万台以上の販売実績がございます。
