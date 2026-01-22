～見届けよう、挑戦のすべてを。～　『ミラノ・コルティナ2026パラリンピック』　「Jテレ」と「J SPORTS」で放送・無料配信*1

JCOM株式会社

JCOM株式会社（J:COM、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩木 陽一）と株式会社ジェイ・スポーツ（J SPORTS、本社：東京都江東区、代表取締役社長：長谷 一郎）は2026年3月6日（金）から3月15日（日）に開催される「ミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会」を放送・同時配信します。J:COMでは、「J:COMテレビ」（「Jテレ」）と地域情報アプリ「ど・ろーかる」、J SPORTSでは、「J SPORTS 2」「J SPORTS 3」*2と、動画配信サービス「J SPORTS オンデマンド」にてご視聴いただけます。なお、J SPORTSでのパラリンピック放送・配信は初の取り組みとなります。

J:COMは、すべての人を大切にするという価値観のもと、多様な個性や価値観が尊重される豊かな社会の実現を掲げています。これまでパラスポーツ競技大会の放送に携わった経験を生かし、放送を通じてパラスポーツの魅力を発信することが、誰もが自分らしく人生を楽しみ、輝ける社会の実現に貢献できると考えます。

こうした社会の実現に向けてパラアスリートを応援する番組を放送するなど、パラスポーツを応援してまいりました。

今回キーメッセージとして掲げる「見届けよう、挑戦のすべてを。」には、本大会の放送、配信を通じて、パラリンピック選手の挑戦を視聴者の皆さまへお届けし、応援していくという想いが込められています。

国内外のさまざまなスポーツをお届けしているスポーツテレビ局J SPORTSと共に、J:COMグループ一丸となってパラスポーツを応援します。

さらに、本日から特設Webサイトを開設し、大会放送を盛り上げていきます。放送・配信に関する最新情報のほか、パラアスリートや競技の魅力を伝えるコンテンツを随時更新します。

また、各チャンネルでの放送競技や、番組詳細を2026年2月に発表予定です。

※1 J SPORTSの放送サービスは、J:COMなど全国のケーブルテレビ/BS放送にてご覧いただけます。ご視聴には有料契約が必要となります。配信サービス（J SPORTSオンデマンド）は無料です。

※2 「J SPORTS 2」「J SPORTS 3」は有料契約サービスです