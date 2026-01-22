【ウェルネスダイニング】「冬でも、食事は楽しめる。」“あたたかさ”と“食事制限”を両立した冬限定メニューの販売を開始！
ウェルネスダイニング株式会社（所在地：東京都墨田区、代表取締役：中本哲宏）は、腎臓病・糖尿病・高血圧など食事制限が必要な方向けに、「冬限定メニュー」の販売を開始いたしました。
寒い季節に食べたくなる“あたたかい献立”をテーマに、管理栄養士が一品ずつ栄養設計と味づくりを監修。制限がある方でも、冬の食卓を安心して楽しめるよう仕立てています。販売期間は2026年2月10日（火）18:00までです。
■冬限定メニュー概要
期間限定冬メニュー一例
【商品名】気配り宅配食 冬メニュー（期間限定）
【概要】腎臓病・糖尿病・高血圧の方向けに、それぞれの栄養基準に配慮しながら、冬らしい“あたた
かさ”と“満足感”を感じられる献立を組み合わせた期間限定セット。電子レンジで温めるだけ
で、冬の食卓を手軽に整えられます。
【URL】https://www.wellness-dining.com/event/winter-menu/
■お客様の“冬の日常の小さなあきらめ”をなくしたい
「冬は、温かい料理が食べたい。でも塩分が心配で鍋や煮物を控えてしまう」
「体調のことを考えると市販のお惣菜は不安。でも毎日料理をするのは大変」
「寒い時期ほど、食事制限がつらく感じる」
これは、ウェルネスダイニングの栄養相談で実際に伺ってきたお客様の声です。
冬は“あたたかいものを食べたい”という気持ちが強まる一方で、制限がある方ほど献立の選択肢が狭まりやすい季節でもあります。だからこそ私たちは、「冬だから仕方ない」とあきらめなくていい食事を届けたいと考えました。
冬の楽しみを、食事制限で奪いたくない。そんな想いから冬メニュー企画を立ち上げました。
コクと旨みのすき焼き鍋
■「冬のあたたかさ＝制限と相性が悪い」という誤解を変えたい
冬らしい料理には、どうしても“味の濃さ”や“コク”がつきまといます。
鍋、煮込み、あんかけ、クリーム系。
おいしさのイメージがある一方で、塩分や糖質が気になり「自分には無理」と感じてしまう方も少なくありません。でも本当に、冬らしい食事は制限と両立できないのでしょうか。私たちは、「制限があっても冬の食事は楽しめる」ことを形にしたいと考えました。
冬の“あたたかさ”は我慢ではなく、工夫で叶えられる。その考え方を、期間限定のメニューとして届けたいと思いました。
鮭とほうれん草のみそクリーム煮
■食材選びや味付け、調理設計から見直し
冬メニューの開発で難しかったのは、“あたたかさ”と“満足感”を出しながら、各疾患の基準に合わせることでした。ただ薄味にするだけでは、冬らしいおいしさが出ません。そこで、私たちは味づくりの前提から見直しました。
- だしの使い方を工夫し、塩分を抑えても物足りなく感じにくい設計に
- とろみや具材の組み合わせで、噛みごたえや満足感をつくる
- クリーム系は重くなりすぎないよう配合を調整し、香りやコクで“冬らしさ”を表現
- 根菜や葉物の自然な甘みを活かし、味の輪郭をつくる
“制限を守る”だけではなく、冬に食べたい味を再現する。そのために、試作と調整を重ねました。
もちろん、食事制限には守るべき基準があります。ですが、私たちが目指したのは「基準を満たすこと」だけではありません。目指したのは、冬でも続けられること。味、見た目、満足感、季節感、そして手軽さ。「これなら冬でも食事を楽しめる」と思える形に整えました。
■冬メニューラインナップ
※制限の内容によってメニューが異なる場合がございます。
■おいしさの先にある、私たちの想い
食事は、単なる栄養管理ではなく、毎日の楽しみであり、心を支える時間でもあります。
けれど、制限が必要になると、その「楽しみ」まで手放してしまう方がいます。
冬でも、食事の時間が待ち遠しくなる。
その当たり前を、食事制限がある方にもきちんと届けたい。冬メニューは、食べる方には“我慢ではなく安心”を、支えるご家族には“少し肩の力を抜ける時間”を届けたいという想いから生まれました。
制限があっても、季節を楽しめる。冬でも、食事が楽しみになる。
そんな毎日を、これからも一つひとつ、食事で支えていきたいと考えています。
ウェルネスダイニング株式会社について
ウェルネスダイニングの管理栄養士
「からだ想い、家族想いのあったか健康応援団」を企業理念に掲げ、制限食に特化した気配り宅配食や、嚥下対応のやわらか宅配食の企画・販売を行っています。社内に管理栄養士が常駐しており、食事制限中においても”食の楽しみ”を忘れず、前向きな気持ちになれるようなご提案やサポートを心がけています。宅配食を購入してもらうことが目的ではなく「健康になってもらうこと」を目的として、商品に関するご相談だけでなく普段のお食事についてのご相談も積極的に承ることで、健康な食生活をトータルサポートすることに努めており、“日本で一番、栄養相談を承る会社”を目指して参ります。
【会社概要】
所在地：東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル6階
代表者：代表取締役 中本 哲宏
設立：2011年6月
電話番号：03-6807-0280
問い合わせ先：佐々木
サービスサイト：https://www.wellness-dining.com
コーポレートサイト：https://www.wellness-dining.com/corporate/