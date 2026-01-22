1月22日は「カレーの日」！大好評コラボ企画！『ココイチ』の「とび辛スパイス」を使用したベビースターラーメンおつまみが期間限定で再登場！

株式会社おやつカンパニー

株式会社おやつカンパニー（本社所在地:三重県津市 代表取締役社長:横山正志）は、カレー専門店『カレーハウスCoCo壱番屋』を運営する株式会社壱番屋（本社所在地:愛知県一宮市 代表取締役社長:葛原守）とのコラボレーション商品として、『ベビースターラーメンおつまみ（CoCo壱番屋監修 辛口カレー味）6袋入』を2026年1月26日（月）より期間限定にて再発売します。

■好評につき再登場！晩酌時間に『ココイチ』×『ベビースターラーメンおつまみ』を

『ベビースターラーメンおつまみ（CoCo壱番屋監修 辛口カレー味）6袋入』が再登場！2009年から続く『ココイチ』とのコラボは「ドデカイラーメン」「ラーメンおつまみ」「ブタメン」「ラーメン丸」など様々なおやつカンパニー商品で展開している大好評企画。今回は家飲みに最適と大好評なベビースターラーメンおつまみとのコラボ商品が再登場します。

『ココイチ』のポークカレーをイメージしたコクのあるカレー味に『ココイチ』の「とび辛スパイス」で独特な辛味と風味をプラスし、コク深さとともに広がるスパイスの香りと辛さがクセになる味わいに仕上げました。麺の形状は風味を際立たせる3本麺を採用。パリッとした噛み応えと食べ応えのある麺とカリッとしたピーナッツの異なる２つの食感、甘みとコクのあるピーナッツと麺の辛さの絶妙なハーモニーをお楽しみいただけます。

3本麺のベビースターの心地よい食感と、口に入れた瞬間に広がる辛口のポークカレーの風味で、お酒がすすみます。『ココイチ』とベビースターラーメンおつまみのコラボレーションを家飲みのお供としてお楽しみください。

【商品概要】

商品名：ベビースターラーメンおつまみ

（CoCo壱番屋監修 辛口カレー味）６袋入

内容量： 126g（21g×6袋）

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込319円前後）

発売日：2026年1月26日（月）

販売先：全国のスーパーマーケットなど

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。

■ベビースター×ビールのおいしい組み合わせ『べビール』で“家飲み”時間を至福のときに

「ベビースター」と「ビール」の相性抜群なおいしい組み合わせを『べビール』と表現。ベビースターラーメンおつまみの魅力であるパリッポリッとした食感、ビールをグビッと飲みたくなるピリ辛な風味、ベビースターとピーナッツの組み合わせが奏でる旨辛いハーモニーがビールとの相性抜群！ベビースターとビールさえあれば、たちまちご自宅での晩酌時間が至福の時間に早変わり！ベビースターとビールを用意して至福の“家飲み”をお楽しみください。

べビールを楽しめる商品ラインナップは、べビール特設ページをご覧ください。

べビール特設ページ https://www.oyatsu.co.jp/product/babeer/