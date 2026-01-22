【矢野経済研究所プレスリリース】キャラクターに関する消費者アンケート調査を実施（2025年）～「好きなキャラクターがいる」と回答した割合は、男性・女性ともに「15～19歳」が最も高い結果に～
株式会社矢野経済研究所（代表取締役社長：水越孝）は、キャラクターに関する消費者アンケート調査を実施し、好きなキャラクターの有無や性別・年齢別の割合、好きなキャラクターの印象、好きになった理由などの実態を分析した。ここでは、一部の結果を公表する。
1. 調査結果概要
2025年11月に全国在住の15歳から69歳までの男女5,230名（男性：2,667名、女性：2,563名）に対し、好きなキャラクター（キャラクター単体）の有無について尋ねたところ（単数回答）、「好きなキャラクターがいる」と回答した割合は58.6%となった。
また、性別でみると、男性は57.2%、女性は60.0%であった。さらに、性別・年齢別でみると、男性と女性のどちらも「15～19歳」が「好きなキャラクターがいる」と回答した割合が最も高かった。
2．注目トピック～好きなキャラクターIPランキング
自身の好きなキャラクター1位が、矢野経済研究所が抽出した98のキャラクターIP（キャラクターおよびキャラクターに紐づく作品・シリーズ、名称、ロゴ、デザインなどの知的財産の総称）に含まれる男女2,200名［性別と年齢層（5歳刻みの11階層）で区分した22セル×各100名］に対し、アンケート調査を実施した。
自身の好きなキャラクター1位に相当するキャラクターIP（単数回答）をみると、1位はハローキティやシナモロールなどがいる「サンリオ」、2位は多くのシリーズが展開されている「機動戦士ガンダムシリーズ」と、竈門炭治郎や煉獄杏寿郎などが登場する「鬼滅の刃」が同数であった。また、男性の1位は「機動戦士ガンダムシリーズ」、2位は「ワンピース」、3位は「ウルトラマンシリーズ」、女性の1位は「サンリオ」、2位は「ディズニー＆ピクサー」、3位は「PEANUTS（ピーナッツ）」であった。
https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/4012
調査要綱
1.調査期間：2025年10月～12月
2.調査対象：全国在住の15歳から69歳までの男女5,230名
3.調査方法：インターネットアンケート調査
4.発刊日： 2025年12月26日
