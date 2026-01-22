「働きがいのある会社」に関する調査・認定 を行うGreat Place To Work® Institute Japan（本社：東京都港区、代表取締役社長：荒川陽子、以下GPTW Japan）は、2026年2月6日(金) 12時に2026年版日本における「働きがいのある会社」ランキング ベスト100を発表いたします。

本ランキングは2007年の開始から今回で20回目を迎える、683社の従業員調査に基づく日本最大級の「働きがい」評価です。今回は新たに、 選出企業の具体的施策や組織づくりの工夫を実践可能な形で紹介します。

■本ランキングの特徴

【特徴1】 実際に働く人の「生の声」を定量評価

調査対象：2026年版調査参加企業 683社

調査方法：従業員と会社の両面から評価

▼従業員アンケート(無記名)

・選択式60問 + 自由記述2問 + 属性設問8問

・対象：参加企業の全従業員

▼会社アンケート

・企業文化、人事施策の具体的取り組みを回答

【特徴2】 30年の研究に基づく多面的評価

GPTWが30年以上かけて構築した「全員型・働きがいモデル」で評価します。

<評価の3つの柱>

① 信頼：リーダーとの信頼関係

→ 心理的安全性、自律的行動を促進

② 誇り：仕事への誇り

→ モチベーション、エンゲージメント向上

③ 連帯感：チームとの連帯感

→ 協働文化、組織パフォーマンス向上

■本ランキングの発表日

発表日時：2026年2月6日(金) 12時

発表方法：当社ウェブサイトにて公開

URL：https://hatarakigai.info/ranking/japan/2026.html

発表内容：

・ランキング(全体/規模別)

・各社のイチオシ取り組みとそれによる具体的な効果

■このランキングを見るべき３つの理由

【経営者・人事担当者向け】

上位企業の「再現可能な成功施策」を学べる

→ 高評価企業に共通する具体的施策・文化的特徴から、 明日から実践できる改善ヒントを提供

【投資家向け】

ESG投資・人的資本経営の客観的判断材料になる

→ 開示義務化が進む従業員エンゲージメントデータを、 第三者機関の調査で確認可能

【求職者向け】

採用サイトでは分からない「リアルな職場環境」が分かる

→ 実際に働く人が「働きがい」を感じている企業を探せる

■【2月6日～13日限定】「ランキング解説動画」申込者先行視聴のご案内

お申し込みいただいた方は、2月6日から一般公開（2月13日～）に 先駆けて動画をご視聴いただけます。

ランキング一覧を見るだけでは分からない「背景」と「文脈」をGPTW Japan代表 荒川が解説。今年の調査で明らかになった重要な変化をいち早く知ることができます。

また、ランキング上位企業が実践するユニークな取り組み施策も併せてご紹介します。

【速報解説動画 概要】

公開日時： 2026年2月6日(金) 12時～2026年2月13日(金) 12時まで視聴可能

視聴方法： オンデマンド配信 ※お好きな時間に何度でも視聴可能

所要時間： 約30分

解説者：GPTW Japan 代表（株式会社働きがいのある会社研究所 代表取締役社長）荒川 陽子

【申込方法】

下記URLよりお申し込みください。

https://gptw.hatarakigai.info/public/seminar/view/8911

※申込締切：2026年2月12日(木) 18時

※お申し込み後、視聴用URLを2月6日(金) 12時以降メールでお送りします。

■解説者プロフィール

荒川 陽子（あらかわ・ようこ）

Great Place To Work® Institute Japan 代表

（株式会社働きがいのある会社研究所 代表取締役社長）

2003年HRR株式会社（現 株式会社リクルートマネジメントソリューションズ）入社。営業職として中小～大手企業までを幅広く担当。顧客企業が抱える人・組織課題に対するソリューション提案を担う。2012年から管理職として営業組織をマネジメントしつつ、2015年には同社の組織行動研究所を兼務し、女性活躍推進テーマの研究を行う。2020年より現職。コロナ禍をきっかけに働き方と生活のあり方を見直し、小田原に移住。自然豊かな環境での子育てを楽しみつつ、日本社会に働きがいのある会社を一社でも増やすための活動をしている。著書に「働きたくなる職場のつくり方」（かんき出版）。

主なメディア露出・講演履歴

・テレビ東京「ガイアの夜明け」出演

・テレ東BIZ「経済記者インサイト」出演

・総務・人事・経理Week内「カイシャのミライカレッジ」基調講演（複数回）

・厚生労働省 エンゲージメント検討委員会 講演

・日経ビジネス電子版「社員が生き生き働く会社」連載

・日本経済新聞「御社はまだJTC？昭和型から転生、抜てきが成長スイッチ」他多数掲載

■Great Place To Work® Instituteについて

Great Place To Work® Institute は、約170ヶ国で年間21,000社以上の働きがい（従業員エンゲージメント）を調査し、一定水準に達した企業を「働きがいのある会社」認定・ランキングとして各国の有力メディアで発表している世界的な調査機関です。30年間のデータに裏付けされた方法論を用いて評価を行う認定・ランキング制度は、企業における採用ブランディングやIR・人的資本開示の目的で広く活用されています。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place To Work® Institute よりライセンスを受け、Great Place To Work® Institute Japan（GPTW Japan）を運営しています。