株式会社サンクユー、「人が採用できない」悩みはBtoB-ECで解決できると提唱― 残業100時間削減と売上120%増を同時に実現した中小企業の成功事例を公開 ―
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、深刻な人手不足や採用難に直面している中小企業に向けて、BtoB-ECサイトを「デジタルの労働力」として活用し、業務時間の大幅削減と業績向上を実現した事例を解説するコラム【「人が足りない」はBtoB-ECで解決できる。残業100時間削減と売上120%増を実現した中小企業の成功事例】を公開しました。
■背景：BtoB-ECは「販路拡大」だけでなく「人手不足対策」の切り札
多くの中小企業において「求人を出しても人が来ない」「受注業務が属人化しており休めない」といった課題が深刻化しています。
BtoB-ECは従来、売上拡大のためのツールとして認識されてきましたが、適切に設計・運用することで、受注処理・電話対応・在庫確認といった「定型業務」を自動化し、実質的な「人材採用」と同等以上の効果を発揮します。
本コラムでは、BtoB-EC導入によって月間100時間の残業を削減し、空いたリソースを営業活動に転換することで売上120%増を達成した具体的なプロセスを解説しています。
■コラムで紹介している主な内容
１）なぜ「人が足りない」企業ほどBtoB-ECが必要なのか
・電話、FAX、メール受注に潜む「見えないコスト」
・人を増やさずに処理能力を倍増させる「デジタル受注」の仕組み
２）成功事例：残業100時間削減のインパクト
・アナログな受注業務をECに置き換えた具体的なステップ
・社員の疲弊を防ぎ、離職率低下につなげた業務フローの改善
３）守り（業務効率化）から攻め（売上120%増）への転換
・事務作業から解放されたスタッフが取り組んだ「攻めの営業」とは
・既存顧客の単価アップと休眠顧客の掘り起こしに成功した理由
４）「失敗しない」人手不足対策としてのBtoB-EC構築
・システムありきではなく、現場の業務フローに合わせた設計の重要性
■コラムはこちら
「人が足りない」はBtoB-ECで解決できる。残業100時間削減と売上120%増を実現した中小企業の成功事例
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/btob_ec_can_solve_staff_shortages/
■「採用するよりEC化」という経営判断
人件費が高騰し採用が困難な現在、BtoB-ECへの投資は、単なるシステム導入ではなく「最もコストパフォーマンスの高い採用活動」と言えます。
サンクユーでは、
・既存の基幹システムとの連携
・現場担当者が使いやすい管理画面の設計
・得意先ごとの複雑な掛率設定
など、企業の独自要件に合わせた「業務を代替するBtoB-EC」の構築を得意としています。
■人手不足・業務過多にお悩みの企業様へ
・事務員が採用できず、営業担当が受注入力に追われている
・残業が常態化し、社員の定着率が悪い
・アナログ業務がボトルネックとなり、売上が頭打ちになっている
とお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
貴社の業務課題を整理し、「人が辞めない・売上が伸びる」ためのEC活用プランをご提案します。
【株式会社サンクユーについて】
EC-CUBEのインテグレートパートナーとして、ECサイトの新規構築からカスタマイズ、保守・運用までをワンストップで提供。
特に、事業者様ごとの細やかな要望に応える柔軟なカスタマイズ開発を得意とし、BtoB-ECからBtoCサイトまで、多くのECサイトの成功を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立 ：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【EC-CUBEについて】
株式会社イーシーキューブが開発・提供する、日本で最も利用されているオープンソースのEC構築パッケージです。
無料でダウンロードできるソースコードをベースに、事業者のニーズに合わせてデザインや機能を自由にカスタマイズできる高い柔軟性が特長です。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー 担当：広報担当
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
