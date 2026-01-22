炊き立て産直米と味わう甲州ワインビーフのすき焼き　秋田の郷土料理「だまこ」づくりなど生産者と交流　1月31日（土）〔山梨 長野〕

パルシステム生活協同組合連合会

生活協同組合パルシステム山梨 長野（本部：山梨県甲府市、理事長：古家滋子）は1月31日（土）10時30分から13時まで、配送拠点の甲斐センター（山梨県甲斐市）で産直提携を結ぶ秋田県大潟村の生産者グループ「オーリア21」（工藤猛代表）との交流イベントを開催します。参加者と一緒にお互いの地元の食材を調理し、地域を超えた顔の見える関係を深めます。

秋田の魅力盛りだくさん 手作り料理で深める親睦

イベントでは、「オーリア21」の生産者が育てた産直米を堪能します。炊いたお米をすりつぶし手で丸めた「だまこ」という秋田の郷土料理と、地元山梨のブランド牛「甲州ワインビーフ」ですき焼きを調理し、炊き立ての産直米と手作りの郷土料理を楽しみます。秋田弁で「おいしいごはんを食べなさい」という意味の「うめーままけぇ」とイベントに題し、利用者に参加を呼びかけます。

▲昨年度開催時のようす

「オーリア21」の拠点である大潟村は、八郎潟から水を抜く干拓事業開拓され、湖底の肥沃な土壌を生かし化学合成農薬に頼らず米づくりをする全国有数の環境保全型農業の先進地域です。あきたこまち「あっこちゃん」をパルシステム山梨 長野限定で届け、30年以上にわたり交流を続けています。

日本の主食である米の価格高騰や供給ひっ迫など、生産環境が大きく変化するなか、参加者と一緒に米生産の意義や食を取り巻く現状を語り合います。

大潟村オーリア21交流会「うめーままけぇ」開催概要

■日時：2026年1月31日（土）10：30～13：00

■会場：パルシステム山梨 長野 甲斐センター（山梨県甲斐市下今井3590-1）

■参加：パルシステム利用者約20人

■内容：生産者の講話、甲州ワインビーフのすき焼きと産直米の試食会

パルシステム山梨 長野はこれからも、商品の作り手と利用者のつながりを大切にし、持続可能な生産と消費を目指していきます。

生活協同組合パルシステム山梨 長野

所在地：山梨県甲府市古上条町225-1、理事長：古家滋子

出資金：26.5億円、組合員数：5.9万人、総事業高：82.3億円（2025年3月末現在）

HP：https://www.palsystem-yamanashi.coop/



パルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 、理事長：渋澤温之

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/