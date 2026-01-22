無軌道式移動車両の世界市場2026年、グローバル市場規模（バッテリー式、ケーブル式）・分析レポートを発表
2026年1月22日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「無軌道式移動車両の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、無軌道式移動車両のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
本調査は、世界の無軌道式移動車両市場の現状と将来展望を明らかにしたものです。世界市場規模は2024年に約294百万米ドルと評価されており、2031年には約363百万米ドルに拡大すると予測されています。
調査期間中の年平均成長率は3.1パーセントと見込まれており、製造現場や物流分野における省力化需要を背景に、緩やかな成長が続く市場であると位置付けられています。また、米国の関税制度や各国の政策調整が、市場の競争構造、地域経済の動向、供給網の強靭性に与える影響についても検討しています。
________________________________________
無軌道式移動車両とは、軌道を必要とせず、比較的平坦な床面を自由に走行できる搬送装置です。電源装置、伝動機構、鋼構造の荷重支持フレーム、操舵装置、走行機構、制御モジュール、故障診断機能などで構成されており、自走式で前進、後退、旋回、その場回転などの動作が可能です。
高い機動性と柔軟性を備えており、工場内、倉庫、物流拠点などでの資材搬送に広く活用されています。さらに、鋼材コイルや電池などの工業製品を搬送するための専用構造を追加するなど、用途に応じた設計が可能です。
________________________________________
本レポートは、世界市場を対象に、数量的分析と質的分析の両面から包括的に構成されています。
メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に市場を分析し、需要と供給の動向、競争環境の変化、市場需要を左右する要因を多角的に整理しています。市場が継続的に変化する中で、自動化投資や安全性向上への要求がどのように需要構造へ影響しているかについても考察しています。
________________________________________
市場規模分析では、2020年から2031年までの期間を対象に、消費金額、販売数量、平均販売価格の推移と将来予測が示されています。地域別および国別の分析により、各地域における導入状況や成長速度の違いが明確にされています。
また、タイプ別および用途別の分析を通じて、成長が期待される分野や用途が整理されています。
________________________________________
本調査の主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を把握すること、無軌道式移動車両の成長可能性を評価すること、製品別および用途別の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を明らかにすることです。
これにより、事業戦略や設備投資の判断に有用な情報を提供しています。
________________________________________
主要企業としては、Aicrane、Henan Remarkable Intelligent Technology Co., Ltd.、DGCRANE、BEFANBY、Xinxiang New Leader Machinery Manufacturing Co., Ltd.、Fada Engineering、Henan Perfect Handling Equipment Co., Ltd.、Avon Engineering、KuangShan Crane、Henan Peisa machinery Co., LTDが取り上げられています。各社について、販売数量、売上高、価格、利益率、製品構成、事業展開地域、最近の事業動向が整理されており、競争環境の全体像が示されています。
________________________________________
________________________________________