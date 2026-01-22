【参加無料】SBI新生銀行/三井住友海上 登壇！2026年2月19日開催「金融コンタクトセンター業務の高度化」 ❘ セミナーインフォ

株式会社セミナーインフォ

株式会社セミナーインフォ（本社：東京都千代田区　代表：小西 亘）は、2026年2月19日（木）にFINANCE FORUM「金融コンタクトセンター業務の高度化」を開催いたします。



本イベントのプログラムはこちら！

【基調講演】13:00-13:30SBI新生銀行におけるコンタクトセンター運営高度化への取り組み





株式会社SBI新生銀行


チャンネルサービス部　統轄次長


妙田　源也　氏





【特別講演】14:15-14:45三井住友海上における顧客体験（CX）を進化させるコンタクトセンター改革～社員のマインドセットと生成AIで実現する Customer Success Ready～





三井住友海上火災保険株式会社　


カスタマーコミュニケーション部長


林　健太郎　氏






その他、先進各社よりご講演をいただきます！


-13:35-14:05-

金融業界のCX高度化を実現する、AIオペレーターの実践と成功ポイント


株式会社RightTouch


Account Executive


山根　大毅　氏



みなさまのご参加を心よりお待ちしております。


【本件に関するお問い合わせ先】


株式会社セミナーインフォ　プロモーショングループ


E-mail：sales_contact@seminar-info.jp