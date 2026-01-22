社員発の「AI部」が広げる、AI時代の企画力と人材育成

株式会社未来

AI活用が当たり前になった今、企業の中で次に問われているのは「AIを使えるかどうか」ではなく、AIを使って、どれだけ面白い企画や切り口を生み出せるかです。

D2Cスキンケアブランド「I’m PINCH」などを展開する愛知県名古屋市に本社を置く株式会社未来では、この問いに対するひとつの答えとして、社員が自発的に立ち上げた取り組みがあります。

それが業務や研修とは別に、社員同士が集まって活動する部活動「AI部」です。

使うのが当たり前になった今、個々の限界を感じ始めた現場からの発案

実際の「AI部」活動の様子

AIツールは急速に普及し、専門職に限らず、多くのビジネスパーソンが日常業務の中で使う存在になりました。

経済産業省のDXレポート※1でも、デジタル技術は導入すること自体が価値になる段階を越え、現場でどう使われ、どんなアウトプットにつながっているかが競争力の差になるフェーズに入ったと整理されています。

こうした流れの中で、AIは「使えるかどうか」を競う道具ではなく、どんな知識をもとに、どんな問いを投げられるかによって結果の広がりが変わると言えるでしょう。

※企業におけるAI活用のフェーズ変化を示した概念図

当社でも、AIを使うことが当たり前になるにつれて、

「この作業、どのAIが一番向いているのか」

「この画像生成するのに、どういうプロンプトを打っているか」

といった会話が、自然と交わされるようになりました。

そうしたやり取りを重ねる中で、AIから引き出せるアウトプットの質は、使い手が持っている知識や視点に大きく左右されることに気づきました。

そして、AIの進化が早いからこそ、ひとりで知識や最新情報を追い続けることには、次第に限界も感じるようになっていきました。

だからこそ、ひとりで知識を深めるのではなく、見つけたAIの使い方や最新情報を持ち寄って学び合える場をつくろうと、2025年1月に社員の発意で、研修でも業務でもない「AI部」が立ち上がりました。

ツールも失敗も持ち寄る、実践型のAI部

AI部には、決まったカリキュラムや教材はありません。

その時々で、メンバーが「最近これを試した」「これが悩みだ」と持ち寄るところから始まります。

- 最近登場したAIツールやアップデート情報の共有「動画生成、もう少し自然にできないか」「あのソフトは自然だが、本数制限がネック」等々の問いを起点に、個人では試しにくいものも部費の中でまず試してみることができ、その結果を次回までに持ち寄り、次の選択につなげています。- アウトプットに至るまでのプロセスの共有実際に生成したアウトプットを題材に、どんな条件を最初に渡したのかを共有。例えば画像生成では、どんな画像を一緒に渡すかで結果が大きく変わることや、うまくいかなければ早めに区切って組み立て直す判断を共有し、次に活かしています。- うまくいかなかった例も含めた共有「ツール自体は問題なさそうなのに、思った方向に広がらない」「プロンプトに自信がない」といった、手応えが出なかったケースも共有します。その違和感を起点に、各々持っている知見をもとにプロンプトのブラッシュアップをし、業務に生かしています。

AI部が大切にしているのは、スキルを教えることでも、正解を示すことでもありません。

それぞれが得た知識や気づきを持ち寄り、AIの使いどころや可能性を、みんなで広げていくこと。

その積み重ねが、個人では追いきれないスピードで進化するAIを、日々のアウトプットに活かすための土台になっています。

変化の早い時代に、お客様に早く届けるためのAI活用へ

この考え方は、AI部だけにとどまるものではなく、

まずはAI部を起点に、時代の変化やお客様の気持ちの移ろいに置いていかれないよう、

社内全体で「止まって考える」のではなく「早く試し、早く確かめ、早く次に進む」進め方を広げていきます。

実際に、お客様にお届けするチラシのラフ制作でもAIで構成を整理したり、仮のビジュアルを作った上で デザイナーと共有することで、 完成イメージのすり合わせがスムーズになりました。

その結果、修正の往復が減り、 制作から入稿までの工程が短縮。

予定よりも数日早く、 お客様の手元にお届けできたケースも出てきています。

AIを使うこと自体が目的ではありません。

すでに使うことが前提となった今、人が考え、確かめ、選択する判断の質と速さを高めることで、変化するお客様の気持ちに、的確に応え続けていきます。

98.6％がリピートしている、毎日の中で無理なく使い続けられることを大切にした「I’m PINCH」美容液。※2

※1：経済産業省「DXレポート2.2（概要）」― デジタルガバナンス・コードとDX推進指標 ―より

※2：2023年10月1日～2024年3月31日のI'm PINCH美容液体験コースを申し込まれた後、本品を単品でなく定期お届けコースで購入された方の割合



株式会社未来について

「ものづくりを通じて、人生の中に小さな光を届けたい」という想いのもと、スキンケアブランド「I'm PINCH」をはじめとする化粧品・健康食品の企画・販売を手がける。お客様との「共創」をブランド運営の核に据え、長期的な信頼関係に基づく独自のビジネスモデルを構築している。

【株式会社未来 概要】

会社名：株式会社未来

https://www.impinch.com/

所在地：愛知県名古屋市中区錦1₋17₋26 ラウンドテラス伏見10階

設立：2008年（17年目）

代表者：代表取締役 山口俊晴

事業内容：スキンケア商品の企画・販売（通信販売）