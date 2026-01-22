【参加無料】SBI新生銀行/三井住友海上 登壇！2026年2月19日開催「金融コンタクトセンター業務の高度化」 ❘ セミナーインフォ
株式会社セミナーインフォ
【特別講演】14:15-14:45三井住友海上における顧客体験（CX）を進化させるコンタクトセンター改革～社員のマインドセットと生成AIで実現する Customer Success Ready～
株式会社セミナーインフォ（本社：東京都千代田区 代表：小西 亘）は、2026年2月19日（木）にFINANCE FORUM「金融コンタクトセンター業務の高度化」を開催いたします。
本イベントのプログラムはこちら！【基調講演】13:00-13:30SBI新生銀行におけるコンタクトセンター運営高度化への取り組み
株式会社SBI新生銀行
チャンネルサービス部 統轄次長
妙田 源也 氏
【特別講演】14:15-14:45三井住友海上における顧客体験（CX）を進化させるコンタクトセンター改革～社員のマインドセットと生成AIで実現する Customer Success Ready～
三井住友海上火災保険株式会社
カスタマーコミュニケーション部長
林 健太郎 氏
その他、先進各社よりご講演をいただきます！
-13:35-14:05-金融業界のCX高度化を実現する、AIオペレーターの実践と成功ポイント
株式会社RightTouch
Account Executive
山根 大毅 氏
みなさまのご参加を心よりお待ちしております。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社セミナーインフォ プロモーショングループ
E-mail：sales_contact@seminar-info.jp