【リゾナーレ熱海】海の多様性や海藻の大切さを学ぶ旅育プログラム「海藻の学校」開催

海藻をテーマに楽しく学習する「海藻の学校」

空と海と森が彩る空間で、心弾む滞在が叶うリゾートホテル「リゾナーレ熱海」では、2026年3月1日 ～6月30日の毎週土・日・月曜日に、海の多様性や海藻の大切さを学ぶ旅育プログラム「海藻の学校」 を開催します。今年は、海の生きものを支える海藻の役割について、ビーチコーミング（＊1）や水中ドローンを通して学習します。その後は、さまざまな海藻を使用したピザ作りに挑戦。見た目や味の違いからも海藻を身近に感じられます。最後は学んだことや気づいたことをワークシートにまとめることで、学びを深めることができる旅育プログラムです。

＊1 海岸に打ちあがった漂着物を拾い、観察すること。

背景

リゾナーレ熱海が位置する伊豆半島は、海藻の種類が全国最多と言われるほど、海の恵みが豊かな地域です（＊2）。しかし近年、地球温暖化をはじめとしたさまざまな影響により、生きものの生息地として重要な藻場（＊3）の「磯焼け」が問題視されています （＊4）。リゾナーレ熱海では、海藻の重要性を伝えることで、海や自然環境への興味を持つきっかけを作りたいという想いから、海藻にまつわるプログラムを企画しました。

＊2 静岡県ホームページ「生物の宝庫 駿河湾」(https://www.pref.shizuoka.jp/machizukuri/kowan/1040846/1025740.html)

＊3 海藻が茂る場所のこと

＊4 一般社団法人 水産土木建設技術センターホームページ「豊かな海を育む藻場の保全と創造」(https://www.fidec.or.jp/research3)

海藻の学校の特徴1 ビーチコーミングで海の生きものの多様性を発見【Power Up】海の生きものや漂着物を観察する「ビーチコーミング」海で見つけた漂流物や生きものの痕跡

プログラムのはじめは、海藻の知識が豊富なスタッフと一緒に海藻や貝殻、カニのはさみなど海の生きものの痕跡を探すビーチコーミングを体験。その後、クイズ形式で海藻の基本的な生態や海の中での役割を楽しく学び、見つけた生きものと海藻のつながりにも触れます。この学びを通して、海藻の大切さへの理解が深まり、自然に興味を持つきっかけとなります。

2 水中ドローンで海の中を観察する水中ドローンを操縦して海の中を観察

ビーチコーミングの後は、スタッフのレクチャーを受けながら水中ドローンを操縦し、藻場や磯焼け、海の生きものなど、生態系の様子を間近で確認できます。藻場の現状を知り、海藻が生きものにとって住処や餌など、重要な役割を担っていることを学ぶことで、自然環境や生きものへの関心を深められます。

3 オリジナル「海藻ピザ」で海の豊かさを味わうさまざまな海藻を使用したオリジナルピザ

海で海藻や生きものについて学んだ後は、ホテルに戻り、磯の香りが豊かな「あおさ」や「トサカノリ」など色や形の異なる海藻をトッピングに使用したオリジナルピザ作りに挑戦します。さらに、しらすやエビを加えて海の生きものの豊かさを表現。海藻は焼くことで旨味や風味が増し、磯の香りも一層広がります。ピザ作りを通して、海藻の色や食感の違いを楽しみながら、種類や特徴を知ることができます。

4 学んだ内容を専用のワークシートにまとめ、持ち帰る本プログラム専用のワークシート

プログラムの最後には、専用のワークシートに、ビーチコーミングや水中ドローンで得た発見、海藻と海のつながりなど、体験を通して学んだことを項目に沿ってまとめていきます。ワークシートを完成させることで、家に帰ってからも学んだことを思い出すきっかけになります。

スケジュール例

10:00 ホテルを出発

10:30 海に到着、ビーチコーミングやクイズを通して海藻について学ぶ

11:00 ドローンの操縦体験、海藻の観察

11:30 ホテルへ向かう

12:00 海藻ピザ作り

12:30 ランチタイム

13:00 ワークシート記入、まとめ

13:30 終了

「海藻の学校」概要

期間 ：2026年3月1日～6月30日の毎週土・日・月

時間 ：10:00～13:30（往復1時間の移動時間を含む）

料金 ：1組2名12,000円（1名追加＋4,000円、いずれも税込）

含まれるもの：レクチャー、水中ドローン体験、ワークシート、レンタルウェア、海藻ピザ作り（昼食）

定員 ：3組（1組4名まで）

対象 ：4歳以上の宿泊者 ＊保護者の参加必須

予約 ：公式サイト（https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonareatami/）にて3日前17:00まで受付

備考 ： 天候や波の状況により中止になる場合があります。

移動手段は自家用車、又はタクシー（別途有料）です。

リゾナーレ熱海

相模湾を表現した吹き抜け空間 「アクティビティラウンジ」

相模湾を一望できる高台に建ち、空と海、森が彩る絶景と花火を独り占めできる、全室オーシャンビュ

ーのリゾートホテル。豊富なアクティビティはもちろん、白砂を敷き詰めた「ソラノビーチ Books&Cafe」や、樹齢300年を超えるクスノキが宿る「森の空中基地 くすくす」、絶景に浸る温泉など、思い思

いのリゾートステイを満喫することができます。

所在地 ：〒413-0016 静岡県熱海市水口町2-13-1

電話 ：050-3134-8093（リゾナーレ予約センター）

客室数 ：81室（部屋タイプ：11タイプ）

料金 ：1泊24,000円～（2名1室利用時1名あたり、税・サービス料込、朝食付）

アクセス：【車」東名高速道路厚木 I.C.より車で約70分

【電車】JR 東海道線 熱海駅から送迎バスで約20分

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonareatami/

リゾナーレとは

「リゾナーレ」は、星野リゾートが国内外に展開するリゾートホテルブランドです。コンセプトは、夢中になって楽しみ尽くす「PLAY HARD」。土地の特性を活かした空間デザインや豊富なアクティビティ、地域や季節ならではの体験を通して、訪れる方々に想像を超える滞在と心に残る旅を提供します。現在、国内外で7施設を展開しており、2025年には九州・山口エリア初進出となる「リゾナーレ下関」、2027年には「リゾナーレ福井」の開業を予定しています。

URL ：https://www.hoshinoresorts.com/brand/risonare/(https://hoshinoresorts.com/ja/brands/risonare/)

公式Instagram：@hoshinoresorts.risonare

リゾナーレブランドは国内外に7施設展開