Valentine’s Day Specials 2026: LOVE & BLAH , LOVE IN SCARLET

Swatchは、バレンタインデーをはじめ、一年を通して重要な記念日を祝うことを大切にしています。バレンタインデー・スペシャルの「LOVE & BLAH」と「LOVE IN SCARLET」はハートにあふれる瞬間を、自分らしさ・ユーモア・毎日のスタイルを楽しむ・活気に満ちた2つのウォッチが登場です。

2つのバレンタインデー・スペシャルは、あなたの愛を示す2つのカタチとして、甘くてロマンチックにも、遊び心たっぷりにリアルにも変化します。

意外性と楽しさにあふれた、バレンタインデーだけで終わらない、2つの時計が表す愛のカタチです。

一見、愛の証のような時計。

でも、青いレンズのメガネをかけたら、すべてはBLAH BLAH BLAH。

ロマンチストにも、現実主義者にも贈るバレンタインギフト。

LOVE & BLAHは特別なパッケージで、ストラップの文字を見るにはパッケージ内の紙製のグラスを使用する必要があります。

Ref : SO29Z156 - New GENT バイオソース

ケース：直径41mm、光沢のあるピンクのバイオソース素材

文字盤：ホワイトにマルチカラープリント

ガラス：バイオソース素材

針：ホワイトの時針、分針、秒針

ストラップ：マットピンクにマルチカラープリント、光沢のある透明なブルーとピンクのループ、光沢のあるピンクのバックル

防水性能：3気圧

パッケージ：紙製グラス付き特製パッケージ

価格：14,850円(税込)

2月14日だけの特別なバレンタインデーを彩る、心温まるスタイル。

昔ながらのバレンタインの魅力に、ちょっとしたサプライズを添えて。

まるでラブレターのよう、でもまるで片思いのような気持ち。

Ref : SO28Z122 - GENT バイオソース

ケース：直径34mm、マット仕上げの透明なレッドのバイオソース素材

文字盤：ハート型のカットアウトと内部機構が見えるレッド

針：暗闇で光るゴールドカラーの時針と分針、ホワイトの秒針

ストラップ：ハート型エンボス加工のマットレッド、マットレッドのループ、マット仕上げの透明なレッドのバックル

防水性能：3気圧

価格：13,090円（税込）

Swatchは遊び心のあるスピリットを持ち、常にあらゆるものにユーモアを添えています。

特にバレンタインデースペシャルウォッチ「LOVE & BLAH」は、そのユーモアのセンスを存分に発揮しています。

発売日：2026年1月22日

販売開始：全世界のスウォッチストア、オンラインストア

ハッシュタグ：#SwatchWithLove #ValentinesDay