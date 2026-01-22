NSW、半導体業界向けセキュリティ基盤としてKeyperを採用 ～SEMIが示すサイバーセキュリティ要求思想に整合した半導体開発・デザインサービスの安全性向上に向けて～
ITソリューションプロバイダのNSW株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役執行役員社長 多田 尚二、以下NSW）は、情報セキュリティサービス「Keyper」を提供するKeyXentic Inc.（本社：台湾台北市、CEO 洪伯岳(Sean Hung) 以下KeyXentic）、KeyXentic日本総代理店のNet Peace株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 古舘 侑樹、以下Net Peace）と連携し、半導体業界向けセキュリティ基盤として、パスワードレス認証プラットフォーム「Keyper」を1月16日に正式に採用いたしました。
今回の採用により、NSWが提供する半導体開発環境および半導体デザインサービスにおいて、認証およびアクセス管理に関するセキュリティ対策を強化し、半導体産業をはじめ、求められる高度なサイバーセキュリティ要件への対応を図ってまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339479/images/bodyimage1】
※システム構成：利用者はシステムへアクセス（上図右側）する際に、保有するスマートフォン等の端末による本人認証（上図左側）を必須とする多要素認証の仕組みになっています。
■背景
半導体産業では、設計データなど高付加価値な知的財産（IP）を取り扱うとともに、設計・製造・装置・材料・外部委託先など、複数の事業者が関与する多層的なサプライチェーン構造を前提とした事業環境を有しています。
このような環境においては、従来のパスワードを中心とした認証方式や、ソフトウエアベースの多要素認証のみでは、なりすましや認証情報の窃取といった高度化するサイバー脅威に対して、十分な対策を講じることが困難となっています。実際、近年の国際的なセキュリティガイドラインや業界動向においても、単一要素認証やパスワード依存型の認証方式の限界が明確に示されています。
特に、国際半導体製造装置材料協会（SEMI）を中心とする半導体業界においては、個別企業単位ではなく、サプライチェーン全体を俯瞰したサイバーセキュリティ対策の重要性が指摘されており、なりすまし耐性、ハードウエアベース認証、ゼロトラストの考え方に基づく認証およびアクセス管理の高度化が重要な要求思想として位置づけられています。
こうした背景を踏まえ、半導体業界特有の利用環境および高度なセキュリティ要求に整合する認証基盤として、Keyperを正式に採用することを決定いたしました。
■本採用の位置づけ
Keyper は、以下の点において半導体業界およびSEMIが重視するサイバーセキュリティ要求思想と整合する認証基盤です。
・FIDO 準拠（UAF／ハードウエアトークン）によるフィッシング耐性を前提とした認証設計
・秘密鍵を端末外に出さないハードウエアベース暗号認証
・ゼロトラストの考え方に基づく最小権限・継続的検証を前提としたアクセス制御
これらは、半導体開発・製造環境において問題視されてきた認証情報窃取型攻撃への実効的な対策となります。
■公的ガイドラインとの整合性
さまざまな分野でセキュリティに関するガイドラインが策定されていますが、各ガイドラインをサポートしているKeyperを導入することによりNSWでのサービス展開が可能となります。
○半導体分野
設計データや製造ノウハウなどの高付加価値IPをサプライチェーン全体で保護することが重要視されています。
・SEMI E169 / E187 / E188：公開鍵暗号を前提とした信頼基盤の構築、なりすまし防止、ならびにサプライチェーン横断でのセキュリティ確保を重視する要求思想が示されています。
