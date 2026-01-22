Valentine’s Day Specials 2026: LOVE & BLAH , LOVE IN SCARLET
LOVE & BLAH
LOVE IN SCARLET
Swatchは、バレンタインデーをはじめ、一年を通して重要な記念日を祝うことを大切にしています。バレンタインデー・スペシャルの「LOVE & BLAH」と「LOVE IN SCARLET」はハートにあふれる瞬間を、自分らしさ・ユーモア・毎日のスタイルを楽しむ・活気に満ちた2つのウォッチが登場です。
2つのバレンタインデー・スペシャルは、あなたの愛を示す2つのカタチとして、甘くてロマンチックにも、遊び心たっぷりにリアルにも変化します。
意外性と楽しさにあふれた、バレンタインデーだけで終わらない、2つの時計が表す愛のカタチです。
一見、愛の証のような時計。
でも、青いレンズのメガネをかけたら、すべてはBLAH BLAH BLAH。
ロマンチストにも、現実主義者にも贈るバレンタインギフト。
LOVE & BLAHは特別なパッケージで、ストラップの文字を見るにはパッケージ内の紙製のグラスを使用する必要があります。
Ref : SO29Z156 - New GENT バイオソース
ケース：直径41mm、光沢のあるピンクのバイオソース素材
文字盤：ホワイトにマルチカラープリント
ガラス：バイオソース素材
針：ホワイトの時針、分針、秒針
ストラップ：マットピンクにマルチカラープリント、光沢のある透明なブルーとピンクのループ、光沢のあるピンクのバックル
防水性能：3気圧
パッケージ：紙製グラス付き特製パッケージ
価格：14,850円(税込)
2月14日だけの特別なバレンタインデーを彩る、心温まるスタイル。
昔ながらのバレンタインの魅力に、ちょっとしたサプライズを添えて。
まるでラブレターのよう、でもまるで片思いのような気持ち。
Ref : SO28Z122 - GENT バイオソース
ケース：直径34mm、マット仕上げの透明なレッドのバイオソース素材
文字盤：ハート型のカットアウトと内部機構が見えるレッド
針：暗闇で光るゴールドカラーの時針と分針、ホワイトの秒針
ストラップ：ハート型エンボス加工のマットレッド、マットレッドのループ、マット仕上げの透明なレッドのバックル
防水性能：3気圧
価格：13,090円（税込）
Swatchは遊び心のあるスピリットを持ち、常にあらゆるものにユーモアを添えています。
特にバレンタインデースペシャルウォッチ「LOVE & BLAH」は、そのユーモアのセンスを存分に発揮しています。
発売日：2026年1月22日
販売開始：全世界のスウォッチストア、オンラインストア
ハッシュタグ：#SwatchWithLove #ValentinesDay